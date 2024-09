Empresas podem destinar Imposto de Renda para ajudar Martagão Gesteira

Com arrecadação de 2023, hospital deu início a obras - Foto: Divulgação

Empresas podem destinar Imposto de Renda (IR) para ajudar o Hospital Martagão Gesteira, em Salvador. Para realizar a doação, é necessário apenas que as empresas interessadas sejam tributadas pelo lucro real. O processo não gera custos para o contribuinte.

Neste ano, a arrecadação será revertida para dois projetos da unidade de saúde, o ‘Saúde Integral’, que prevê financiamento de UTI’s e o ‘Junto contra a desnutrição’, voltado para a aquisição de suplementos para pacientes com problemas de saúde relacionados à desnutrição.

Com a arrecadação feita em 2023, o hospital deu início, em julho, às obras do projeto ‘Quarto Encantado’. A iniciativa prevê a reforma e adequação de dez leitos da enfermaria do quarto andar do hospital e a realização de atividades socioeducativas para os pacientes.

No total, serão investidos R$ 586.951,60 no projeto. O montante é derivado de doações via destinação do IR por pessoas físicas e jurídicas. O hospital teve apoio de empresas e instituições como o Banco do Brasil, Grupo LM Transportadora, McKinsey & Company, RedeMix e White Martins.

Segundo o coordenador comercial da Captação de Recursos do Martagão, Luigi Airoldi, as empresas interessadas em ajudar o hospital podem procurar a unidade através do telefone (71) 3032-3768.

De acordo com dados do Ministério da Fazenda de 2023, já foram doados R$ 774 milhões. Já o de pessoa física foi de R$ 9,65 bilhões, sendo que foram destinados apenas R$ 278 milhões. A Bahia capta apenas 1,4% do potencial de IR disponível, no âmbito de destinação de Pessoas Físicas, onde, mesmo ocupando o 7ª lugar em potencial, é o 12 ª no ranking de destinações.