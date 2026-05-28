Salvador recebe lançamento do livro 'Cadeira de Barbeiro'; saiba mais

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Acontece em Salvador o lançamento do livro 'Cadeira de Barbeiro', do autor Alemão Dantas. O evento será realizado no dia 8 de junho, às 17h, no Salão Nana e Barbearia, localizado no Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves, 3133, Caminho das Árvores.

Sobre o livro

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A obra reúne crônicas reais da vida do autor, que trabalhou como barbeiro pela capital baiana.

Foto: Divulgação

Em 41 anos de tesoura e navalha pelas ruas de Salvador, Alemão Dantas relata tudo que presenciou na cadeira de barbeiro: o pescador que o mar levou antes de uma última visita, o operário que chegou com uma faca na mão e saiu com a alma em paz, o político que precisava de um corte para enfrentar uma crise e o pai que chorou de alívio ao saber que a filha havia aparecido.

Quem é Alemão Dantas?

Nascido em Minas Gerais, Alemão Dantas desembarcou em Salvador em novembro de 1984.

Alemão Dantas - Foto: Divulgação

Ao longo da carreira como barbeiro, ele trabalhou em salões icônicos da cidade, da Piedade ao Rio Vermelho, do Shopping Barra ao Salvador Shopping.