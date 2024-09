Saulo é padrinho da 6ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira

Saulo é o padrinho da 6ª Corrida Colorida do Hospital Martagão Gesteira - Foto: Divulgação

O cantor Saulo é o padrinho da 6ª Corrida Colorida do Hospital Martagão Gesteira. O evento filantrópico, que já faz parte do calendário esportivo baiano, será realizado no dia 24 de novembro, na orla do Jardim de Alah, em Salvador.

Leia também:

>> Empresas podem destinar Imposto de Renda para ajudar Martagão Gesteira

>> Campanha do Martagão ajudará transplantes de medula óssea

>> Protocolo que integra as redes de dados do SUS e da Sesab é assinado

“O Martagão tem um trabalho lindo com as crianças e adolescentes da Bahia. Uma alegria imensa no coração estar sempre por perto e ajudar um hospital que faz tanto bem a tantas famílias. Ser padrinho é uma honra e eu convido todos a participar", afirmou Saulo, que, há anos, é parceiro do hospital.

No total, a corrida tem um circuito de 5 quilômetros. Todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido para o hospital, que, anualmente, enfrenta um déficit de cerca de R$ 15 milhões oriundo do repasse desatualizado da Tabela SUS. Por essa razão, o Martagão realiza campanha, ações, projetos e iniciativas para angariar recursos para cobrir o déficit.