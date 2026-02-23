O perdão de João Grilo? Flordelis usa Suassuna para reduzir pena

Siga o A TARDE no Google

Além de Flordelis, outras sete pessoas foram condenadas pela morte de Anderson do Carmo - Foto: Brunno Dantas | TJRJ

A ex-deputada Flordelis teve reduzidos 16 dias da sua pena de 50 anos e 28 dias de prisão, após arquitetar a morte do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019.

A queda nos dias ocorreu após ela confirmar, à Justiça, a leitura de quatro livros, entre eles o "Auto da Compadecida", do paraibano Ariano Suassuna.

Na resenha sobre o livro, conforme o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Flordelis cita, em um trechos, que "muitas coisas aconteceram na vida de Suassuna que não caberiam em tão poucas linhas".

Flordelis passou mal na prisão após morte da filha

Em janeiro de 2025, a pastora Flordelis precisou ser socorrida por passar mal após a morte da filha, Gabriella dos Santos Souza. A moça foi encontrada morta, aos 25 anos.

“A pressão [dela] subiu muito, chegando a sofrer desmaios. Teve que ser levada para atendimento médico, onde passou toda noite. Neste momento, está à base de medicações cardíacas e calmantes”, informou a defesa de Flordelis, representada pela advogada Janira Rocha.