Religiosidade ganha espaço na Bienal com estande sobre Irmã Dulce | A TARDE

Além de um momento para celebrar a literatura, a Bienal também foi um espaço para fortalecer a própria fé. Com um estande próprio, as Obras Sociais Irmã Dulce marcaram presença na nova edição do evento. Com diferentes livros sobre a santa, a associação levou um pouco de religiosidade para quem estava curtindo evento.

"Santa Dulce transformou a vida de uma série de pessoas, então a gente traz ela com muito cuidado e honra de fazer parte dessa história", contou Bruna Ventre, líder de captação de recursos das Obras Sociais Irmã Dulce. Para Bruna, a importância de Irmã Dulce vai muito além de uma figura religiosa. "Independente de sua religião, ela sempre acolheu todo mundo. Acho que essa é a mensagem que a gente traz. Não importa o que você acredita, o que importa é a gente transmitir amor para as pessoas", explicou.

Com a presença notável de crianças no evento, a Bienal se tornou uma oportunidade de apresentar a história da santa para as novas gerações. "Acho que nem todo mundo a conhece. Então é importante a gente trazer isso pra cá, porque conseguimos mostrar a história de Santa Dulce não só através de livros para adultos, mas também para as crianças", contou. Durante amanhã e terça-feira, a partir das 16h, o estande terá um momento reservado para contação de histórias para o público infantil.