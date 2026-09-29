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MÚSICA GOSPEL

Subúrbio de Salvador recebe festival gospel gratuito nesta sexta

Mergulhados na Praça terá Samuel Eleotério, Theo Rubia e Victin na Nova Orla de Praia Grande

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
Samuel Eleotério é uma das atrações do Festival Mergulhados na Praça, nesta sexta, 2, no Subúrbio de Salvador
Samuel Eleotério é uma das atrações do Festival Mergulhados na Praça, nesta sexta, 2, no Subúrbio de Salvador - Foto: Juarez Mateus

A Nova Orla de Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, será palco de um festival gratuito de música gospel nesta sexta, 2 de outubro. A partir das 17h, o Mergulhados na Praça recebe Samuel Eleotério, Theo Rubia e Victin, além de artistas locais, em uma programação aberta ao público.

Theo Rubia está entre os nomes nacionais que se apresentam gratuitamente no festival
Theo Rubia está entre os nomes nacionais que se apresentam gratuitamente no festival - Foto: Juarez Mateus

Os três nomes nacionais levam diferentes vertentes da música cristã ao festival. Samuel Eleotério apresenta repertório marcado pelo corinho de fogo e pelo pagode gospel. Cantor e compositor, Theo Rubia traz canções voltadas à fé e à adoração, enquanto Victin representa uma sonoridade contemporânea com forte diálogo com o público jovem.

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Victin completa o trio de atrações nacionais do Mergulhados na Praça
Victin completa o trio de atrações nacionais do Mergulhados na Praça - Foto: Juarez Mateus

A programação inclui ainda apresentações de artistas locais, cujos nomes não foram informados pela organização.

Música gospel ocupa a orla do Subúrbio

Nova Orla de Praia Grande será palco do Mergulhados na Praça, no Subúrbio Ferroviário
Nova Orla de Praia Grande será palco do Mergulhados na Praça, no Subúrbio Ferroviário - Foto: Divulgação

Promovido pelas Igrejas Evangélicas do Subúrbio, o Mergulhados na Praça propõe reunir a comunidade em torno da música, do louvor e da convivência em um espaço aberto da região.

“O Mergulhados na Praça é mais do que um evento musical. É um momento de unidade, comunhão e fortalecimento da fé. Reunir artistas que têm impactado vidas em todo o Brasil, ao lado dos talentos da nossa cidade, é uma forma de levar esperança, alegria e a mensagem de Cristo para toda a comunidade”, afirma o pastor Heber Telles, presidente da Comunidade Evangélica de Salvador.

Segundo o pastor, a proposta é alcançar diferentes gerações. “Queremos convidar famílias, jovens e pessoas de todas as idades para participarem dessa grande celebração. Será uma noite especial de adoração, louvor e encontro com Deus, preparada com muito carinho para Salvador. E o melhor: com entrada totalmente gratuita para todos”, diz.

O festival tem produção da Conexão Produções e apoio da Prefeitura de Salvador.

SERVIÇO
O quê: Festival Mergulhados na Praça
Quando: sexta, 2 de outubro
Horário: a partir das 17h
Onde: Nova Orla de Praia Grande, Subúrbio Ferroviário de Salvador
Atrações: Samuel Eleotério, Theo Rubia, Victin e artistas locais
Entrada: gratuita

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Tags

Festival Gospel Mergulhados na Praça Música gospel

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