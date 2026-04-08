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LITERATURA

Tarja Verde: livro de André Fraga transforma urgência climática em reflexão e ação

Obra reúne artigos sobre meio ambiente, política e futuro das cidades

Redação

Por Redação

08/04/2026 - 11:51 h

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Vereador André Fraga (PV), autor do livro
Vereador André Fraga (PV), autor do livro -

Em meio ao avanço da crise climática e à urgência por cidades mais sustentáveis, justas e resilientes, será lançado em Salvador o livro Tarja Verde – Alertas, angústias, ideias e esperanças, na próxima quarta-feira, às 17h30, no Espaço Cultural da Barroquinha.

A obra é assinada pelo engenheiro ambiental, vereador e ambientalista André Fraga (PV), e reúne uma seleção de artigos escritos ao longo dos últimos anos, conectando política, cotidiano e sustentabilidade.

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O autor explicou como surgiu a ideia de lançar a sua nova obra bibliográfica. “Eu quis organizar esses textos como um convite para pensar e agir, sem romantizar a realidade, mas também sem desistir dela", disse ele, acrescentando:

“A ideia do Tarja Verde nasceu de uma inquietação constante: a gente está vivendo um tempo de emergência, mas ainda trata o meio ambiente como se fosse um tema secundário”.

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Ao longo do livro, o autor articula experiências concretas da vida pública com reflexões sobre justiça social, mobilidade urbana, sustentabilidade, desigualdade e preservação ambiental.

Qual a mensagem central de Tarja Verde?

Com linguagem acessível e leitura fluida, Tarja Verde propõe uma conversa direta com o leitor, aproximando o cotidiano das pessoas das grandes decisões que moldam o território, a economia e a qualidade de vida.

Para Fraga, o título carrega justamente essa tensão. “A tarja verde é um símbolo de urgência, mas também de esperança. É como dizer: tem coisa errada, tem risco, mas ainda dá tempo de mudar o rumo. E mudar o rumo é uma decisão política”, diz.

O lançamento marca um momento de encontro entre leitores, ativistas, estudantes e interessados em debates sobre clima, cidade e futuro.

“Esse livro é sobre o que a gente não pode mais adiar. Se ele provocar incômodo, reflexão e vontade de agir, então já cumpriu seu papel”, conclui o autor.

O livro reúne ideias que defendem políticas públicas como instrumentos de transformação, trazendo uma perspectiva prática sobre o que pode ser feito, especialmente em centros urbanos como Salvador.

Prefácio

O livro tem prefácio de Eduardo Jorge, médico sanitarista e um dos nomes mais respeitados da agenda ambiental no Brasil.

Ex-deputado federal e ex-secretário municipal em São Paulo, ele ajudou a consolidar políticas estruturantes na capital, como a ampliação de parques e áreas verdes e o fortalecimento da pauta climática.

Ele também estará presente no lançamento em Salvador, participando de uma conversa sobre cidades, gestão pública e enfrentamento às mudanças do clima.

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