Selo Literário João Ubaldo Ribeiro prorroga inscrições; saiba detalhes

Confira a data limite de inscrição - Foto: Foto: Divulgação

Estão prorrogadas até 30 de maio as inscrições para o Selo Literário João Ubaldo Ribeiro - Ano V. O projeto publicará exclusivamente obras de escritores soteropolitanos e/ou domiciliados em Salvador há pelo menos dois anos.

A cada edição, serão selecionadas obras literárias inéditas, nas categorias de conto, crônica, dramaturgia, literatura infantil, poesia, romance e literatura negra. Na última, as produções podem ser de qualquer gênero literário, desde que tenham autores e autoras autodeclarados/as negro/as, com abordagens de temáticas centradas em questões raciais e afrodiaspóricas.

Gerente de Bibliotecas e Promoção do Livro e Leitura da FGM, Jane Palma celebrou mais uma edição do Selo. “A ampliação do prazo de inscrições vai possibilitar que os autores em processo de finalização do livro participem do edital. O Selo João Ubaldo Ribeiro é um dos projetos da política pública da Prefeitura de Salvador com foco no fomento ao livro e ao hábito da leitura, além da difusão de escritores e novos autores. Ele vem em três grandes vertentes: o fomento econômico, o criativo da literatura e o de leitores”, disse ela

As inscrições devem ser feitas por meio do formulário disponível no site da Fundação Gregório de Mattos. Os contemplados receberão uma premiação no valor de R$ 10 mil e integrarão uma coleção com tiragem de mil exemplares impressos - que são distribuídos para as bibliotecas públicas de Salvador -, além de uma versão digital.

Se inscreva no link: https://fgm.salvador.ba.gov.br/inscricoes-abertas-para-o-selo-literario-joao-ubaldo-ano-v/