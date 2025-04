Shows, peças e oficinas; confira programação do Teatro da Gamboa

Brenda Matos na peça "Retalhos" (ou Isto é uma peça) - Foto: Divulgação

Como resultado de uma residência artística no Teatro Gamboa, o coletivo Outras Vozes promove uma série de quatro shows no palco do espaço cultural em abril. Os dois primeiros shows acontecem nesta quarta-feira, 16, em dois horários às 17h e 19h.

O coletivo é formado por artistas de Salvador e do interior baiano, com um repertório que transita entre canções autorais, releituras e poesia. A trajetória do grupo já é marcada por apresentações lotadas nos principais teatros de Salvador.

O grupo protagonizou momentos relevantes como um tributo a Caetano Veloso ao lado da Orquestra Sinfônica da Bahia na Concha Acústica do Teatro Castro Alves e no Teatro L’Occitane, em Trancoso.

Outros dois shows também acontecem nos mesmos horários, no dia 23 de abril. Os ingressos custam R$20,00 e R$40,00.

"Retalhos" - Peça

Já na quinta-feira, 17, a peça “RETALHOS” assume a programação às 19h e retrata a história de Maria, uma mulher preta que sonha em ser atriz, mas que encontra na sua rotina de sobrevivência o grande empecilho para sua realização.

O espetáculo volta a cartaz no dia 24 de abril. Os ingressos estão por R$20,00 e R$40,00.

Os ingressos para cada apresentação estão à venda na bilheteria do teatro a partir das 15h do dia do espetáculo, ou antecipadamente no site https://teatrogamboa.com.br/.Há ainda a opção de assistir de forma on-line, com transmissão na plataforma virtual do Gamboa, com venda também pelo site.

Oficina e Exposição

Na quarta-feira, 16, acontece a oficina gratuita “Criação de Espetáculo” no Gamboa, entre 09h e 11h. A oficina é ministrada pelo educador artístico, diretor teatral e músico Lay Cardeal que promove diversas técnicas voltadas para a criação de espetáculo e desenvolvimento criativo, junto com a dança, o teatro e a música. Inscrições gratuitas podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 98889-8849 ou [email protected]

A exposição “Nordeste meu lugar”, do artista plástico Tarcísio Lima, segue em cartaz na galeria Jayme Figura, no Teatro Gamboa, e apresenta a riqueza, a cultura e a identidade da região.

A exposição reúne composições vibrantes e detalhadas, capturando as cores, os cenários e as histórias e reflete, a tradição que atravessa gerações, transformada em telas e narrativas visuais que emocionam e inspiram.