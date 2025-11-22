Salvador Capital Afro: secretária destaca força territorial do projeto

Ana Paula Matos - Foto: Divulgação

Durante painéis realizados na Casa das Histórias, Comércio, a vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos, destacou, neste sábado, 22, a força territorial e formativa do Salvador Capital Afro 2025.

O evento contou neste final de semana com debates sobre artes, memória, comunicação e produção cultural negra, reforçando o papel do festival como plataforma de circulação de saberes e fortalecimento das comunidades criativas da cidade.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, o evento envolveu artes visuais, gastronomia afro-diaspórica, comunicação periférica e inovação, reunindo artistas, coletivos e pesquisadores em diferentes espaços do Comércio e do Curuzu.

Segundo Ana Paula, o festival, que chega à sua quarta edição, já movimenta diversos bairros desde o início do mês, ampliando o acesso a experiências formativas e culturais. “Para além da celebração, reafirmamos nosso compromisso com a geração de emprego, renda e qualificação profissional. É a maior programação do ano, com 40 dias de atividades descentralizadas, fortalecendo as raízes que sustentam Salvador e projetando novos futuros para a nossa cultura”, afirmou.

A gestora reforçou ainda que o impacto do festival se estende por toda a cidade. “O Salvador Capital Afro pulsa na cidade com ações criativas, vivências culturais e processos formativos nas comunidades”, completou.

Salvador Capital Afro

Com 40 dias de atividades, o Salvador Capital Afro se consolida como uma das principais plataformas de valorização da cultura negra no Brasil, reunindo debates, apresentações, rodas de conversa e iniciativas de empreendedorismo e afroturismo.

Durante todo o dia as atividades reuniram influenciadores, pesquisadores, empreendedores e artistas que são referência na cena afro-brasileira.

No Auditório Makota Valdina, ocorreu o painel ‘Vozes Negras’, dedicado à comunicação digital e às narrativas periféricas como ferramentas de fortalecimento comunitário.

A Casa das Histórias recebeu o painel “Sabores da Diáspora”, sobre a culinária afro-baiana como memória, patrimônio e potência criativa e o Inventivos Talks, encontros voltados à inovação, tecnologia e ao empreendedorismo negro.

Encerrando a programação do dia, às 21h, o Curuzu recebe o show Novembro Azeviche com Band’Aiyê, em uma grande celebração na Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê.