POLÍTICA

O perdão de João Grilo? Flordelis usa Suassuna para reduzir pena

Ex-deputada foi condenada após arquitetar assassinato do marido Anderson do Carmo, em 2019

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/02/2026 - 7:31 h | Atualizada em 23/02/2026 - 7:43

Além de Flordelis, outras sete pessoas foram condenadas pela morte de Anderson do Carmo
A ex-deputada Flordelis teve reduzidos 16 dias da sua pena de 50 anos e 28 dias de prisão, após arquitetar a morte do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019.

A queda nos dias ocorreu após ela confirmar, à Justiça, a leitura de quatro livros, entre eles o "Auto da Compadecida", do paraibano Ariano Suassuna.

Na resenha sobre o livro, conforme o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Flordelis cita, em um trechos, que "muitas coisas aconteceram na vida de Suassuna que não caberiam em tão poucas linhas".

Conheça a filha de Flordelis encontrada morta no Rio de Janeiro
Morre filha de Flordelis; Polícia investiga
Agentes da Seap encontram celular em cela de Flordelis
Flordelis perde concurso musical na cadeia: "Continuo referência"

Flordelis passou mal na prisão após morte da filha

Em janeiro de 2025, a pastora Flordelis precisou ser socorrida por passar mal após a morte da filha, Gabriella dos Santos Souza. A moça foi encontrada morta, aos 25 anos.

“A pressão [dela] subiu muito, chegando a sofrer desmaios. Teve que ser levada para atendimento médico, onde passou toda noite. Neste momento, está à base de medicações cardíacas e calmantes”, informou a defesa de Flordelis, representada pela advogada Janira Rocha.

x