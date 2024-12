Projeto "Mares da Música" realiza rifa para garantir viagem à África

O grupo é composto pelos músicos Weslei, Rayan Ribeiro e Felipe Santana, além da artista visual Zeza Maria - Foto: Divulgação

O projeto musical de Salvador, “Mares da Música”, organizou uma rifa para arrecadar recursos para realizar uma viagem em dezembro, com o objetivo de desenvolver atividades musicais na África. Além disso, o grupo pretende realizar uma pesquisa sobre as trocas afro-diaspóricas e lusófonas entre Brasil e Moçambique. O grupo é composto pelos músicos Weslei, Rayan Ribeiro e Felipe Santana, além da artista visual Zeza Maria.

“A ida para Maputo, em Moçambique é uma conquista. Poder pesquisar e vivenciar sobre sua cultura que se assemelha tanto à Salvador e ao Brasil em tantos pontos e é tão diferente em outros, será enriquecedor para nós. Realizaremos durante uma semana oficinas e vivências musicais, encerrando com uma jam session com participantes da oficina. Estamos muito contentes com esse convite e com o reconhecimento do nosso trabalho” contou Weslei, otimista.

O projeto foi contemplado através do edital de Mobilidade Cultural da SECULT- Bahia, para circulação, difusão e promoção da arte, que cobriu parcialmente os custos com hospedagens e passagens. Para ajudar na realização do projeto, o grupo está realizando uma rifa com 3 prêmios: 2 fotografias assinadas por Zeza, que também é fotógrafa, e aulas de violão que serão ministradas por Weslei.

São 500 números no valor de R$ 20 cada. O resultado por sorteio online acontecerá na própria rede social do projeto, em formato de live, no dia 25 de novembro, às 20h, para que o público possa acompanhar na íntegra.