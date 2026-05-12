Série de crimes sem solução no Brasil vira podcast inédito; conheça

Siga o A TARDE no Google

Produção mergulha em crimes cercados de mistério e ligados ao tradicional restaurante Rei do Bacalhau - Foto: Divulgação

Uma sequência de assassinatos que intrigou investigadores no Rio de Janeiro nos anos 2000 será revisitada no podcast documental “Rei do Bacalhau – Fé na Impunidade”, lançamento original da Ubook previsto para maio de 2026.

Dividida em três episódios, a produção mergulha em crimes cercados de mistério e ligados ao tradicional restaurante Rei do Bacalhau, localizado na Ilha do Governador.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ponto de partida da narrativa é a morte de José Maurício de Almeida, gerente administrativo do restaurante, assassinado em janeiro de 2010.

Após deixar o expediente e seguir para casa, ele foi atingido por tiros nas costas e na nuca na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. Apesar da suspeita inicial de latrocínio, investigadores estranharam o fato de que a vítima ainda estava com dinheiro, documentos e objetos pessoais.



A partir do caso, novas pistas começaram a surgir e levaram a polícia a descobrir outros crimes ligados ao entorno do restaurante. Entre eles, o assassinato do empresário português Plácido da Silva Nunes, fundador do Rei do Bacalhau, morto a facadas dentro da própria casa em 2007.

Dois anos depois, outro episódio aumentaria ainda mais o mistério: o pai de santo de confiança de Antônio Fernando da Silva, filho de Plácido, foi encontrado morto em seu espaço espiritual.

Podcast investiga bastidores dos crimes

Com narração das jornalistas Naiana Ribeiro e Daiane Menezes, o podcast promete reconstruir os bastidores das investigações e apresentar detalhes pouco conhecidos sobre os assassinatos.

Ao longo dos episódios, o público acompanhará os desdobramentos das apurações policiais e os interesses que cercavam as mortes, descritas pela produção como uma trama marcada por “sangue e segredos mórbidos”.

“Rei do Bacalhau – Fé na Impunidade” será disponibilizado exclusivamente no aplicativo da Ubook para Android, iOS e desktop. O projeto terá classificação indicativa de 16 anos e episódios com aproximadamente 25 minutos de duração.