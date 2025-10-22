Menu
VAGAS LIMITADAS

Teatro Terceira Margem oferece circuito artístico em Salvador

O grupo está celebrando 10 anos de existência

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/10/2025 - 22:27 h
O projeto acontece entre outubro e dezembro
O projeto acontece entre outubro e dezembro

O Teatro Terceira Margem está celebrando seu aniversário de dez anos de uma forma especial. O grupo montou uma ampla programação artística com montagens, leituras dramatizadas e oficinas formativas gratuitas em diferentes espaços de Salvador.

Chamado “Teatro Terceira Margem – 10 anos”, o projeto acontece entre outubro e dezembro de 2025, celebrando o percurso de um dos coletivos mais atuantes do teatro baiano atual, cuja pesquisa se desdobra em criações premiadas e ações de formação voltadas a novos artistas da cena.

A programação inclui oito ações no total, que serão apresentadas em espaços culturais parceiros: Boca de Brasa Cajazeiras, Casa Preta Espaço de Cultura, Casa Rosa/Teatro Cambará.

Programação

A abertura da programação acontece no dia 31 de outubro, no Boca de Brasa Cajazeiras, com a leitura dramatúrgica musicada de A Máquina que Dobra o Nada — obra que teve sua estreia há dez anos.

Já no dia 1º de novembro, também no Boca de Brasa Cajazeiras, o dramaturgo Ian Fraser ministra a Oficina de Dramaturgia – A Jornada do Herói, inspirada na teoria mítica de Joseph Campbell, voltada para estudantes da rede pública, com cerca de 20 vagas gratuitas.

O projeto segue vos dias 7 e 8 de novembro, com a aprensetação da curta temporada de [sem] DRAMA, na Casa Rosa, espetáculo que volta à cena após participações em festivais e realizar circulação pelo interior do estado. A obra segue depois para a Casa Preta, nos dias 10 e 11 de dezembro.

Já a principal ação do projeto fica para 21 a 30 de novembro, com a estreia presencial de [ensaio] para uma Redenção, com temporada na Casa Rosa, reunindo um elenco ampliado de artistas experientes.

  • 31/10 – Leitura musicada “A Máquina que Dobra o Nada” – Boca de Brasa Cajazeiras;
  • 01/11 – Oficina de Dramaturgia – com Ian Fraser – Boca de Brasa Cajazeiras;
  • 07 e 08/11 – [sem]DRAMA – Casa Rosa;
  • 21 a 30/11 – [ensaio] para uma redenção – Casa Rosa (sexta à domingo, este último, com duas sessões);
  • 23/11 – Oficina de Cenografia - com Erick Saboya – Teatro Cambará/Casa Rosa;
  • 25/11 – Oficina de Interpretação - com Caio Rodrigo – Casa Preta;
  • 01/12 – Oficina de Iluminação – com Pedro Benevides - Casa Preta;
  • 03/12 – Leitura “As Cidades” – Casa Preta;
  • 10 e 11/12 – [sem]DRAMA – Casa Preta;

