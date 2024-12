Salvador recebe mostra do artista Tojo com show de Daniella Firpo

Tojo terá exposição em Salvador - Foto: Divulgação

O arquiteto e artista italiano Vittorio Fava, também conhecido como Tojo, fará a sua primeira exposição na Bahia com a mostra I Miei Disegni (Os Meus Desenhos). O evento acontecerá na Pousada des Arts (Varanda da Isa), no Santo Antônio Além Carmo, em Salvador, no dia 20 de dezembro, a partir das 20h.

A exposição terá uma apresentação especial da cantora Daniella Firpo, radicada na Itália, que se apresenta com o pocket show Bella Ciao.

A performance de Firpo irá integrar canções italianas e brasileiras e será acompanhada pelo músico Nova no violão. A exposição segue aberta e gratuita ao público até o dia 8 de janeiro de 2025, na Pousada des Arts.

A artista Francesca Boari, crítica de arte na Itália, descreve o trabalho de Tojo como uma construção de “cidades não ideais”, onde os desenhos emergem como uma metáfora para uma cidade subterrânea e pulsante, onde se escondem segredos e histórias capazes de explodir a imaginação.

Tojo, que começou a se definir como artista apenas em 2018, trabalha com um estilo que busca inspiração em várias fontes: o jazz cool de Miles Davis, o calor do Carnaval baiano, a arte de Le Corbusier, a arte de Tarantino, o minimalismo e até o futebol.

Seus desenhos, ao mesmo tempo expressivos e críticos, convidam o espectador a refletir sobre o tempo e a permanência dos momentos em meio às metamorfoses da vida.

Serviço

I miei disegni – Mostra de Tojo com pocket show de Daniella Firpo

Data e horário: Abertura na sexta-feira, 20 de dezembro, às 20h (exposição até 8 de janeiro de 2025)

Local: Pousada des Arts (Varanda da Isa), Rua Direita de Santo Antônio, 90, Salvador, BA

Entrada: Gratuita