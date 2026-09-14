Salvador recebe mostra de teatro nordestino; veja a programação

Durante seis dias, diferentes espaços culturais de Salvador receberão espetáculos produzidos na Bahia, em Alagoas e em Sergipe. A 2ª Mostra Pavio Trinca Teatro será realizada de terça, 22, a domingo, 27, com oito montagens, oficinas, mesas-redondas e atividades de intercâmbio. Toda a programação é gratuita.

O circuito aproxima o público da produção teatral independente do Nordeste e reúne trabalhos de diferentes linguagens e gerações. Identidade, racismo, ancestralidade, gênero, direitos humanos, cultura popular e preservação do território estão entre os temas abordados.

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A abertura será na terça, 22, às 20h, no Teatro Molière, com “O Cordel de Maria CinDRAGrela”, do TECA Teatro. A montagem baiana revisita a história da Gata Borralheira por meio da literatura de cordel e da estética drag.

Do cordel ao teatro de rua

A Bahia também estará representada por “Carranca: da Proa do Barco para o Palco”, do Grupo Mistura; “Medeia Negra”, do grupo A Panacéia; e “Dandara na Terra dos Palmares”, da Arte Sintonia Companhia de Teatro.

“Medeia Negra”, do grupo A Panacéia, está entre as montagens baianas da mostra - Foto: Adeloiyá Oju Bará

De Alagoas, a Cia do Chapéu apresenta “Pelos Poros e Pequenos Apelos”, espetáculo de dança-teatro inspirado na poesia de Magno Almeida e atravessado por questões como desejo, solidão e criação artística. O estado participa ainda com “Carcomida”, da Associação Cultural Joana Gajuru, e “Minha Pele”, da Cia LaCasa.

A programação de espetáculos termina sábado, 26, com “De Mulambo e Filó”, do Grupo Imbuaça, de Sergipe. A montagem aborda os desafios enfrentados por uma companhia de teatro de rua para manter sua produção artística.

Grupo Imbuaça apresenta “De Mulambo e Filó” no encerramento da programação de espetáculos - Foto: Fillipe Gomes

As atividades serão realizadas no Teatro Molière, Teatro Vila Velha, Cine Teatro Solar Boa Vista, Teatro da Hora da Criança e Sesc Pelourinho.

Formação e debate além dos palcos

Além das apresentações, a mostra terá oficinas sobre dramaturgia nordestina contemporânea e teatro dialético, com atividades conduzidas pelo TECA Teatro e pelo Teatro Popular de Ilhéus.

Duas mesas-redondas discutirão a importância das sedes dos grupos teatrais, a construção de apoios institucionais e a seguridade social dos profissionais do setor. O Teatro Vila Velha concentrará as oficinas, os debates, as reuniões da Rede Pavio e o encerramento do encontro.

A passagem por Salvador integra a Trinca Sul-Leste do projeto, formada por Bahia, Alagoas e Sergipe. A iniciativa também prevê uma etapa Centro-Leste, com Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, em Petrolina, e outra Norte-Noroeste, reunindo Ceará, Piauí e Maranhão, em Teresina.

Uma rede que conecta mais de 50 grupos

Criada em 2019, a Rede Pavio reúne mais de 50 grupos nordestinos de teatro com atuação e pesquisa continuadas. A articulação trabalha pela circulação de produções independentes, pelo intercâmbio artístico e pela construção de políticas públicas para o setor.

Programação completa

Terça, 22

20h: Abertura e espetáculo “O Cordel de Maria CinDRAGrela”, do TECA Teatro (BA)

Local: Teatro Molière



Quarta, 23

10h: Oficina “Cartografia da Dramaturgia Nordestina Contemporânea: um laboratório voltado às Infâncias e Juventudes”, com o TECA Teatro (BA)

Local: Teatro Vila Velha

14h: Mesa-redonda “Sede dos grupos de teatro: do protagonismo cultural à construção de apoios institucionais”

Local: Teatro Vila Velha

20h: Espetáculo “Carranca: da Proa do Barco para o Palco”, do Grupo Mistura (BA)

Local: Cine Teatro Solar Boa Vista

Quinta, 24

9h: Reunião Pavio

Local: Teatro Vila Velha

17h: Espetáculo “Pelos Poros e Pequenos Apelos”, da Cia do Chapéu (AL)

Local: Cine Teatro Solar Boa Vista

20h: Espetáculo “Medeia Negra”, do grupo A Panacéia (BA)

Local: Cine Teatro Solar Boa Vista

Sexta, 25

9h: Oficina “Teatro Dialético e Terreiros de Memória”, com o Teatro Popular de Ilhéus (BA)

Local: Teatro Vila Velha

14h: Mesa-redonda “Teatro e Seguridade Social”

Local: Teatro Vila Velha

16h: Espetáculo “Carcomida”, da Associação Cultural Joana Gajuru (AL)

Local: Teatro da Hora da Criança

20h: Espetáculo “Minha Pele”, da Cia LaCasa (AL)

Local: Teatro da Hora da Criança

Sábado, 26

9h: Reunião Pavio

Local: Teatro Vila Velha

16h: Espetáculo “Dandara na Terra dos Palmares”, da Arte Sintonia Companhia de Teatro (BA)

Local: Sesc Pelourinho

18h: Espetáculo “De Mulambo e Filó”, do Grupo Imbuaça (SE)

Local: Sesc Pelourinho

Domingo, 27

9h: Encerramento

Local: Teatro Vila Velha

SERVIÇO

O quê: 2ª Mostra Pavio Trinca Teatro

Quando: De terça, 22, a domingo, 27 de setembro

Onde: Teatro Molière, Teatro Vila Velha, Cine Teatro Solar Boa Vista, Teatro da Hora da Criança e Sesc Pelourinho

Ingressos: Gratuitos

Mais informações: @rede.pavio | (71) 9 9326-0555 | (82) 9 9909-7722