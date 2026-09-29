Subúrbio de Salvador recebe festival gospel gratuito nesta sexta

A Nova Orla de Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, será palco de um festival gratuito de música gospel nesta sexta, 2 de outubro. A partir das 17h, o Mergulhados na Praça recebe Samuel Eleotério, Theo Rubia e Victin, além de artistas locais, em uma programação aberta ao público.

Theo Rubia está entre os nomes nacionais que se apresentam gratuitamente no festival - Foto: Juarez Mateus

Os três nomes nacionais levam diferentes vertentes da música cristã ao festival. Samuel Eleotério apresenta repertório marcado pelo corinho de fogo e pelo pagode gospel. Cantor e compositor, Theo Rubia traz canções voltadas à fé e à adoração, enquanto Victin representa uma sonoridade contemporânea com forte diálogo com o público jovem.

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Victin completa o trio de atrações nacionais do Mergulhados na Praça - Foto: Juarez Mateus

A programação inclui ainda apresentações de artistas locais, cujos nomes não foram informados pela organização.

Música gospel ocupa a orla do Subúrbio

Nova Orla de Praia Grande será palco do Mergulhados na Praça, no Subúrbio Ferroviário - Foto: Divulgação

Promovido pelas Igrejas Evangélicas do Subúrbio, o Mergulhados na Praça propõe reunir a comunidade em torno da música, do louvor e da convivência em um espaço aberto da região.

“O Mergulhados na Praça é mais do que um evento musical. É um momento de unidade, comunhão e fortalecimento da fé. Reunir artistas que têm impactado vidas em todo o Brasil, ao lado dos talentos da nossa cidade, é uma forma de levar esperança, alegria e a mensagem de Cristo para toda a comunidade”, afirma o pastor Heber Telles, presidente da Comunidade Evangélica de Salvador.

Segundo o pastor, a proposta é alcançar diferentes gerações. “Queremos convidar famílias, jovens e pessoas de todas as idades para participarem dessa grande celebração. Será uma noite especial de adoração, louvor e encontro com Deus, preparada com muito carinho para Salvador. E o melhor: com entrada totalmente gratuita para todos”, diz.

O festival tem produção da Conexão Produções e apoio da Prefeitura de Salvador.

SERVIÇO

O quê: Festival Mergulhados na Praça

Quando: sexta, 2 de outubro

Horário: a partir das 17h

Onde: Nova Orla de Praia Grande, Subúrbio Ferroviário de Salvador

Atrações: Samuel Eleotério, Theo Rubia, Victin e artistas locais

Entrada: gratuita