Stage Pluss volta com Sarau inédito em Salvador

Stage Pluss retorna com programação em Salvador - Foto: Divulgação

A Stage Pluss retorna com uma programação de apresentações em Salvador nos próximos dias. Os encontros servirão como uma grande convocatória para o Sarau Multilinguagens, que será realizado no dia 24 de janeiro de 2025, no Cine Glauber Rocha, com a presença de artistas de todo o país e de diversas segmentos.

Leia Mais:

>>> ‘FLI - Festa Literária de Ilhéus’ transforma a Princesa do Sul da Bahia em centro de discussões culturais

>>> 14ª Jornada de Dança começa nesta quarta; veja programação

>>> Afropunk 2024: Melly fala da importância de Salvador para a sua música

A primeira apresentação será no dia 16 de novembro, às 15h, no espaço cultural Boca de Brasa, na Rua da Paz, s/nº, em Coutos. No dia 23 de novembro, também às 15h, será a vez da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (ACBEU), na Avenida Professor Magalhães Neto, 1520, Pituba.

O evento será aberto ao público e promete marcar a temporada na capital baiana.

Os artistas interessados em participar do evento devem fazer as inscrições ficarão abertas até o dia 15 de novembro. O evento é voltado para profissionais da música, dança, teatro, audiovisual, literatura, artes plásticas, que podem inscrever, gratuitamente através do link.

Os trabalhos apresentados poderão integrar o catálogo da plataforma Stage Pluss em 2025 e terão a possibilidade de contar com uma assessoria de gestão, comunicação e marketing enquanto se mantiver no espaço virtual.