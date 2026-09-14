GRATUITO
Salvador recebe mostra de teatro nordestino; veja a programação
Pavio Trinca Teatro traz oito espetáculos, oficinas e debates entre 22 e 27
Durante seis dias, diferentes espaços culturais de Salvador receberão espetáculos produzidos na Bahia, em Alagoas e em Sergipe. A 2ª Mostra Pavio Trinca Teatro será realizada de terça, 22, a domingo, 27, com oito montagens, oficinas, mesas-redondas e atividades de intercâmbio. Toda a programação é gratuita.
O circuito aproxima o público da produção teatral independente do Nordeste e reúne trabalhos de diferentes linguagens e gerações. Identidade, racismo, ancestralidade, gênero, direitos humanos, cultura popular e preservação do território estão entre os temas abordados.
A abertura será na terça, 22, às 20h, no Teatro Molière, com “O Cordel de Maria CinDRAGrela”, do TECA Teatro. A montagem baiana revisita a história da Gata Borralheira por meio da literatura de cordel e da estética drag.
Do cordel ao teatro de rua
A Bahia também estará representada por “Carranca: da Proa do Barco para o Palco”, do Grupo Mistura; “Medeia Negra”, do grupo A Panacéia; e “Dandara na Terra dos Palmares”, da Arte Sintonia Companhia de Teatro.
De Alagoas, a Cia do Chapéu apresenta “Pelos Poros e Pequenos Apelos”, espetáculo de dança-teatro inspirado na poesia de Magno Almeida e atravessado por questões como desejo, solidão e criação artística. O estado participa ainda com “Carcomida”, da Associação Cultural Joana Gajuru, e “Minha Pele”, da Cia LaCasa.
A programação de espetáculos termina sábado, 26, com “De Mulambo e Filó”, do Grupo Imbuaça, de Sergipe. A montagem aborda os desafios enfrentados por uma companhia de teatro de rua para manter sua produção artística.
As atividades serão realizadas no Teatro Molière, Teatro Vila Velha, Cine Teatro Solar Boa Vista, Teatro da Hora da Criança e Sesc Pelourinho.
Formação e debate além dos palcos
Além das apresentações, a mostra terá oficinas sobre dramaturgia nordestina contemporânea e teatro dialético, com atividades conduzidas pelo TECA Teatro e pelo Teatro Popular de Ilhéus.
Duas mesas-redondas discutirão a importância das sedes dos grupos teatrais, a construção de apoios institucionais e a seguridade social dos profissionais do setor. O Teatro Vila Velha concentrará as oficinas, os debates, as reuniões da Rede Pavio e o encerramento do encontro.
A passagem por Salvador integra a Trinca Sul-Leste do projeto, formada por Bahia, Alagoas e Sergipe. A iniciativa também prevê uma etapa Centro-Leste, com Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, em Petrolina, e outra Norte-Noroeste, reunindo Ceará, Piauí e Maranhão, em Teresina.
Uma rede que conecta mais de 50 grupos
Criada em 2019, a Rede Pavio reúne mais de 50 grupos nordestinos de teatro com atuação e pesquisa continuadas. A articulação trabalha pela circulação de produções independentes, pelo intercâmbio artístico e pela construção de políticas públicas para o setor.
Programação completa
Terça, 22
20h: Abertura e espetáculo “O Cordel de Maria CinDRAGrela”, do TECA Teatro (BA)
Local: Teatro Molière
Quarta, 23
10h: Oficina “Cartografia da Dramaturgia Nordestina Contemporânea: um laboratório voltado às Infâncias e Juventudes”, com o TECA Teatro (BA)
Local: Teatro Vila Velha
14h: Mesa-redonda “Sede dos grupos de teatro: do protagonismo cultural à construção de apoios institucionais”
Local: Teatro Vila Velha
20h: Espetáculo “Carranca: da Proa do Barco para o Palco”, do Grupo Mistura (BA)
Local: Cine Teatro Solar Boa Vista
Quinta, 24
9h: Reunião Pavio
Local: Teatro Vila Velha
17h: Espetáculo “Pelos Poros e Pequenos Apelos”, da Cia do Chapéu (AL)
Local: Cine Teatro Solar Boa Vista
20h: Espetáculo “Medeia Negra”, do grupo A Panacéia (BA)
Local: Cine Teatro Solar Boa Vista
Sexta, 25
9h: Oficina “Teatro Dialético e Terreiros de Memória”, com o Teatro Popular de Ilhéus (BA)
Local: Teatro Vila Velha
14h: Mesa-redonda “Teatro e Seguridade Social”
Local: Teatro Vila Velha
16h: Espetáculo “Carcomida”, da Associação Cultural Joana Gajuru (AL)
Local: Teatro da Hora da Criança
20h: Espetáculo “Minha Pele”, da Cia LaCasa (AL)
Local: Teatro da Hora da Criança
Sábado, 26
9h: Reunião Pavio
Local: Teatro Vila Velha
16h: Espetáculo “Dandara na Terra dos Palmares”, da Arte Sintonia Companhia de Teatro (BA)
Local: Sesc Pelourinho
18h: Espetáculo “De Mulambo e Filó”, do Grupo Imbuaça (SE)
Local: Sesc Pelourinho
Domingo, 27
9h: Encerramento
Local: Teatro Vila Velha
SERVIÇO
O quê: 2ª Mostra Pavio Trinca Teatro
Quando: De terça, 22, a domingo, 27 de setembro
Onde: Teatro Molière, Teatro Vila Velha, Cine Teatro Solar Boa Vista, Teatro da Hora da Criança e Sesc Pelourinho
Ingressos: Gratuitos
Mais informações: @rede.pavio | (71) 9 9326-0555 | (82) 9 9909-7722