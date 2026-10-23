Trivela, Martinho e Mart’nália marcam o fim de semana em Salvador

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O retorno da Trivela, com Durval Lelys, e o encontro de Martinho da Vila com Mart’nália estão entre os destaques da agenda cultural de Salvador neste sábado, 24, e domingo, 25. Henry Freitas, Nelson Rufino, Márcia Castro, Sambaiana e Illy também estão na programação, que percorre diferentes sonoridades, dos grandes palcos às rodas de samba.

O roteiro inclui ainda o tributo de Rodrigo Teaser a Michael Jackson, homenagens a Belchior e Tom Jobim e o concerto gratuito da Orquestra NEOJIBA. Espetáculos, programação infantil, exposições e gastronomia completam as opções. Entre atrações gratuitas e pagas, confira o que fazer em Salvador neste fim de semana.

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Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte os canais oficiais dos eventos.

SÁBADO, 24 DE OUTUBRO

Durval Lelys comanda retorno da Trivela a Salvador

Durval Lelys comanda o retorno da Trivela a Salvador neste sábado, 24, no Centro de Convenções - Foto: Rapha Urjais

Durval Lelys apresenta neste sábado, 24, uma nova edição da Trivela, no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio. A festa resgata sucessos que marcaram a trajetória do artista e a história dos carnavais fora de época, reunindo diferentes gerações de fãs em uma tarde dedicada à música baiana.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Centro de Convenções Salvador, Boca do Rio

Horário: A partir das 15h

Martinho da Vila e Mart'nália dividem palco na Concha Acústica

Martinho da Vila e Mart’nália apresentam “Pai e Filha” na Concha Acústica neste sábado, 24 - Foto: Renato Pagliacci

Martinho da Vila e Mart'nália apresentam neste sábado, 24, o espetáculo “Pai e Filha”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O encontro reúne duas gerações do samba brasileiro em um repertório que percorre a trajetória musical de Martinho e celebra a relação artística e familiar entre os dois cantores.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Horário: 19h

Vendas: Bilheteria do TCA ou online pelo Sympla

Classificação: 16 anos

Nelson Rufino e Márcia Castro são atrações do Suco de Bahia

O Suco de Bahia chega à 23ª edição neste sábado, 24, no Pátio Ordem Terceira (POT), no Pelourinho. A última edição do ano terá apresentações individuais de Taian Riachão, Nelson Rufino, Márcia Castro, Rei dos Faixas, Pierrinho e Genoveva Gavião, além da estreia da DJ Apenas nas picapes da festa. Idealizado por Taian, neto do sambista Riachão, em parceria com a produtora Isé, o encontro combina samba, seresta e ritmos de paredão.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Pátio Ordem Terceira (POT), Pelourinho, Salvador

Abertura dos portões: 19h

Horário: das 20h às 2h30

Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira), no segundo lote

Vendas: Bilheteria Digital

Classificação: 18 anos

Henry Freitas é atração do Mali Hits

Henry Freitas leva o forró ao Mali Hits neste sábado, 24, no Caminho das Árvores - Foto: Divulgação

O cantor Henry Freitas se apresenta neste sábado, 24, em mais uma edição do Mali Hits, no Caminho das Árvores. Conhecido por um repertório de forró e músicas populares nas plataformas digitais, o artista comanda a programação musical da tarde.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Mali, Caminho das Árvores

Horário: A partir das 16h

Vendas: Ticketmaker

Sambaiana inicia esquenta de verão com show na Casa Rosa

Sambaiana apresenta “Sagrado Profano Real” neste sábado, 24, na Casa Rosa, no Rio Vermelho - Foto: Reprodução redes sociais

A banda Sambaiana apresenta neste sábado, 24, o show “Sagrado Profano Real”, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. Inspirada no álbum de mesmo nome, a apresentação marca o início do esquenta de verão do grupo e reúne composições que valorizam a força do samba e a musicalidade baiana.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Casa Rosa, Praça Colombo, 106, Rio Vermelho

Horário: 22h

Ingressos: Valores divulgados: 1º lote, R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira); 2º lote, R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira). Consultar lote disponível

Vendas: Sympla

Illy revisita o repertório romântico de Belo

Illy revisita sucessos de Belo neste sábado, 24, no Baía Sunset Bar, no Largo dos Aflitos - Foto: Divulgação / Roncca

Illy apresenta o espetáculo “Illy Canta Belo” neste sábado, 24, às 16h, no Baía Sunset Bar, no Largo dos Aflitos. Em versões intimistas, a cantora baiana dá novas leituras a sucessos que marcaram a trajetória de Belo, levando sua identidade musical ao repertório romântico do artista.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Baía Sunset Bar, Largo dos Aflitos, Salvador

