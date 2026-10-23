AGENDA CULTURAL
Trivela, Martinho e Mart’nália marcam o fim de semana em Salvador
Henry Freitas, Rodrigo Teaser e atrações gratuitas estão na programação
O retorno da Trivela, com Durval Lelys, e o encontro de Martinho da Vila com Mart’nália estão entre os destaques da agenda cultural de Salvador neste sábado, 24, e domingo, 25. Henry Freitas, Nelson Rufino, Márcia Castro, Sambaiana e Illy também estão na programação, que percorre diferentes sonoridades, dos grandes palcos às rodas de samba.
O roteiro inclui ainda o tributo de Rodrigo Teaser a Michael Jackson, homenagens a Belchior e Tom Jobim e o concerto gratuito da Orquestra NEOJIBA. Espetáculos, programação infantil, exposições e gastronomia completam as opções. Entre atrações gratuitas e pagas, confira o que fazer em Salvador neste fim de semana.
Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte os canais oficiais dos eventos.
SÁBADO, 24 DE OUTUBRO
Durval Lelys comanda retorno da Trivela a Salvador
Durval Lelys apresenta neste sábado, 24, uma nova edição da Trivela, no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio. A festa resgata sucessos que marcaram a trajetória do artista e a história dos carnavais fora de época, reunindo diferentes gerações de fãs em uma tarde dedicada à música baiana.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Centro de Convenções Salvador, Boca do Rio
Horário: A partir das 15h
Martinho da Vila e Mart'nália dividem palco na Concha Acústica
Martinho da Vila e Mart'nália apresentam neste sábado, 24, o espetáculo “Pai e Filha”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O encontro reúne duas gerações do samba brasileiro em um repertório que percorre a trajetória musical de Martinho e celebra a relação artística e familiar entre os dois cantores.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Horário: 19h
Vendas: Bilheteria do TCA ou online pelo Sympla
Classificação: 16 anos
Nelson Rufino e Márcia Castro são atrações do Suco de Bahia
O Suco de Bahia chega à 23ª edição neste sábado, 24, no Pátio Ordem Terceira (POT), no Pelourinho. A última edição do ano terá apresentações individuais de Taian Riachão, Nelson Rufino, Márcia Castro, Rei dos Faixas, Pierrinho e Genoveva Gavião, além da estreia da DJ Apenas nas picapes da festa. Idealizado por Taian, neto do sambista Riachão, em parceria com a produtora Isé, o encontro combina samba, seresta e ritmos de paredão.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Pátio Ordem Terceira (POT), Pelourinho, Salvador
Abertura dos portões: 19h
Horário: das 20h às 2h30
Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira), no segundo lote
Vendas: Bilheteria Digital
Classificação: 18 anos
Henry Freitas é atração do Mali Hits
O cantor Henry Freitas se apresenta neste sábado, 24, em mais uma edição do Mali Hits, no Caminho das Árvores. Conhecido por um repertório de forró e músicas populares nas plataformas digitais, o artista comanda a programação musical da tarde.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Mali, Caminho das Árvores
Horário: A partir das 16h
Vendas: Ticketmaker
Sambaiana inicia esquenta de verão com show na Casa Rosa
A banda Sambaiana apresenta neste sábado, 24, o show “Sagrado Profano Real”, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. Inspirada no álbum de mesmo nome, a apresentação marca o início do esquenta de verão do grupo e reúne composições que valorizam a força do samba e a musicalidade baiana.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Casa Rosa, Praça Colombo, 106, Rio Vermelho
Horário: 22h
Ingressos: Valores divulgados: 1º lote, R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira); 2º lote, R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira). Consultar lote disponível
Vendas: Sympla
Illy revisita o repertório romântico de Belo
