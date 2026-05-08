Teatro de Feira de Santana é “batizado” em homenagem a Carlos Pitta

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) sancionou a Lei nº 15.144/2026, que altera o nome do teatro que integra o Centro de Convenções de Feira de Santana para “Teatro Carlos Pitta”, em homenagem ao cantor, compositor e produtor cultural feirense, um dos nomes mais importantes da música baiana e da cultura popular brasileira. A sanção foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (8).

O “batizado” foi sugerido pelo deputado estadual Robinson Almeida (PT), em Projeto de Lei protocolado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no final do ano passado. A proposta foi aprovada pelos parlamentares por unanimidade, em sessão realizada no dia 29 de abril deste ano.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sanção da lei durante agenda em Feira de Santana | Foto: Divugalção

“Carlos Pitta representa a força da cultura popular, da música nordestina e da identidade baiana. Dar seu nome ao teatro do Centro de Convenções, entregue ao povo de Feira pelo governador Jerônimo, é uma homenagem justa e necessária ao grande artista feirense, que construiu um legado marcante na MPB”, afirmou o deputado.

Pitta morreu no dia 7 de janeiro de 2025, aos 69 anos. Ele estava internado no Hospital Roberto Santos, em Salvador, por conta de complicações da diabetes.

O legado

Versátil, Pitta trafegou da música armorial no início da carreira ao “forróck” de Cometa Mambembe (a rigor, um galope) e ao forró raiz nas últimas décadas. O hit que marcou para sempre sua carreira está registrado no LP Feliz (RCA), de 1988 – embora seja tão forte que pareça fazer parte de nossas vidas desde sempre.

Criado na Avenida Senhor dos Passos, em Feira de Santana, Pitta foi desde criança fascinado pela cultura popular nordestina, que viu florescer pelas feiras locais.

Veio a Salvador estudar Composição e Regência na Escola de Música da Ufba em 1975. Ao podcast feirense Escuto Cá Entre Nós (EP 103), contou que morava em uma república de estudantes, se alimentava dia sim, dia não e sobrevivia dando aulas de violão. A princípio, o sonho de viver de música, não teve o apoio da família. Isso só mudou quando começou a estampar matérias de jornal e ter suas músicas executadas em rádio.

Carlos Pitta em 1995 | Foto: Cedoc A TARDE

Em 1979, lançou seu primeiro LP, Águas Do São Francisco (selo Chantecler), fortemente influenciado pela literatura de cordel e tratando de reis, rainhas, príncipes e princesas, ao estilo armorial.

No total, registrou 15 álbuns. Foi gravado por grandes nomes da MPB, como Elba Ramalho, Alcione, Trio Nordestino e Margareth Menezes.

Dividiu o palco com Caetano Veloso, Dominguinhos, Belchior, Geraldo Azevedo, Fagner, Nando Cordel e Ivete Sangalo – esta última contou em uma entrevista ao podcast de Mano Brown que foi Pitta o primeiro músico de renome a notar seu talento e incentivá-la, ao ouvi-la cantando em um barzinho.

O Centro de Convenções de Feira

O governador Jerônimo entregou o Complexo Cultural de Feira de Santana em dezembro de 2024. O espaço é formado por um Centro de Convenções e pelo teatro do município.

O Centro de Convenções de Feira de Santana possui área coberta de mais de 2 mil metros quadrados, auditório de 224 lugares, e espaço para exposições e eventos dos mais diversos tipos.

O teatro possui área de 4 mil metros quadrados, sendo o maior equipamento cultural no município e região, disponibilizando plateia com 665 lugares, salas de dança, de música e multiusos, com potencial inclusive para se tornar um cinema.