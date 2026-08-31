Salvador terá evento para transformar projetos culturais em negócios

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Artistas, produtores e empreendedores criativos de Salvador terão uma programação voltada à preparação de projetos culturais para o mercado e à busca por financiamento.

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) realiza, entre 14 de setembro e 1º de outubro, a Jornada de Fomento à Cultura: Imersão para projetos e negócios criativos, com oficinas, consultorias, painéis e encontros com empresas.

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A iniciativa também terá uma rodada de negócios vinculada ao Programa Viva Cultura Salvador, mecanismo municipal de incentivo fiscal.

As atividades serão distribuídas por diferentes espaços da cidade e terão como foco etapas como elaboração de projetos, planejamento, finanças, portfólio e apresentação para potenciais investidores.

Inscrições seguem até setembro

Quem quiser participar das oficinas e das consultorias individuais deve realizar a inscrição até 9 de setembro, pela plataforma Sympla.

A Rodada de Negócios terá um funcionamento diferente. Poderão participar agentes culturais que tenham projetos habilitados no Programa Viva Cultura Salvador, com documentação regular e aptos à captação de recursos.

Para essa etapa, serão considerados projetos inscritos no programa até 4 de setembro. Não será necessário fazer uma inscrição específica para a rodada.

Segundo o gerente de Artes e Fomento da FGM, Talis Castro, a proposta é trabalhar aspectos técnicos que vão além da publicação de editais. "Como política pública da Fundação Gregório de Mattos, percebemos que poderíamos ir além de lançar editais; garantir que os agentes culturais estejam preparados para acessá-los e geri-los com excelência".

"A Jornada surgiu para preencher essa lacuna técnica, oferecendo formação prática em finanças, portfólio e articulação de negócios, aproximando quem produz cultura do empresariado local. Transformar boas ideias em projetos estruturados e sustentáveis, conectando quem faz arte em Salvador com quem quer e pode investir, fortalecendo assim o mecanismo de incentivo fiscal municipal através do Programa Viva Cultura Salvador", completou.

Programação começa com oficinas e painéis

A primeira etapa da Jornada acontece de 14 a 18 de setembro, no Cine Glauber Rocha e na Sala Multiuso Nelson Maleiro, na sede da Fundação Gregório de Mattos.

A abertura terá o painel “Salvador das Artes e do Fomento – FGM 40+”, com participação do prefeito de Salvador, Bruno Reis; do secretário Municipal de Cultura e Turismo, Alexandre Reis; do presidente da FGM, Fernando Guerreiro; e do diretor de Artes e Fomento da Fundação, George Vladimir.

Na sequência, a mesa “Arte dá trabalho” reúne Ellen Melo e Jorge Alencar, da Dimenti; Luciana Mandelli, do Sebrae; Mila Paes, da Semdec; Sofia Federico e Tati Carvalho, da Benditas.

A programação também inclui quatro oficinas:

Elaboração e Enquadramento de Projetos, com Jaqueline Vasconcelos;

Gestão Financeira, com Eliane Conceição;

Financiamento para Negócios Culturais, com Sofia Federico e Tati Carvalho;

Planejamento Estratégico, com Rejane Mira.

Consultorias individuais entram na segunda semana

Entre 21 e 25 de setembro, a Jornada passa pelo Espaço Boca de Brasa Centro e pela Casa das Histórias de Salvador.

Nesta fase, a formação será voltada ao atendimento individual. Especialistas vão realizar consultorias sobre construção de portfólio, planejamento, enquadramento de projetos e finanças.

Também estão previstas palestras abertas sobre a legislação cultural vigente, estratégias para elaboração de portfólios e os procedimentos formais para contratação artística pelo município de Salvador.

Rodada aproxima projetos de empresas

A última etapa será realizada de 28 de setembro a 1º de outubro, no Mirante da Casa das Histórias, com a Rodada de Negócios Viva Cultura Salvador.

A atividade reunirá 72 agentes culturais com projetos habilitados no programa municipal de incentivo fiscal e 24 empresas da região. A intenção é criar um espaço para apresentação dos projetos e possíveis negociações com empresas interessadas em investir.

Antes dos encontros com os potenciais investidores, os participantes passarão por dois dias de mentoria coletiva, voltados ao aprimoramento das apresentações comerciais.

A programação termina com atividades de integração e networking. Entre elas estão um happy hour da Ocupação Coro Comeu, no Café-Teatro Nilda Spencer, na Barroquinha, e o encerramento no Mirante da Casa das Histórias Salvador.