Ivete Sangalo lamenta morte de Carlos Pitta: “Especial na minha vida”

Ivete Sangalo lamentou a morte do compositor Carlos Pitta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo lamentou a morte do compositor Carlos Pitta, que faleceu nessa terça-feira, 7. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a cantora, que foi descoberta pelo Pitta, relembrou suas histórias com o músico.

Leia também:

>> Relembre a carreira e o legado de Carlos Pitta

>> Filho de Ivete viraliza com 'swingueira' em show da Timbalada

>> Vídeo: Ivete Sangalo surpreende fãs com show em barzinho na RMS

Veveta afirmou que Pitta foi “muito especial” em sua vida. “Muito importante no começo da minha carreira, muito no começo. Ele me deu a mão, me deu carinho, me deu um abraço e me deu também muita confiança, ele foi muito importante no meu começo, em toda a minha vida”, iniciou.

A artista continuou: “Logo que comecei na música, eu não fazia ideia do que era ser cantora, do que era ser um artista. Tocava por prazer, gostava de cantar, gostava de tocar, participava de muitos saraus, encontros na casa de muitas pessoas. Conhecia muita gente através dele, muitos músicos. Ele muito bem relacionado, me colocava para tocar em vários lugares de Salvador, me dando muita oportunidade”.

Na oportunidade, Ivete revelou que conheceu Carlos Pitta em um sarau. “18 anos, nem sonhava ainda entrar na banda Eva, conheci ele num sarau da casa de alguém, que eu não me lembro bem de quem foi, e eu me lembro dele chegar para mim e dizer: ‘menina, você tem uma voz muito bonita’. Ele ainda falou assim: ‘você vai longe’. E aí desde aquele dia nos conectamos”, completou.

Ivete Sangalo aproveitou para contar uma história que viveu com o compositor sobre sua primeira vez tocando violão. A cantora disse que o músico emprestou seu próprio instrumento, que era “muito sofisticado”, para que Ivete tivesse a oportunidade de tocar.

“O primeiro violão que eu toquei emprestado na vida foi de Carlos Pita, querido amigo, afetuoso, muito talentoso e uma figura assim que eu vou guardar muito para sempre no meu coração. Eu quero que ele esteja num bom lugar agora e eu sei que ele está. E quero deixar aqui um meu abraço apertado a toda a família dele, como eu já falei aos amigos e aos fãs, que, assim como eu, vão sentir muita saudade”, completou Ivete.