Illy apresenta o espetáculo “Illy Canta Belo” neste sábado, 24, às 16h, no Baía Sunset Bar, no Largo dos Aflitos. Em versões intimistas, a cantora baiana dá novas leituras a sucessos que marcaram a trajetória de Belo, levando sua identidade musical ao repertório romântico do artista.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Baía Sunset Bar, Largo dos Aflitos, Salvador
Horário: 16h
Ingressos: R$ 60 (2º lote)
Vendas: WhatsApp (21) 92000-2778
NEOJIBA apresenta concerto gratuito no Parque do Queimado
A Orquestra NEOJIBA apresenta um concerto da Série Salvador Sinfônica neste sábado, 24, às 17h30, no Parque do Queimado, na Liberdade. Sob a regência de Luiz de Godoy, o grupo recebe o tenor Matheus Sanolie, que interpreta árias de Mozart e Donizetti. O programa inclui ainda a “Sinfonia nº 5”, de Shostakovich.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Parque do Queimado, Liberdade, Salvador
Horário: 17h30
Entrada: gratuita, sujeita à lotação
Zimbra celebra dez anos de “Azul” no Pelourinho
A banda santista Zimbra se apresenta neste sábado, 24, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, com a turnê que celebra os dez anos do álbum “Azul”. Com passagens pelo Lollapalooza e pelo Rock in Rio, o grupo combina pop rock e referências da música brasileira. A programação terá também show da banda Bruma.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho, Salvador
Horário: das 17h às 23h
Vendas: Meaple
Classificação: livre
Grupo Botequim promove roda de samba na Barroquinha
O Grupo Botequim retorna ao Espaço Côro Comeu, no Café-Teatro Nilda Spencer, neste sábado, 24. A apresentação mantém a proposta de valorizar o samba de roda e outras expressões do gênero, em um encontro musical no Centro Histórico de Salvador.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Espaço Côro Comeu, Café-Teatro Nilda Spencer, Barroquinha
Horário: Abertura às 18h e roda de samba às 20h
Vendas: Sympla
Tributo à Legião Urbana movimenta o 30 Segundos Bar
A banda “L'Age D'Or” apresenta um Tributo à Legião Urbana neste sábado, 24, no 30 Segundos Bar. A apresentação é dedicada ao repertório da banda que marcou o rock brasileiro.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: 30 Segundos Bar, Salvador
Horário: 20h
Ingressos: A confirmar.
Astro Bar recebe noite com três atrações musicais
Duo Star, Mil Milhas e Máquinas na Pista estão anunciados para a programação deste sábado, 24, no Astro Bar e Restaurante.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Astro Bar e Restaurante, Salvador
Horário: 17h
Ingressos: Couvert artístico
Climinha Run tem Chamuska no percurso e show de Diggo
Chamuska leva seu set musical para o percurso de 5 km da Climinha Run neste sábado, 24, no Jardim de Alah. O DJ comandará a música em um carro que acompanhará os corredores durante o trajeto. A programação também oferece um percurso de 10 km e termina com show de Diggo.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Jardim de Alah, Salvador
Concentração: 5h40
Largadas: 6h (10 km) e 6h10 (5 km)
Inscrições: Ticketmaker
A Noite da Deusa celebra corpos trans no Pelourinho
A Noite da Deusa ocupa o Largo Quincas Berro d’Água com cultura ballroom, performances, dança, feira de empreendedorismo e concurso de beleza. A programação também oferece ações de cidadania e saúde.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho
Horário: Das 10h às 22h, conforme a SecultBA
Ingressos: Entrada mediante doação de alimentos
Noite de música e performances na Casa da Felicidade
Com o tema “O Sabá das Bruxas”, o evento reúne apresentações musicais, DJs e performances na Casa da Felicidade. Entre as atrações estão Lunar Pills, em tributo a David Bowie, Convine Lamenti e Kaylla Loreen.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Casa da Felicidade, Rua da Paciência, Rio Vermelho
Horário: Evento anunciado para as 21h; shows às 22h
Ingressos: Modalidades individual, social e casadinha
Vendas: Sympla; informações: (71) 99286-5070
Torresmofest homenageia Rita Lee e Legião Urbana
