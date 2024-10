Projeto de Hip Hop feminino promove Batalha de Rap e oficinas

Projeto também irá oferecer oficinas de Breaking, DJ, Grafitti, Rap, Funk e elaboração de projetos com prioridade para o público feminino em agosto e dezembro - Foto: Paulo Henrique

Neste domingo, 13, acontece a Batalha de Rima Se Liga Mina, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, a partir da 13h. O evento integra a programação do “Se Liga Mina Hip Hop”, que tem como proposta trazer temas que representam os pilares do projeto, dança, educação, cultura, conhecimento, mulher e hip hop.

Ao total, 16 MCs mulheres baianas vão disputar entre as três melhores. O evento conta também com apresentações em forma de batalha de Breaking Dance para B.Girls e B.Boys. As premiações somadas chegam a R$1.900,00.

As inscrições podem ser feitas previamente por meio de formulário disponível na página do Instagram @seligaminah2.

O projeto também irá oferecer oficinas de Breaking, DJ, Grafitti, Rap, Funk e elaboração de projetos com prioridade para o público feminino faixa etária a partir de 12 anos, incluindo turma Kids.

As oficinas vão acontecer entre os meses de agosto e dezembro no Colégio Estadual Barros Barreto, em Paripe. As inscrições podem ser feitas via formulário ou presencialmente no colégio.

“Traz raciocínio lógico, autoestima, experiências e trajetórias de vida. Trazemos mulheres que são referência no hip hop e incentivamos a nova geração!”, afirma a B.girl Thina Reis, idealizadora e diretora do projeto.

Simultânea à realização das batalhas, acontece a Feira Expo Mina para empreendedoras com inscrição via formulário.