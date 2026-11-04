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MÚSICA E MEMÓRIA

Revolta Malê abre Novembro Negro com homenagem a Antônio Pitanga

Afrosinfônica recebe Mariene de Castro e Tony Tornado na Concha nesta quinta, 5

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
Antônio Pitanga será homenageado no Concerto Revolta dos Malês, que abre o Novembro Negro 2026 na Concha Acústica.
Antônio Pitanga será homenageado no Concerto Revolta dos Malês, que abre o Novembro Negro 2026 na Concha Acústica. - Foto: Divulgação

Acostumado a dar vida a personagens nas telas e nos palcos, Antônio Pitanga terá a própria história contada através da música. Nesta quinta, 5, às 18h, a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, recebe o espetáculo Revolta Malê - Uma Homenagem a Antônio Pitanga, que abre o Novembro Negro 2026 com uma homenagem ao ator, diretor e roteirista baiano. Sob o comando da Orquestra Afrosinfônica, o espetáculo revisita sua trajetória artística e seu compromisso com a luta pela igualdade racial, em um encontro de diferentes gerações e linguagens.

Sob a regência do maestro Ubiratan Marques, a apresentação terá participações de Mariene de Castro, Tony Tornado, Lincoln Tornado, Melly, Graça Onasilê e Malê Debalê, além de uma performance do Bando de Teatro Olodum. A proposta é celebrar a contribuição artística e a atuação de Pitanga em defesa da igualdade racial, aproximando música, cinema, teatro e memória.

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Mariene de Castro participa da homenagem a Antônio Pitanga na Concha Acústica.
Mariene de Castro participa da homenagem a Antônio Pitanga na Concha Acústica. - Foto: Divulgação

Com arranjos orquestrais construídos a partir de obras e clássicos associados a produções da carreira do homenageado, o concerto estabelece um diálogo entre diferentes momentos de sua trajetória e as linguagens que marcaram sua presença na cultura brasileira.

Uma trajetória que atravessa gerações

A carreira de Antônio Pitanga ganhou projeção na década de 1960, durante o movimento do Cinema Novo, com participações em produções como A Grande Feira e O Pagador de Promessas. Ao longo dos anos, o artista consolidou sua presença no cinema, no teatro e na televisão, mantendo também uma atuação ligada às causas sociais e à luta pela igualdade racial.

Para a diretora artística Day Sena, a concepção do espetáculo parte justamente dessa multiplicidade. A montagem busca traduzir as diferentes facetas de Pitanga, reunindo linguagens presentes em sua trajetória e valorizando tanto sua contribuição profissional quanto as experiências compartilhadas ao longo da vida.

“Uma grande reunião de quintal de casa tendo todo o público como convidado”, define a diretora ao descrever o espírito da homenagem.

A música assume papel central nessa narrativa. Segundo o maestro da Orquestra Afrosinfônica, o repertório foi pensado para estabelecer uma conexão entre as melodias e o percurso artístico do homenageado.

“A Afrosinfônica traz a música como narrativa viva da nossa história. Entremear as melodias com a trajetória de Antônio Pitanga é celebrar a força criativa e a resistência do cinema e das artes negras no Brasil”, destaca.

Orquestra Afrosinfônica é responsável pela homenagem musical a Antônio Pitanga no Concerto Revolta dos Malês.
Orquestra Afrosinfônica é responsável pela homenagem musical a Antônio Pitanga no Concerto Revolta dos Malês. - Foto: Pedro Soares

Novembro Negro terá atividades em Salvador e no interior

A homenagem marca o início da programação estadual do Novembro Negro 2026, que neste ano tem como tema “Povo Negro em Movimento”. Coordenada pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), em articulação com outros 13 órgãos estaduais, a agenda contempla iniciativas culturais, ações de combate ao racismo, empreendedorismo, direitos humanos e valorização da memória negra.

Entre os destaques estão o Festival Afrofuturismo 2026, programado de 19 a 21 de novembro, no Pelourinho, e o Festival Movaê – Empreendedorismo Negro, Inovação, Cultura e Economia Criativa, que acontece nos dias 21 e 22, no Centro Histórico de Salvador.

No dia 20 de novembro, quando é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, estão previstas três mobilizações: a 18ª Lavagem da Estátua de Zumbi, a 47ª Marcha Zumbi e Dandara e a 23ª Caminhada da Liberdade.

As atividades também chegarão a municípios como Cachoeira, Inhambupe, Taperoá e Simões Filho, além de comunidades quilombolas, com iniciativas voltadas à preservação de saberes e identidades ancestrais. Em Feira de Santana, estão previstas ações de conscientização, combate ao racismo e atendimento presencial durante a Micareta, entre 19 e 22 de novembro.

Para a secretária da Sepromi, Ângela Guimarães, a escolha de Antônio Pitanga como homenageado representa o reconhecimento de uma trajetória artística e política ligada à valorização da população negra. A gestora destaca que a programação busca ampliar o alcance das políticas de igualdade racial e reparação, tanto na capital quanto no interior baiano.

O encerramento da agenda contará com o Seminário do Movimento Internacional Contra o Racismo e por Reparação, nos dias 26 e 27 de novembro, seguido pelo Concerto Internacional Contra o Racismo e por Reparação, marcado para o dia 28, no Farol da Barra.

SERVIÇO

O quê: Concerto Revolta Malê, homenagem a Antônio Pitanga na abertura do Novembro Negro 2026
Quando: Quinta, 5 de novembro de 2026
Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), Campo Grande, Salvador
Horário: 18h, com abertura dos portões às 16h
Ingressos: Entrada mediante retirada de ingresso e entrega de 1 kg de alimento não perecível no dia do evento. Limite de um ingresso por pessoa
Onde retirar: Plataforma Sympla
Acesso: Pela Ladeira da Fonte, entrada inferior da Concha Acústica
Classificação: Livre

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Antônio Pitanga Novembro negro Orquestra Afrosinfônica Revolta Malês

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