No sábado, a programação musical do Torresmofest tem Banda Fruto Proibido, em tributo a Rita Lee, às 12h30; Rafa Luz com Engenheiros do Hawaii, às 15h; Funky com Bruno Mars, às 17h30; e Renato Coelho com Legião Urbana, às 20h30.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Estacionamento E do Shopping da Bahia
Horário: Das 12h às 23h
Ingressos: Entrada e shows gratuitos; consumo pago
Informações: @torresmofest
Classificação: Livre
DJ Prettin D’kingo ocupa o Largo Pedro Archanjo
O DJ Prettin D’kingo apresenta “Raízes e Orgulho: Fragmentos” no Largo Pedro Archanjo. A programação tem entrada gratuita.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Largo Pedro Archanjo, Pelourinho
Horário: Das 18h às 23h
Gratuito
Noite Bregachic leva clássicos românticos ao Rooftop 27
Clássicos de Wando, Reginaldo Rossi, Fábio Jr. e Roupa Nova estão no repertório da Noite Bregachic, neste sábado, 24, a partir das 20h, no Rooftop 27, no Intercity Hotel Salvador. Com vista panorâmica da cidade, a programação combina música romântica e dança, incluindo ainda sucessos de Frank Sinatra e Elvis Presley.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Rooftop 27, Intercity Hotel Salvador, Avenida Tancredo Neves, Salvador
Horário: a partir das 20h
Vendas: Sympla
Tons sobre Jobim revisita clássicos da bossa nova
Marcus Vinícius Amaral e banda percorrem a obra de Tom Jobim em “Tons sobre Jobim”. O repertório inclui canções como “Garota de Ipanema”, “Desafinado” e “Águas de Março”.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1109
Horário: 19h
Ingressos: A partir de R$ 70, conforme divulgação de 18/10
Vendas: Sympla
DOMINGO, 25 DE OUTUBRO
Rodrigo Teaser homenageia Michael Jackson na Concha Acústica
O cantor Rodrigo Teaser apresenta neste domingo, 25, o espetáculo “Tributo ao Rei do Pop”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A montagem homenageia Michael Jackson com música ao vivo, bailarinos, figurinos e coreografias inspiradas em apresentações que marcaram a carreira do artista.
SERVIÇO
Data: 25 de outubro de 2026
Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Horário: 19h
Vendas: Sympla e na bilheteria do TCA
Salvador em Serenata homenageia Belchior no Rio Vermelho
O Salvador em Serenata dedica uma edição à obra de Belchior neste domingo, 25, às 17h, na Varanda do SESI Rio Vermelho. A homenagem acontece na véspera dos 80 anos que o cantor e compositor cearense completaria. Sob a direção artística de Lula Gazineu, Cinho Damatta, Ivan Bastos, Pablo Moraes, Priscila Magalhães, Robherval e Uirá Nogueira interpretam canções do artista.
SERVIÇO
Data: 25 de outubro de 2026
Local: Varanda do SESI Rio Vermelho, Rua Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho, Salvador
Horário: 17h
Couvert artístico: R$ 50; casadinha antecipada por R$ 80
Reservas: WhatsApp (71) 99160-9140
Roda de Timbau recebe Bato K no Candeal
Sob o comando de Elbermario Rodrigues, a Roda de Timbau do Candeal recebe Bato K neste domingo, 25, às 15h, na Praça das Artes, no Candeal. Com entrada gratuita, o encontro dedica a tarde à percussão e à celebração da cultura do tambor.
SERVIÇO
Data: 25 de outubro de 2026
Local: Praça das Artes, Candeal, Salvador
Horário: 15h
Ingressos: gratuitos
Jó Miranda recebe UTX no Forró do Talco
Jó Miranda comanda o Forró do Talco e recebe UTX. A edição de domingo está anunciada para o Ginga Casa Brasileira, no Rio Vermelho.
SERVIÇO
Data: 25 de outubro de 2026
Local: Ginga Casa Brasileira, antigo Z1, Largo de Santana, Rio Vermelho
Horário: 19h
Informações e reservas: (71) 99708-3449
TEATRO
“Nilda: Uma Mulher Retada” homenageia trajetória de atriz baiana"
O musical “Nilda: Uma Mulher Retada” segue em cartaz no Teatro Vila Velha, com apresentação neste sábado, 24. O espetáculo revisita a vida e a trajetória de Nilda Spencer, atriz, professora e diretora que marcou a história das artes cênicas na Bahia.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Teatro Vila Velha, Avenida Sete de Setembro
Horário: 19h
Vendas: Sympla
Ingressos: Consultar valores.
