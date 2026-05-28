CULTURA
Salvador recebe lançamento do livro 'Cadeira de Barbeiro'; saiba mais
Obra reúne crônicas reais da vida do autor
Acontece em Salvador o lançamento do livro 'Cadeira de Barbeiro', do autor Alemão Dantas. O evento será realizado no dia 8 de junho, às 17h, no Salão Nana e Barbearia, localizado no Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves, 3133, Caminho das Árvores.
Leia Também:
Sobre o livro
A obra reúne crônicas reais da vida do autor, que trabalhou como barbeiro pela capital baiana.
Em 41 anos de tesoura e navalha pelas ruas de Salvador, Alemão Dantas relata tudo que presenciou na cadeira de barbeiro: o pescador que o mar levou antes de uma última visita, o operário que chegou com uma faca na mão e saiu com a alma em paz, o político que precisava de um corte para enfrentar uma crise e o pai que chorou de alívio ao saber que a filha havia aparecido.
Quem é Alemão Dantas?
Nascido em Minas Gerais, Alemão Dantas desembarcou em Salvador em novembro de 1984.
Ao longo da carreira como barbeiro, ele trabalhou em salões icônicos da cidade, da Piedade ao Rio Vermelho, do Shopping Barra ao Salvador Shopping.