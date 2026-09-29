MÚSICA GOSPEL
Subúrbio de Salvador recebe festival gospel gratuito nesta sexta
Mergulhados na Praça terá Samuel Eleotério, Theo Rubia e Victin na Nova Orla de Praia Grande
A Nova Orla de Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, será palco de um festival gratuito de música gospel nesta sexta, 2 de outubro. A partir das 17h, o Mergulhados na Praça recebe Samuel Eleotério, Theo Rubia e Victin, além de artistas locais, em uma programação aberta ao público.
Os três nomes nacionais levam diferentes vertentes da música cristã ao festival. Samuel Eleotério apresenta repertório marcado pelo corinho de fogo e pelo pagode gospel. Cantor e compositor, Theo Rubia traz canções voltadas à fé e à adoração, enquanto Victin representa uma sonoridade contemporânea com forte diálogo com o público jovem.
A programação inclui ainda apresentações de artistas locais, cujos nomes não foram informados pela organização.
Música gospel ocupa a orla do Subúrbio
Promovido pelas Igrejas Evangélicas do Subúrbio, o Mergulhados na Praça propõe reunir a comunidade em torno da música, do louvor e da convivência em um espaço aberto da região.
“O Mergulhados na Praça é mais do que um evento musical. É um momento de unidade, comunhão e fortalecimento da fé. Reunir artistas que têm impactado vidas em todo o Brasil, ao lado dos talentos da nossa cidade, é uma forma de levar esperança, alegria e a mensagem de Cristo para toda a comunidade”, afirma o pastor Heber Telles, presidente da Comunidade Evangélica de Salvador.
Segundo o pastor, a proposta é alcançar diferentes gerações. “Queremos convidar famílias, jovens e pessoas de todas as idades para participarem dessa grande celebração. Será uma noite especial de adoração, louvor e encontro com Deus, preparada com muito carinho para Salvador. E o melhor: com entrada totalmente gratuita para todos”, diz.
O festival tem produção da Conexão Produções e apoio da Prefeitura de Salvador.
SERVIÇO
O quê: Festival Mergulhados na Praça
Quando: sexta, 2 de outubro
Horário: a partir das 17h
Onde: Nova Orla de Praia Grande, Subúrbio Ferroviário de Salvador
Atrações: Samuel Eleotério, Theo Rubia, Victin e artistas locais
Entrada: gratuita