Maria Vai com as Outras discute escolhas na infância
A cabrita Maria precisa decidir entre acompanhar o rebanho e seguir a própria vontade. Com texto de Gil Vicente Tavares e direção de Marcelo Praddo, o musical infantil combina humor e canções brasileiras para falar de autonomia e diferenças.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026
Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Rua Borges dos Reis, 9
Horário: 11h
Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
Vendas: Sympla
Classificação: Livre
Exposições em cartaz
“3 Obás de Xangô” tem visita guiada gratuita no Pelourinho"
Tiago Sant’Ana e Solange Bernabó conduzem uma visita guiada à exposição “3 Obás de Xangô” neste sábado, 24, às 11h, na CAIXA Cultural Salvador, Unidade Pelourinho. A mostra parte da relação entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi, homenageados como Obás de Xangô no Ilê Axé Opô Afonjá, para abordar arte, religiosidade e memória. O acervo reúne obras, documentos e registros de mais de 45 artistas.
SERVIÇO
Data da visita guiada: 24 de outubro de 2026
Local: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Pelourinho, Rua do Saldanha, 14, Pelourinho
Horário da visita guiada: 11h
Ingressos: gratuitos, por ordem de chegada e sujeitos à lotação
Temporada da exposição: até 6 de dezembro de 2026
Visitação regular: terça-feira a domingo e feriados, das 9h às 19h
O Amanhã Não Existe chega ao último fim de semana
A exposição de Denis Rouvre encerra a temporada no domingo, 25. As 43 fotografias propõem uma reflexão sobre as pessoas e o planeta diante de um possível colapso da sociedade.
SERVIÇO
Data: 23 a 25 de outubro de 2026; encerramento em 25/10
Local: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Carlos Gomes, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Horário: Das 9h às 18h
Gratuito
Classificação: Livre
Meu Brasil Interior apresenta a arte de Roxinha Lisboa
A artista alagoana Roxinha Lisboa retrata memórias, festas e paisagens do sertão em “Meu Brasil Interior”. A mostra reúne mais de 60 produções, com recursos de acessibilidade.
SERVIÇO
Data: 23 a 25 de outubro de 2026; temporada até 22 de novembro
Local: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Carlos Gomes, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Horário: Das 9h às 18h
Ingressos: Gratuitos
Classificação: Livre
MAR IYAS reúne obras sobre mulheres e memória
A exposição coletiva “MAR.ÌYAS: Mulheres, Memórias e Multiplicidades” ocupa o Museu Náutico da Bahia. A seleção apresenta diferentes experiências femininas por meio da produção de artistas contemporâneos.
SERVIÇO
Data: 23 a 25 de outubro de 2026; temporada até 25 de novembro
Local: Sala 2 Multiuso do Museu Náutico da Bahia, Farol da Barra
Horário: Das 9h às 18h; último acesso às 17h30
Ingressos: Exposição gratuita
Atlântico Sertão ocupa o Museu de Arte da Bahia
Realizada pelo CCBB, “Atlântico Sertão” apresenta obras de mais de 80 artistas, em sua maioria do Norte e do Nordeste. A exposição gratuita ocupa o Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória.
SERVIÇO
Data: 24 de outubro de 2026; temporada até 29 de janeiro de 2027 de terça a domingo
Horário: das 10h às 18h (o acesso à exposição só pode ser até as 17h30)
Local: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória
Gratuito
Classificação: Livre
Gastronomia durante o fim de semana
Restaurant Week oferece menus completos em Salvador
A 28ª Salvador Restaurant Week continua durante o fim de semana. Os restaurantes participantes servem menus com entrada, prato principal e sobremesa, em dias e horários definidos por cada casa.
SERVIÇO
Data: 23 a 25 de outubro de 2026; festival até 1º de novembro
Local: Restaurantes participantes em Salvador; a relação do festival também inclui outras cidades
Horário: Almoço e jantar, conforme o estabelecimento
Menus a partir de R$ 59,90 no almoço; consultar categoria e restaurante
Vendas: Menus, casas e reservas no site da Restaurant Week