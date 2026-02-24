UFBA abre inscrições para cursos livres de dança em 2026

Escola de Dança retoma mais um ciclo de atividades voltado à criação, experimentação e troca de saberes - Foto: Divulgação

A Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA) está com inscrições abertas para os Cursos Livres de Extensão 2026.1, iniciativa que convida o público a experimentar diferentes linguagens corporais e práticas artísticas ao longo do primeiro semestre.

As aulas começam em 9 de março e seguem até 11 de julho de 2026, com atividades abertas à comunidade, independentemente da experiência prévia em dança.

Reconhecida como um dos principais polos de formação artística do país, a Escola de Dança, responsável por formar gerações de artistas e impulsionar encontros que marcaram a história da dança no Brasil, retoma mais um ciclo de atividades voltado à criação, experimentação e troca de saberes.

Os interessados já podem garantir vaga por meio do formulário virtual.



Diversidade de estilos e linguagens corporais

Durante quatro meses, os salões e estúdios da Escola receberão cursos que transitam entre diferentes expressões da dança e práticas corporais, incluindo oficina de Pilates. As formações serão conduzidas por estudantes da graduação e pós-graduação, além de coreógrafos e dançarinos da UFBA.

Entre as modalidades oferecidas estão Dança Contemporânea, Baila soul, Letra da Dança, Danças Urbanas, K-pop, Danças do Ventre, Balé Clássico, Corpo de Palco, Pista Pop, Jazz Funk, Dança de Salão, Pra fazer do chão um céu, Dança Afro-brasileira, Dança Cotidiano Popular, Alongamento e Fortalecimento, Dança para Todos, Vogue e Cultura Ballroom, além de Pilates.

Novidades do semestre

Nesta edição, dois novos cursos passam a integrar a programação. “Pista Pop” propõe o aprendizado das coreografias mais populares do momento, enquanto “Corpo de Palco” trabalha a expressividade corporal, explorando consciência espacial e presença cênica. Ambas as formações serão ministradas pela dançarina Dani Damas.

Valores e acesso ao público

Os cursos são pagos, com mensalidade de R$110 (cento e dez reais), exceto o Pilates, que custa R$160, e a oficina “Dança para Todos”, oferecida gratuitamente. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] ou pelo Instagram da Escola (@dancaufba).

Desde a retomada das atividades no segundo semestre de 2024, os Cursos Livres já alcançaram cerca de 1,5 mil participantes. O programa de extensão é aberto a toda a comunidade e busca ampliar o acesso à dança como ferramenta de formação artística e expressão pessoal.

“A Escola de Dança sempre manteve o compromisso de dialogar com o público externo à UFBA. Além disso, é muito importante para os nossos alunos da graduação e pós-graduação utilizarem este momento para lecionarem as práticas aprendidas na universidade”, afirma o diretor da Escola, Antrifo Sanches.

