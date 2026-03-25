Quer livros grátis? Evento troca doações por leitura em Salvador

Projeto é realizado pelo escritor Deco Lipe - Foto: Divulgação | Lorena Ribeiro

Com o objetivo de incentivar a leitura e promover ações solidárias, Salvador recebe, no sábado, 28, a terceira edição do projeto literário Amor de Primeira – Seja protagonista de boas histórias!.

O evento acontece a partir das 8h30, na Biblioteca Central do Estado da Bahia (BCEB), no bairro dos Barris, com programação gratuita voltada para toda a família.

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Realizado pelo escritor Deco Lipe, o projeto ganha, nesta edição, um novo espaço dedicado aos quadrinhos e à ilustração: o Traços de Primeira. A iniciativa amplia a proposta do evento ao integrar diferentes linguagens narrativas e aproximar públicos diversos em torno do universo da leitura.

Segundo o idealizador, a criação do novo espaço surge da necessidade de aproximar literatura e quadrinhos. “Dizem que quadrinho não é literatura, mas eu acredito que o que faz a gente estimular a leitura é a literatura. Então, nesse lugar de unir essas artes, isso faz com que esse espaço surja”, afirma Deco Lipe.

Além da proposta cultural, o evento mantém seu caráter beneficente. Nesta edição, toda a arrecadação será destinada ao Hospital Martagão Gesteira. Para participar da ação, o público poderá trocar livros por doações de leite em pó.

“A cada um litro de leite líquido ou 400 gramas de leite em pó, dentro da validade, a pessoa ganha uma ficha para trocar por um livro. Quanto mais doações tiver, mais livros vai conseguir trocar”, explica o escritor.

Quadrinhos em destaque

O espaço Traços de Primeira reunirá quadrinistas e ilustradores baianos. Entre os nomes confirmados estão Alice Guedes, Bibby Rocha, Breno Scofield, Bua, Dan Borges, Daniel Cesart, Delfi, Dyo, Chao Gizan, Isabella Ismile, Mariow e o cartunista de A TARDE Túlio Carapiá.

A programação traz atividades voltadas ao público interessado em artes visuais, como a dinâmica “Trendou, virou quadrinho”, além de encontros entre artistas e público.

Para o quadrinista Hugo Canuto, que participa do evento, a iniciativa também fortalece a cena independente. “Eventos como o Amor de Primeira são fundamentais para unir a solidariedade e os valores da arte e da criação, multiplicando experiências e afetos. Em Salvador, isso ganha ainda mais força, pois ajudam a consolidar redes, formar público e valorizar produções que carregam identidades locais”, destaca.

Em sua participação, o artista apresentará trabalhos autorais da sua premiada série Contos dos Orixás. “São histórias que dialogam com mitologias afro-brasileiras e da América Latina, buscando construir mundos visuais ricos, simbólicos e conectados com questões contemporâneas”, explica.

Formação de leitores

Para além da programação cultural, o evento também se consolida como espaço de formação. Professores da rede pública têm incentivado a participação de estudantes, destacando o impacto do contato direto com autores e artistas.

A professora Jucy Silva, da rede estadual, ressalta o papel do projeto na democratização do acesso ao livro. “É uma excelente oportunidade de acesso aos livros e também de engajamento em prol de uma causa social. O Amor de Primeira surge justamente como uma iniciativa que une engajamento e democratização da leitura”, afirma.

Segundo ela, o contato direto com escritores e quadrinistas pode transformar a relação dos estudantes com a leitura. “Quando eles conhecem quem produz as histórias, o livro deixa de ser apenas um objeto distante e passa a ter rosto, voz e intenção”, diz.

A docente também destaca os impactos na formação de futuros professores. “Esse tipo de experiência contribui para que os bolsistas construam, desde cedo, uma relação mais próxima com os livros, compreendendo a leitura como prática essencial em sua atuação profissional”, completa.

Programação diversa

O evento começa com a abertura oficial no espaço Quadrilátero, conduzida por Deco Lipe e pelo cirurgião pediátrico e superintendente da Liga Álvaro Bahia, Carlos Emanuel Melo. Logo após, tem início a dinâmica de troca de leite por livros, que seguirá ao longo da manhã.

Às 9h, será realizado o lançamento do e-book Onde Salvador Floresce, com participação de autores como Amanda Soares, Anderson Shon, Bruno Santana, Chao Gizan, Deco Lipe, João Mendes, Lorena Ribeiro e Roberta Gurriti. Na sequência, às 9h40, o público poderá acompanhar a dinâmica “Trendou, virou quadrinho”, reunindo quadrinistas convidados em uma atividade interativa mediada pela comunicadora Evelyn Sena.

Já às 10h30, acontece a roda de conversa “Palavras que Gargalham”, com João Pimenta, Ana Carolana e Petit Abel, sob mediação de Tarsilla Alvarindo. O encerramento da programação no espaço Quadrilátero será às 11h30, com um desfile de cosplay comandado por Kiki Bélico.

Paralelamente, o setor infantil contará com atividades ao longo da manhã. Às 9h30, Lucas de Matos apresenta a história Lino, o Menino Bailarino. Às 10h20, Emília Nuñez e o Grupo Ciranda conduzem a contação Forte como um girassol. Já às 11h10, Alexandre Lira encerra a programação infantil com É de mar, é – Histórias sobre sereias, mar e amores. A proposta é oferecer uma experiência diversa e acessível, que reúne literatura, arte e entretenimento em diferentes linguagens ao longo do dia.

Ação solidária

Criado como uma forma de retribuição ao impacto da literatura na vida de seu idealizador, o Amor de Primeira tem como principal objetivo transformar o incentivo à leitura em ação concreta.

“O Amor de Primeira nasce como uma retribuição de tudo que a literatura transformou na minha vida e de tudo que as pessoas que acompanham o projeto representam para mim. É transformar esse carinho em benefício de uma instituição”, afirma Deco Lipe.

Amor de Primeira - Evento literário beneficente

Quando: sábado, 28 de março

Horário: a partir das 8h30

Onde: Biblioteca Central do Estado da Bahia

Evento Gratuito

Programação completa: no perfil Instagram

Doe um litro de leite líquido ou 400 gramas de leite em pó e ganhe uma ficha para trocar por um livro

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.