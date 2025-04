Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa morre aos 89 anos

Mario Vargas Llosa nasceu em 28 de março de 1936 - Foto: AFP

Ganhador do Nobel de Literatura, o escritor Mario Vargas Llosa morreu nesse domingo, 13, aos 89 anos, em Lima, no Peru. O filho Álvaro Vargas Llosa confirmou a morte nas redes sociais.

“É com profundo pesar que anunciamos que nosso pai, Mario Vargas Llosa, faleceu hoje em Lima, cercado pacificamente por sua família” disse. A causa da morte do escritor não foi revelada e, segundo a família, não haverá velório público. Os restos mortais de Mario Vargas Llosa serão cremados.

“Agradecemos de coração o carinho e o apoio recebidos e pedimos que sejam respeitadas nossas instruções. Não haverá nenhuma cerimônia pública. No momento da despedida final, nossos pensamentos estarão com todos que o leram e o admiraram. Após o adeus em família, seus restos, conforme sua vontade, serão cremados”, diz a nota publicada pelos filhos.

Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. @morganavll pic.twitter.com/mkFEanxEjA — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 14, 2025

Quem foi Mario Vargas Llosa

Natural da cidade de Arequipa, no sul do Peru, Mario Vargas Llosa nasceu em 28 de março de 1936. Ele cresceu em uma família de classe média e foi educado por sua mãe e seus avós maternos em Cochabamba (Bolívia) e, posteriormente, em Lima (Peru). Após seus estudos na Academia Militar, ele obteve uma licenciatura em letras e deu os seus primeiros passos no jornalismo.

Em 1959, a sua carreira na literatura ganhou destaque internacional com a obra ‘Os Chefes’. Com o livro, ele recebeu o Prêmio Leopoldo Alas. Ele também publicou ‘A Cidade e Os Cachorros’ (1963), ‘A Casa Verde’ (1966) e ‘Conversa no Catedral’ (1969), entre outros.

Ele exerceu outras profissões, como tradutor, professor de espanhol e jornalista da agência France-Presse.

Em 2010, Vargas recebeu o Prêmio Nobel de Literatura por sua “cartografia das estruturas de poder e suas imagens vigorosas sobre a resistência, revolta e derrota individual”, explicou a bancada real da Academia sueca. A premiação consolidou o escritor peruano como um dos maiores nomes da literatura contemporânea.

“Nós, latino-americanos, somos sonhadores por natureza e temos problemas para diferenciar o mundo real e a ficção. É por isso que temos ótimos músicos, poetas, pintores e escritores, e também governantes tão horríveis e medíocres”, disse Mario Vargas Llosa, pouco antes de receber o Nobel em 2010

Com suas obras traduzidas para 30 idiomas, Vargas Llosa recebeu vários prêmios além do Nobel. Foi prestigiado com os prêmios Cervantes, Príncipe de Astúrias das Letras, Biblioteca Breve, o da Crítica Espanhola, o Prêmio Nacional de Novela do Peru e o Rómulo Gallegos. A obra ‘Você Meu Silêncio’, publicada em 2023, foi o último trabalho do escritor.