Horário: 16h

Ingressos: R$ 60 (2º lote)

Vendas: WhatsApp (21) 92000-2778

NEOJIBA apresenta concerto gratuito no Parque do Queimado

A Orquestra NEOJIBA apresenta concerto gratuito neste sábado, 24, no Parque do Queimado, na Liberdade - Foto: Divulgação

A Orquestra NEOJIBA apresenta um concerto da Série Salvador Sinfônica neste sábado, 24, às 17h30, no Parque do Queimado, na Liberdade. Sob a regência de Luiz de Godoy, o grupo recebe o tenor Matheus Sanolie, que interpreta árias de Mozart e Donizetti. O programa inclui ainda a “Sinfonia nº 5”, de Shostakovich.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Parque do Queimado, Liberdade, Salvador

Horário: 17h30

Entrada: gratuita, sujeita à lotação

Zimbra celebra dez anos de “Azul” no Pelourinho

A banda santista Zimbra se apresenta neste sábado, 24, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, com a turnê que celebra os dez anos do álbum “Azul”. Com passagens pelo Lollapalooza e pelo Rock in Rio, o grupo combina pop rock e referências da música brasileira. A programação terá também show da banda Bruma.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho, Salvador

Horário: das 17h às 23h

Vendas: Meaple

Classificação: livre

Grupo Botequim promove roda de samba na Barroquinha

Grupo Botequim comanda roda de samba neste sábado, 24, no Café-Teatro Nilda Spencer, na Barroquinha - Foto: Divulgação

O Grupo Botequim retorna ao Espaço Côro Comeu, no Café-Teatro Nilda Spencer, neste sábado, 24. A apresentação mantém a proposta de valorizar o samba de roda e outras expressões do gênero, em um encontro musical no Centro Histórico de Salvador.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Espaço Côro Comeu, Café-Teatro Nilda Spencer, Barroquinha

Horário: Abertura às 18h e roda de samba às 20h

Vendas: Sympla

Tributo à Legião Urbana movimenta o 30 Segundos Bar

A banda “L'Age D'Or” apresenta um Tributo à Legião Urbana neste sábado, 24, no 30 Segundos Bar. A apresentação é dedicada ao repertório da banda que marcou o rock brasileiro.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: 30 Segundos Bar, Salvador

Horário: 20h

Ingressos: A confirmar.

Astro Bar recebe noite com três atrações musicais

Duo Star, Mil Milhas e Máquinas na Pista estão anunciados para a programação deste sábado, 24, no Astro Bar e Restaurante.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Astro Bar e Restaurante, Salvador

Horário: 17h

Ingressos: Couvert artístico

Climinha Run tem Chamuska no percurso e show de Diggo

Chamuska leva música ao percurso de 5 km da Climinha Run neste sábado, 24, no Jardim de Alah - Foto: Divulgação

Chamuska leva seu set musical para o percurso de 5 km da Climinha Run neste sábado, 24, no Jardim de Alah. O DJ comandará a música em um carro que acompanhará os corredores durante o trajeto. A programação também oferece um percurso de 10 km e termina com show de Diggo.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Jardim de Alah, Salvador

Concentração: 5h40

Largadas: 6h (10 km) e 6h10 (5 km)

Inscrições: Ticketmaker

A Noite da Deusa celebra corpos trans no Pelourinho

A Noite da Deusa ocupa o Largo Quincas Berro d’Água com cultura ballroom, performances, dança, feira de empreendedorismo e concurso de beleza. A programação também oferece ações de cidadania e saúde.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho

Horário: Das 10h às 22h, conforme a SecultBA

Ingressos: Entrada mediante doação de alimentos

Noite de música e performances na Casa da Felicidade

Com o tema “O Sabá das Bruxas”, o evento reúne apresentações musicais, DJs e performances na Casa da Felicidade. Entre as atrações estão Lunar Pills, em tributo a David Bowie, Convine Lamenti e Kaylla Loreen.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Casa da Felicidade, Rua da Paciência, Rio Vermelho

Horário: Evento anunciado para as 21h; shows às 22h

Ingressos: Modalidades individual, social e casadinha

Vendas: Sympla; informações: (71) 99286-5070

Torresmofest homenageia Rita Lee e Legião Urbana

No sábado, a programação musical do Torresmofest tem Banda Fruto Proibido, em tributo a Rita Lee, às 12h30; Rafa Luz com Engenheiros do Hawaii, às 15h; Funky com Bruno Mars, às 17h30; e Renato Coelho com Legião Urbana, às 20h30.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Estacionamento E do Shopping da Bahia

