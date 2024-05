Símbolo da cultura afro, Olodum completa 45 anos | A TARDE

Nascido em uma das cidades mais históricas do Brasil, o Olodum completa 45 anos nesta quinta-feira, 25. Desde a sua criação, o grupo tem como missão, promover a cultura afro-brasileira e combater o racismo e a discriminação, bem como a desigualdade social, por meio da música, da dança e da educação.

O bloco se tornou um símbolo de resistência e empoderamento para a comunidade afrodescendente não só no Brasil, mas também no mundo. Ainda hoje, é um fenômeno internacional, com apresentações em mais de 43 países e carrega consigo, a marca de ser o único na América a participar de uma apresentação com o lendário Michael Jackson.

Olodum é uma palavra de origem Yorubá que dentro da religião Candomblé significa “Deus dos Deuses” ou “Deus Maior”. Marcado por sua influência em difundir a cultura afro-brasileira, sobretudo baiana, o grupo Olodum tem grande influência de outro famoso movimento afro-cultural: o Ilê Aiyê.

O Olodum alcançou fama internacional na década de 1980. Em 1983, o bloco foi reestruturado para não somente levar a folia, mas sim, resgatar profundamente o legado do seu povo ancestral.

As cores do bloco formam a base do Pan-africanismo, Rastafarianismo e do Movimento Reggae, que mistura o verde, representando as florestas equatoriais da África, o vermelho, trazendo o sangue da raça negra, o amarelo, simbolizando o ouro da África, o preto, estampando o orgulho da população negra e o branco, configurando a paz mundial.

As músicas misturam saberes ancestrais, informação e resistência, alcançando reconhecimento internacional, como turnês pelo mundo todo e colaborações com artistas renomados, como Michael Jackson, Paul Simon e outros. As famosas performances incluem tambores tradicionais, como o tribal, o agogô e o atabaque.

Além da sua contribuição artística, o Olodum também é conhecido pelos seus projetos sociais e educativos. O grupo mantém uma escola de percussão em Salvador, onde oferece aulas gratuitas para crianças e jovens da comunidade, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento pessoal através da música.

Ao longo dos anos, o Olodum recebeu diversos prêmios e honrarias, tanto no Brasil quanto no exterior, em reconhecimento ao seu trabalho cultural e social.

