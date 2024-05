Sueli Conceição afirma que afroturismo potencializa cadeia turística | A TARDE

A presidente do consórcio que elaborou o Rolê Afro em Salvador, Sueli Conceição, afirmou que o afroturismo é uma possibilidade de potencialização da cadeia turística na capital baiana. A iniciativa, que consiste em uma série de 11 roteiros turísticos e 30 pontos de visitação de experiências afrocentradas, foi apresentada nesta segunda-feira, 20, pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Também foi lançado o Comitê de Afroturismo, pioneiro no Brasil, formado por diretores de agências, empreendedores e outros profissionais ligados ao segmento, com o objetivo de ajudar a gestão municipal na elaboração de políticas públicas para a promoção e divulgação do turismo afrocentrado.

Segundo Sueli, Salvador possui atributos importantes para poder se tornar uma potência internacional. Ainda de acordo com a coordenadora, “tudo foi feito com muita cautela e com conhecimento de causa, entendendo quais são as dores, as fragilidades e as potencialidades que nós temos enquanto agentes do turismo, agentes da cultura”.

Na oportunidade, ela recitou o poema “Alegria da Cidade”, de Lázaro Matumbi. “Então, apesar de tanto não, de tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade e com rolear é diferente, como protagonistas.”

O poema faz ligação com a sua fala de reconhecimento sobre a importância do projeto ter sido criado por membros do turismo de Salvador. “Isso tem muito peso, porque gera muita responsabilidade, que é diferente de um estrangeiro chegar na cidade e fazer”, completou.