Horário: Das 12h às 23h

Ingressos: Entrada e shows gratuitos; consumo pago

Informações: @torresmofest

Classificação: Livre

DJ Prettin D’kingo ocupa o Largo Pedro Archanjo

DJ Prettin D’kingo se apresenta neste sábado, 24, no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, com entrada gratuita - Foto: Divulgação

O DJ Prettin D’kingo apresenta “Raízes e Orgulho: Fragmentos” no Largo Pedro Archanjo. A programação tem entrada gratuita.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Largo Pedro Archanjo, Pelourinho

Horário: Das 18h às 23h

Gratuito

Noite Bregachic leva clássicos românticos ao Rooftop 27

Clássicos de Wando, Reginaldo Rossi, Fábio Jr. e Roupa Nova estão no repertório da Noite Bregachic, neste sábado, 24, a partir das 20h, no Rooftop 27, no Intercity Hotel Salvador. Com vista panorâmica da cidade, a programação combina música romântica e dança, incluindo ainda sucessos de Frank Sinatra e Elvis Presley.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Rooftop 27, Intercity Hotel Salvador, Avenida Tancredo Neves, Salvador

Horário: a partir das 20h

Vendas: Sympla

Tons sobre Jobim revisita clássicos da bossa nova

Marcus Vinícius Amaral e banda percorrem a obra de Tom Jobim em “Tons sobre Jobim”. O repertório inclui canções como “Garota de Ipanema”, “Desafinado” e “Águas de Março”.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1109

Horário: 19h

Ingressos: A partir de R$ 70, conforme divulgação de 18/10

Vendas: Sympla

DOMINGO, 25 DE OUTUBRO

Rodrigo Teaser homenageia Michael Jackson na Concha Acústica

Rodrigo Teaser homenageia Michael Jackson neste domingo, 25, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves - Foto: Divulgação

O cantor Rodrigo Teaser apresenta neste domingo, 25, o espetáculo “Tributo ao Rei do Pop”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A montagem homenageia Michael Jackson com música ao vivo, bailarinos, figurinos e coreografias inspiradas em apresentações que marcaram a carreira do artista.

SERVIÇO

Data: 25 de outubro de 2026

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Horário: 19h

Vendas: Sympla e na bilheteria do TCA

Salvador em Serenata homenageia Belchior no Rio Vermelho

O Salvador em Serenata dedica uma edição à obra de Belchior neste domingo, 25, às 17h, na Varanda do SESI Rio Vermelho. A homenagem acontece na véspera dos 80 anos que o cantor e compositor cearense completaria. Sob a direção artística de Lula Gazineu, Cinho Damatta, Ivan Bastos, Pablo Moraes, Priscila Magalhães, Robherval e Uirá Nogueira interpretam canções do artista.

SERVIÇO

Data: 25 de outubro de 2026

Local: Varanda do SESI Rio Vermelho, Rua Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho, Salvador

Horário: 17h

Couvert artístico: R$ 50; casadinha antecipada por R$ 80

Reservas: WhatsApp (71) 99160-9140

Roda de Timbau recebe Bato K no Candeal

Roda de Timbau recebe Bato K neste domingo, 25, na Praça das Artes, no Candeal, com entrada gratuita - Foto: Divulgação

Sob o comando de Elbermario Rodrigues, a Roda de Timbau do Candeal recebe Bato K neste domingo, 25, às 15h, na Praça das Artes, no Candeal. Com entrada gratuita, o encontro dedica a tarde à percussão e à celebração da cultura do tambor.

SERVIÇO

Data: 25 de outubro de 2026

Local: Praça das Artes, Candeal, Salvador

Horário: 15h

Ingressos: gratuitos

Jó Miranda recebe UTX no Forró do Talco

Jó Miranda comanda o Forró do Talco e recebe UTX. A edição de domingo está anunciada para o Ginga Casa Brasileira, no Rio Vermelho.

SERVIÇO

Data: 25 de outubro de 2026

Local: Ginga Casa Brasileira, antigo Z1, Largo de Santana, Rio Vermelho

Horário: 19h

Informações e reservas: (71) 99708-3449

TEATRO

“Nilda: Uma Mulher Retada” homenageia trajetória de atriz baiana"

Musical revisita a trajetória de Nilda Spencer neste sábado, 24, no Teatro Vila Velha - Foto: Divulgação

O musical “Nilda: Uma Mulher Retada” segue em cartaz no Teatro Vila Velha, com apresentação neste sábado, 24. O espetáculo revisita a vida e a trajetória de Nilda Spencer, atriz, professora e diretora que marcou a história das artes cênicas na Bahia.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Teatro Vila Velha, Avenida Sete de Setembro

Horário: 19h

Vendas: Sympla

Ingressos: Consultar valores.

