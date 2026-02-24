DANÇA
UFBA abre inscrições para cursos livres de dança em 2026
Programação reúne diferentes estilos, novas formações e atividades abertas ao público, com aulas a partir de março
Por Beatriz Santos
A Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA) está com inscrições abertas para os Cursos Livres de Extensão 2026.1, iniciativa que convida o público a experimentar diferentes linguagens corporais e práticas artísticas ao longo do primeiro semestre.
As aulas começam em 9 de março e seguem até 11 de julho de 2026, com atividades abertas à comunidade, independentemente da experiência prévia em dança.
Reconhecida como um dos principais polos de formação artística do país, a Escola de Dança, responsável por formar gerações de artistas e impulsionar encontros que marcaram a história da dança no Brasil, retoma mais um ciclo de atividades voltado à criação, experimentação e troca de saberes.
Os interessados já podem garantir vaga por meio do formulário virtual.
Diversidade de estilos e linguagens corporais
Durante quatro meses, os salões e estúdios da Escola receberão cursos que transitam entre diferentes expressões da dança e práticas corporais, incluindo oficina de Pilates. As formações serão conduzidas por estudantes da graduação e pós-graduação, além de coreógrafos e dançarinos da UFBA.
Entre as modalidades oferecidas estão Dança Contemporânea, Baila soul, Letra da Dança, Danças Urbanas, K-pop, Danças do Ventre, Balé Clássico, Corpo de Palco, Pista Pop, Jazz Funk, Dança de Salão, Pra fazer do chão um céu, Dança Afro-brasileira, Dança Cotidiano Popular, Alongamento e Fortalecimento, Dança para Todos, Vogue e Cultura Ballroom, além de Pilates.
Novidades do semestre
Nesta edição, dois novos cursos passam a integrar a programação. “Pista Pop” propõe o aprendizado das coreografias mais populares do momento, enquanto “Corpo de Palco” trabalha a expressividade corporal, explorando consciência espacial e presença cênica. Ambas as formações serão ministradas pela dançarina Dani Damas.
Valores e acesso ao público
Os cursos são pagos, com mensalidade de R$110 (cento e dez reais), exceto o Pilates, que custa R$160, e a oficina “Dança para Todos”, oferecida gratuitamente. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] ou pelo Instagram da Escola (@dancaufba).
Desde a retomada das atividades no segundo semestre de 2024, os Cursos Livres já alcançaram cerca de 1,5 mil participantes. O programa de extensão é aberto a toda a comunidade e busca ampliar o acesso à dança como ferramenta de formação artística e expressão pessoal.
“A Escola de Dança sempre manteve o compromisso de dialogar com o público externo à UFBA. Além disso, é muito importante para os nossos alunos da graduação e pós-graduação utilizarem este momento para lecionarem as práticas aprendidas na universidade”, afirma o diretor da Escola, Antrifo Sanches.
Confira horários e professores dos cursos
- Dança Contemporânea – sexta, 16h às 18h – Prof.ª Gisele Moraes
- Dança Contemporânea – sábado, 09h às 11h – Prof.ª Wendy Moretti
- Baila Soul – sábado, 09h às 11h – Prof.º Loi Vieira
- Letra da Dança – sábado, 15h às 17h – Prof.º Clênio Magalhães
- Danças Urbanas – sábado, 9h45 às 11h45 – Prof.ª Lua Sanches
- Danças do Ventre – terça, 12h às 14h – Prof.ª Sahar
- Balé clássico para adulto (iniciante) – quarta, 19h às 21h – Prof.ª Maria Laura
- Corpo de Palco – quinta, 16h às 18h – Prof.ª Dani Damas
- Pista POP – segunda, 18h às 20h – Prof.ª Dani Damas
- Jazz Funk – sábado, 9h às 11h – Prof.º Gabriel Marinho
- Dança de Salão – segunda, 18h30 às 20h30 – Prof.ª Camila Nantes
- Pra fazer do chão um céu: danças em trabalho com o chão – terça, 19h às 21h – Prof.ª Beatriz Falleiros
- Dança Afro-brasileira – terça e quinta, 19h às 20h30 – Prof.º Ton Eplars
- Dança Cotidiano Popular – terça, 18h30 às 20h30 – Prof.ª Jamile Souza
- Dança para Todos – terça, 9h às 11h – Prof.ª Tânia Bispo
- Vogue e Cultura Ballroom – segunda, 19h às 21h – Prof.º Wendy Moretti
- K-pop – sexta, 18h às 20h – Prof.ª Lua Sanches
- Alongamento e Fortalecimento – quarta, 13h30 às 14h30 – Prof.ª Sueli Ramos
