Secult e Funceb realizam Diálogo Setorial de Teatro na Sala do Coro - Foto: Divulgação

Com o objetivo de manter o diálogo permanente com a sociedade na articulação e planejamento de ações, projetos e programas, a Secretaria de Cultura do Estado (SecultBa), por meio da Fundação Cultural do Estado (Funceb), retomou os Diálogos Setoriais das Artes. Nesta quarta-feira, 16, a capital baiana receberá o Diálogo Setorial de Teatro, presencialmente, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Campo Grande) e virtualmente na Plataforma Teams.

Os diálogos acontecem em formato híbrido (virtual e presencial), com participação aberta aos interessados em debater políticas para as Artes. Os encontros tem o intuito de reunir artistas, técnicos, produtores, gestores, pesquisadores, professores, mestres, estudantes, grupos, companhias, trupes, coletivos, fóruns, redes, associações, escolas, universidades, espaços, organizações e empresas do campo das Artes que atuam nos municípios e territórios.

Contemplando os setores artísticos do Audiovisual, Artes Visuais, Circo, Dança, Literatura, Música e Teatro, os Diálogos também são instrumentos de divulgação e mobilização dos setores artísticos para o Processo Eleitoral de escolha dos membros dos Colegiados Setoriais das Artes da Bahia (Gestão 2026 - 2027). No encontro, estarão presentes dirigentes e coordenadores/as da Fundação Cultural, que tratarão de ações de 2025 nas linguagens, além de demandas dos setores.

Próximos encontros

O Diálogo Setorial de Audiovisual está marcado para o dia 26 de abril (sábado), 14h, presencial no Complexo Esportivo e Cultural Salvador da Mata, em Ipiaú; o Diálogo Setorial de Música vai ocorrer dia 13 de maio (terça-feira), 14h, presencial no Teatro Amélia Amorim, em Feira de Santana e o último será o Diálogo Setorial de Literatura, 22 de maio (quinta-feira), 14h, presencial no Auditório Rivaldo Baleeiro - Campus X da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em Teixeira de Freitas.

Participação

Além dos encontros presenciais, em todas as reuniões será garantida a participação virtual através da Plataforma Teams. Dúvidas podem encaminhadas para o e-mail [email protected]. Acesse no site da Funceb (www.ba.gov.br/fundacaocultural) a programação completa dos Diálogos Setoriais das Artes.