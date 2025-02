Morre filha de Flordelis; Polícia investiga

Filha de Flordelis morre. Polícia Civil segue investigando. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Civil investiga a morte de uma das filhas de Flordelis, pastora e ex-deputada federal condenada a 50 anos de prisão pela morte do marido, Anderson do Carmo.

A estudante Gabriella dos Santos Souza, de 25 anos, foi encontrada desacordada em uma rua de São Gonçalo, Região Metropolitana do RJ, na madrugada de quarta-feira, 22. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro, porém não resistiu.

A polícia segue em investigação, sem descartar nenhuma hipótese. Segundo apuração do G1, o corpo não apresenta sinais de violência.

O corpo foi encontrado na Estrada do Pacheco, no bairro Pacheco. O caso foi registrado pela 74ª DP (Alcântara) e transferido para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

A polícia apura supostas ameaças que a garota recebeu de um companheiro por meio de áudios no WhatsApp.

Gabriella foi adotada pela ex-deputada ainda como bebê. Ela era irmã biológica de Lucas César dos Santos Souza, outro filho adotivo de Flordelis, que foi condenado à prisão por auxiliar na compra da arma utilizada no assassinato de Anderson. Ela também tinha como irmãs biológicas Júlia e Bruna, e era a primogênita dos quatro.

Gabriella teria sido a pessoa que constatou a morte de Anderson.

De acordo com o jornal O Globo, por mais que exista a suspeita de assassinato, a declaração de óbito registrada pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó aponta que a "causa provável" seria uma “parada cardiorrespiratória súbita, porém afirma que a conclusão definitiva ainda depende de outros exames.

Consta no boletim de ocorrência que "as circunstâncias do falecimento ainda necessitam de investigação detalhada".

Sobre o enterro de Gabriella, ainda não se tem informações. Somente que o corpo segue no IML de Tribobó.

Juntamente à Justiça do RJ, a defesa da ex-deputada busca permissão para que ela possa deixar a Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, Zona Oeste, para que ela acompanhe o enterro da filha. Porém, até o momento, não houve definições.