Maria Vai com as Outras discute escolhas na infância

Musical infantil “Maria Vai com as Outras” tem sessão neste sábado, 24, às 11h, no Teatro SESI Rio Vermelho - Foto: Divulgação

A cabrita Maria precisa decidir entre acompanhar o rebanho e seguir a própria vontade. Com texto de Gil Vicente Tavares e direção de Marcelo Praddo, o musical infantil combina humor e canções brasileiras para falar de autonomia e diferenças.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Rua Borges dos Reis, 9

Horário: 11h

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas: Sympla

Classificação: Livre

Exposições em cartaz

“3 Obás de Xangô” tem visita guiada gratuita no Pelourinho"

“3 Obás de Xangô” tem visita guiada gratuita neste sábado, 24, às 11h, na CAIXA Cultural do Pelourinho - Foto: Ricardo Prado

Tiago Sant’Ana e Solange Bernabó conduzem uma visita guiada à exposição “3 Obás de Xangô” neste sábado, 24, às 11h, na CAIXA Cultural Salvador, Unidade Pelourinho. A mostra parte da relação entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi, homenageados como Obás de Xangô no Ilê Axé Opô Afonjá, para abordar arte, religiosidade e memória. O acervo reúne obras, documentos e registros de mais de 45 artistas.

SERVIÇO

Data da visita guiada: 24 de outubro de 2026

Local: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Pelourinho, Rua do Saldanha, 14, Pelourinho

Horário da visita guiada: 11h

Ingressos: gratuitos, por ordem de chegada e sujeitos à lotação

Temporada da exposição: até 6 de dezembro de 2026

Visitação regular: terça-feira a domingo e feriados, das 9h às 19h

O Amanhã Não Existe chega ao último fim de semana

A exposição de Denis Rouvre encerra a temporada no domingo, 25. As 43 fotografias propõem uma reflexão sobre as pessoas e o planeta diante de um possível colapso da sociedade.

SERVIÇO

Data: 23 a 25 de outubro de 2026; encerramento em 25/10

Local: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Carlos Gomes, Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Horário: Das 9h às 18h

Gratuito

Classificação: Livre

Meu Brasil Interior apresenta a arte de Roxinha Lisboa

A artista alagoana Roxinha Lisboa retrata memórias, festas e paisagens do sertão em “Meu Brasil Interior”. A mostra reúne mais de 60 produções, com recursos de acessibilidade.

SERVIÇO

Data: 23 a 25 de outubro de 2026; temporada até 22 de novembro

Local: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Carlos Gomes, Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Horário: Das 9h às 18h

Ingressos: Gratuitos

Classificação: Livre

MAR IYAS reúne obras sobre mulheres e memória

“MAR.ÌYAS” aborda memória e experiências femininas em exposição gratuita no Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra - Foto: MKT / Barro Vermelho

A exposição coletiva “MAR.ÌYAS: Mulheres, Memórias e Multiplicidades” ocupa o Museu Náutico da Bahia. A seleção apresenta diferentes experiências femininas por meio da produção de artistas contemporâneos.

SERVIÇO

Data: 23 a 25 de outubro de 2026; temporada até 25 de novembro

Local: Sala 2 Multiuso do Museu Náutico da Bahia, Farol da Barra

Horário: Das 9h às 18h; último acesso às 17h30

Ingressos: Exposição gratuita

Atlântico Sertão ocupa o Museu de Arte da Bahia

Realizada pelo CCBB, “Atlântico Sertão” apresenta obras de mais de 80 artistas, em sua maioria do Norte e do Nordeste. A exposição gratuita ocupa o Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória.

SERVIÇO

Data: 24 de outubro de 2026; temporada até 29 de janeiro de 2027 de terça a domingo

Horário: das 10h às 18h (o acesso à exposição só pode ser até as 17h30)

Local: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória

Gratuito

Classificação: Livre

Gastronomia durante o fim de semana

Restaurant Week oferece menus completos em Salvador

A 28ª Salvador Restaurant Week continua durante o fim de semana. Os restaurantes participantes servem menus com entrada, prato principal e sobremesa, em dias e horários definidos por cada casa.

SERVIÇO

Data: 23 a 25 de outubro de 2026; festival até 1º de novembro

Local: Restaurantes participantes em Salvador; a relação do festival também inclui outras cidades

Horário: Almoço e jantar, conforme o estabelecimento

Menus a partir de R$ 59,90 no almoço; consultar categoria e restaurante

Vendas: Menus, casas e reservas no site da Restaurant Week