Shopping em Salvador recebe evento 'geek' com concurso valendo dinheiro

Semana Geek chegará a shopping - Foto: Divulgação

O Shopping Bela Vista, em Salvador, realiza a Semana Geek nos próximos dias. O evento terá como missão transformar o local em um verdadeiro universo de fantasia, jogos e diversão.

De 20 a 25 de maio, o evento toma conta da Praça de Alimentação com uma programação gratuita recheada de concursos, torneios, interações e experiências para todas as idades.

O grande destaque do evento será no sábado (25), com o Concurso Cosplay, a partir das 16h. O concurso contará com desfiles de fantasias criativas e performances inspiradas em personagens de animes, quadrinhos, séries e games. Os vencedores levarão R$500 e troféu (1º lugar), R$300 e medalha (2º lugar) e R$200 e medalha (3º lugar).

Além disso, a programação inclui o Quiz Geek, que acontecerá no sábado às 15h e no domingo às 13h, com distribuição de brindes para os vencedores. Também haverá bate-papo temático no domingo às 14h.

A Semana Geek contará ainda com o espaço freeplay, que estará disponível todos os dias do evento, de terça a domingo, das 13h às 18h, com diversos jogos à disposição dos participantes.

No universo dos games, o torneio de Valorant acontecerá de terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e no domingo, das 13h às 22h, na Praça de Alimentação. As partidas premiarão os melhores jogadores com R$500, troféu e medalha (1º lugar) e R$200 (2º lugar).

No sábado (25), será realizado também o Campeonato de FIFA, das 13h às 17h, na Praça de Alimentação. Os vencedores levarão R$400 e troféu (1º lugar), R$200 e medalha (2º lugar) e R$100 e medalha (3º lugar).

SERVIÇO

Semana Geek – Shopping Bela Vista

Período: 20 a 25 de maio

Local: Praça de Alimentação

Programação:

Concurso Cosplay

Data: Sábado (25/05)

Horário: a partir das 16h

Link para inscrição: Cosplay - Inscrição

Quiz Geek

Data: Sábado (25/05), às 15h | Domingo (26/05), às 13h

Link para inscrição: Quiz Geek - Inscrição

● Bate-papo Temático

Data: Domingo (26/05)

Horário: 14h

Link para inscrição: Bate-papo - Inscrição

Freeplay

Datas: De terça a domingo (20 a 25 de maio)

Horário: Das 13h às 18h

Não há necessidade de inscrição

Torneio de Valorant

Datas: De terça a sexta-feira (20 a 24 de maio)

Horário: Das 18h às 22h

Data: Domingo, 25 de maio

Horário: Das 13h às 22h

Link para inscrição: Valorant - Inscrição

Campeonato de FIFA

Data: Sábado (25/05)

Horário: Das 13h às 17h

Link para inscrição: FIFA - Inscrição