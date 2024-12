Se Liga Mina H2 realiza 2° edição da Batalha de B.girls da Bahia

O projeto realizou em Outubro a Batalha de Rima Se Liga Mina e reuniu os quatro elementos da cultura Hip Hop: Breaking, Rap, Graffiti e Dj - Foto: Divulgação

No próximo domingo, 8, acontece a 2ª Edição da Batalha de B.Girls, no Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, a partir das 13h. O evento é organizado pelo Se liga Mina H2 (SLM2), e tem como intuito impulsionar a contribuição das mulheres e pessoas não-binárias que fortalecem a cena do hip hop feminino, além de promover a equidade de gênero na modalidade.

O evento também conta com uma competição de coreografias, voltada para a dança de rua no Hip Hop, no total serão R$6.000,00 em prêmios. A programação também inclui workshops de DJ, Grafitti, Rap, Breaking e Funk, e proporciona uma imersão completa na cultura Hip Hop; junto com cyphers, freestyle, desfiles e um baile de encerramento, que celebra a presença e a resistência das mulheres na dança de rua na Bahia.

Em paralelo, durante todo o evento será realizada a Feira ‘Venha Expor’, que reune empreendedoras e artigos relacionados ao Hip Hop. As expositoras interessadas em participar podem se inscrever através do link na bio do perfil @seligaminah2, no Instagram.

Além das competições, o SLMH2 pretende mapear as b.girls e as crews do estado, entendendo a conjuntura do cenário atual, quantitativamente, para divulgar os dados coletados aos órgãos públicos e cobrar políticas públicas de incentivo que contribuam para o fomento da cultura local.

O SLMH2 teve na sua abertura em agosto com a mesa de bate papo “Mulher no Hip Hop e Empreendorismo Feminino”, com Pockets Shows, dança e a seletiva final do Slam das Minas.

Em outubro, foi realizada a Batalha de Rima Se Liga Mina, “com o intuito de fortalecer e incentivar o protagonismo feminino por meio dos quatro elementos da cultura Hip Hop: Breaking, Rap, Graffiti, Dj e propondo um quinto elemento: o conhecimento através da dança. Trouxemos mulheres que são referência no Hip Hop e incentivamos a nova geração”, explica Thina Reis, idealizadora e diretora do projeto.

Foi realizada também uma série de oficinas no Colégio Barros Barreto e na Associação Criança e Família desde julho, com previsão de encerramento no mês de dezembro. O projeto ainda irá promover em breve a última etapa da oficina de elaboração de projetos e Estruturação de Grupos, com Matias Santiago, que é professor, bailarino, coreógrafo e gestor cultural.

Esta atividade de capacitação ofereceu aulas gratuitas e com classificação livre, visando ensinar os alunos a elaborar projetos do zero para submeter a editais, para disseminar cultura no estado da Bahia.