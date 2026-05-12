Teatro Gamboa recebe peça premiada e shows em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Teatro Gamboa recebe nesta semana uma programação marcada por espetáculos premiados - Foto: Fabio Bouzas | Divulgação

O Teatro Gamboa recebe nesta semana uma programação marcada por espetáculos premiados, performances poéticas e apresentações musicais ligadas à cultura baiana. Entre os destaques está o retorno de “Isto Não É Uma Mulata”, solo protagonizado por Mônica Santana que venceu o Prêmio Braskem de Teatro 2015 na categoria Revelação.



A peça será apresentada na sexta-feira, 15, às 19h, e no sábado, 16, às 17h, trazendo reflexões sobre a representação da mulher negra e questionamentos em torno do mito da democracia racial brasileira.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Misturando performance, cultura pop, ironia e depoimentos pessoais, o espetáculo se tornou um dos trabalhos de destaque da cena teatral soteropolitana.



Guerra, ditadura e tensão no palco

A programação começa na quarta-feira, 13, às 19h, com “Docta Ignorantia”. Dirigida por Rudá Paixão, a montagem acompanha o encontro entre um judeu polonês refugiado da Segunda Guerra Mundial e um funcionário da imigração brasileira ligado à tortura durante a ditadura de Getúlio Vargas.

Ambientada em abril de 1945, nos momentos finais da guerra, a peça coloca em cena conflitos humanos e políticos a partir do embate entre os personagens interpretados por Augusto Barbosa e Gabriel Amorim.

Os ingressos custam entre R$15 e R$30 para a apresentação presencial e R$15 para a transmissão virtual pela plataforma do teatro.

Performance discute racismo e resistência

Na quinta-feira, 14, às 19h, o artista Antonio Soares apresenta “Magia Negra”, performance poética construída como manifesto sobre identidade, arte e resistência.

A apresentação relembra o 13 de maio, data da Abolição da Escravatura, a partir de reflexões sobre a ausência de políticas públicas voltadas à população negra após o período escravagista. Poesias, músicas e pensamentos conduzem a proposta cênica.

Os ingressos custam entre R$25 e R$50 presencialmente e R$15 na plataforma virtual do Teatro Gamboa.

Samba de roda encerra a programação

Encerrando a semana, o grupo Barlavento sobe ao palco no domingo, 17, às 17h, com o show “Marinheiro aguente a prancha”.

A apresentação reúne sambas de roda de domínio público, músicas autorais, ijexás, baiões, xotes e cantos de terreiro, reforçando o trabalho do grupo voltado à preservação da cultura do Recôncavo baiano.

Exposição e bate-papo com artistas

Além dos espetáculos, o público poderá conferir a instalação “Contemporaneidade Plástica - Ode ao Descartável”, do artista Mateus Dantas, em cartaz na galeria Jayme Figura.

A mostra reúne peças produzidas a partir de materiais descartados e integra a pesquisa desenvolvida pelo artista desde 2008 sobre criação de instrumentos musicais com objetos encontrados nas ruas.

Antes de cada apresentação, o público também poderá assistir ao CineGamboa, com exibição de “Levante- Foto Filme”. Já após os espetáculos, acontece o PapoGamBoa, bate-papo entre artistas e espectadores.