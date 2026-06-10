Projeto Paranauê fortalece agentes culturais para concorrer a editais

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O Projeto Paranauê realizou, no último sábado, 6, mais uma etapa de sua programação formativa voltada ao fortalecimento de agentes culturais em Salvador.



A aula presencial do Módulo 3 – Elaboração de Projetos Culturais reuniu artistas, produtores, estudantes, representantes de coletivos e lideranças comunitárias no Colégio de Tempo Integral Professora Heloísa Costa, no bairro de São Cristóvão.



Com o tema "Como Funcionam os Editais", a atividade apresentou orientações práticas para quem busca acessar recursos públicos destinados ao setor cultural.

Durante o encontro, os participantes tiveram contato com informações sobre mecanismos de fomento, tipos de seleção, legislação, prestação de contas e responsabilidades dos proponentes.

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Formação para ampliar o acesso à cultura

A iniciativa integra a terceira fase do Projeto Paranauê, que tem como objetivo ampliar o conhecimento de agentes culturais sobre políticas públicas, economia da cultura, participação social e elaboração de projetos.

Ao longo da formação, foram discutidos aspectos que costumam gerar dúvidas entre artistas e produtores, especialmente aqueles que desejam participar de editais públicos pela primeira vez.

Foto: Aline Novaes

A palestrante Karol Duarte destacou que o acesso à informação é um dos principais desafios para a democratização dos recursos culturais.

Segundo ela, muitos grupos desenvolvem importantes ações culturais em seus territórios, mas enfrentam dificuldades para acessar editais por falta de orientação sobre a construção de propostas e os critérios exigidos pelos programas de financiamento.

Participantes destacam importância do conteúdo

Para os participantes, a formação representou uma oportunidade de compreender melhor os caminhos para transformar iniciativas culturais em projetos aptos a disputar recursos públicos.

A troca de experiências e o contato com informações técnicas foram apontados como fatores importantes para fortalecer ações já desenvolvidas em comunidades e ampliar as possibilidades de financiamento.

Próximas etapas serão online

O Módulo 3 terá continuidade com duas formações virtuais que aprofundarão os temas apresentados durante o encontro presencial.

No dia 9 de junho, os participantes acompanharão a aula "Estrutura e Escrita de Projetos", dedicada à construção de propostas culturais. Já no dia 11 de junho será realizada a formação "Planejamento e Orçamento do Projeto", voltada à elaboração de cronogramas, metas e previsões financeiras.

Sobre o Projeto Paranauê

Realizado pela Casa de Capoeira Pelourinho, o Projeto Paranauê é fruto de emenda parlamentar destinada ao Ministério da Cultura e busca fortalecer o Sistema Nacional de Cultura por meio de ações de formação, orientação técnica e incentivo à participação social.

A proposta é ampliar o acesso de agentes culturais às políticas públicas e contribuir para o fortalecimento da produção cultural nos territórios de Salvador.