Saiba a programação dos espaços culturais de Salvador no 7 de setembro

O feriado de 7 setembro vai contar com algumas programações nos equipamentos administrados pela prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). Os baianos e turistas possuem como opções de lazer a Cidade da Música, os Espaços Carybé e Pierre Verger, a Casa do Carnaval e a Casa do Rio Vermelho. Nestes locais, haverá uma diversidade de apresentações culturais que contemplam dança, música, espetáculos de dublagem, atividades infantis e teatrais.

Cidade da Música

A Cidade da Música da Bahia, no bairro do Comércio, promove na quinta,7, às 14h, o projeto “Visita Azul”, destinado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Já no sábado e domingo (9 e 10), 11h e 14h, tem o espetáculo “Pílulas Musicais”. O sábado contempla ainda, às 15h, a “Batalha de Dublagem”. No domingo, a Casa da Música também recebe, às 15h, o projeto Musicalização Infantil.

Espaços Carybé e Pierre Verger

No espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana (Forte Santa Maria), no Porto da Barra, acontece a exposição “Fatos e Fotos: Redescobrindo o Hino Nacional”, no sábado,9, às 16h. No dia seguinte, das 14h às 16h, o Espaço Carybé das Artes (Forte São Diogo), também no Porto da Barra, exibe a mostra “Artista por Dia: Novas Bandeiras, outros Brasis”.

Casa do Carnaval

O equipamento localizado na Praça Ramos de Queirós, Pelourinho, também abre as portas durante o feriadão com programação especial. Nos dias 9 e 10 (sábado e domingo) vai ser realizada a Oficina de Pintura Corporal, às 15h. Nos mesmos dias, às 11h e 14h, o público poderá desfrutar do Bloco de Mediação.

Casa do Rio Vermelho

A Casa do Rio Vermelho – Jorge Amado e Zélia Gattai, situada na Rua Alagoinhas, 33, também tem atividades para o público adulto e infantil. Na quinta e sexta-feira (7 e 8), o espaço oferece uma visita mediada, 15h30, para conhecer sobre a história do maior carnaval do planeta.

No sábado e domingo (9 e 10), a grade da casa conta o projeto “Desenho na Varanda”, das 10h às 18h. No mesmo dia, 11h e 15h30, visitantes podem fazer a visita mediada. O domingo contempla também a atividade “Fotobrincando”, às 15h.

Acesso

Os espaços culturais funcionam de terça a domingo, incluindo feriados, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia) – benefício voltado para idosos, estudantes e residentes em Salvador (mediante apresentação do comprovante de residência). Às quartas-feiras, a entrada é gratuita.