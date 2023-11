Produtora de Viola Davis e Julius Tennon é confirmada no NordesteLAB | A TARDE

A produtora audiovisual Ashé Ventures anunciada por Viola Davis e Julius Tennon, que será sediada em Salvador, já tem seu primeiro compromisso com o mercado brasileiro confirmado. A Ashé Ventures será representada pelo produtor brasileiro Maurício Mota nas Rodadas de Negócios do NordesteLAB 2023, que está com inscrições abertas até domingo, 12.

“Depois do lançamento da Ashé Ventures durante a Liberatum, foi muito importante que eles continuassem essa presença aqui em Salvador, ja que anunciaram que vão ter uma atuação bem forte aqui na Bahia. E vindo para o Nordeste, eles vão ter oportunidade de conhecer projetos, outros produtores, roteiristas e toda a cadeia do audiovisual, não só de Salvador, mas de todo o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. A Ashé vem como player, então as pessoas vão poder mandar projetos para eles, que vão fazer a seleção de quem eles querem conversar. Vão participar da banca do pitching, que vamos ter no NordesteLAB durante dois dias, e também vai ter um espaço específico para que eles possam apresentar o que é Ashé Ventures, como é que eles funcionam, o que estão buscando, e aí vai ser aberto ao publico em geral”, explica Gabriel Pires, coordenador geral do evento.

Voltado para o fomento do mercado audiosivual nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, o NordesteLAB será realizado entre 05 e 08 de dezembro, no Goethe Institut, no Corredor da Vitória, em Salvador. Além da Ashé Ventures, o evento tem mais de 20 players confirmados, como: Globo Filmes, Globoplay, Telecine, Canal Brasil, Downtown Filmes, Vitrine Filmes, entre outros.

Na programação das Rodadas de Negócios, empresas brasileiras de distribuição, televisão e plataformas, além de empresas internacionais que atuam nesses mesmos segmentos em território nacional, vão avaliar projetos audiovisuais, como curtas e longas metragens, além de produtos seriados. Podem participar empresas produtoras audiovisuais independentes de qualquer porte com CNPJ, incluindo com registro MEI, com sede nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte.

Em sua 8ª edição, o NordesteLAB será apresentado pelo programa Salcine, uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, viabilizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e conta com o apoio do Sebrae-BA.