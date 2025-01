Morre Carlos Pitta, ícone da música baiana, aos 69 anos

Pitta é o autor de vários hits de Carnaval e festa junina - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Morreu no início da tarde desta terça-feira, 7, Carlos Pitta, cantor e compositor, aos 69 anos. Ele estava internado no Hospital Roberto Santos, em Salvador, por conta de complicações da diabetes.

Pitta é o autor de vários hits de Carnaval e festa junina, como "Cometa Mambembe" e "Todos os Caminhos levam a Feira de Santana". Carlos está no meio da música há mais de 40 anos, somando trabalhos com grandes nomes do MPB como Gilberto Gil, Elba Ramalho, Trio Nordestino, Daniela Mercury e entre outros.

Natural de Feira de Santana, ele deixa três filhos e um neto, além de um grande acervo musical.

Em nota, a Secretaria de Cultura da Bahia (Secult) lamentou a morte do artista. Confira:

"É com imensa tristeza que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, manifestam os seus sentimentos de pesar e solidariedade aos familiares e amigos do cantor e compositor Carlos Pitta que faleceu nesta terça-feira (07).

Com pouco mais de quatro décadas de carreira, Pitta era um verdadeiro ícone da cultura nordestina, sertaneja e popular. Com seu “forrock”, projetou Feira de Santana e Bahia para o mundo. Os sucessos “Cometa Mambembe”, “Todos os Caminhos levam a Feira de Santana” e “Abrigo Predileto”, são algumas das obras do compositor, poeta e intérprete que, como ele mesmo dizia “rodou na roda do mundo” e foi parar em Feira de Santana.

A sua criatividade e talento encantaram artistas como Daniela Mercury, Margareth Menezes, Alcione, Elba Ramalho, dentre outros que reconheciam e valorizavam a sua criatividade e a sua inventividade.

A Bahia se despede, portanto, de um ícone da música popular. Uma referência cultural e artística que referenciava o orgulho da sua terra natal, Feira de Santana, em composições como “Princesa Sertaneja” desvelando o seu próprio ser amoroso.

Descanse em paz, nosso eterno e aguerrido mestre!"