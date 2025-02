Sérgio Araújo comemora título da Série B com o Itabuna - Foto: Divulgação

Após empatar as quatro primeiras partidas do Campeonato Baiano e ser eliminado na pelo CSA na primeira eliminatória da Pré-Copa do Nordeste, Sérgio Araújo não é mais o treinador do Barcelona de Ilhéus.

O clube confirmou a saída do profissional nesta quinta-feira, 23, em comunicado nas redes sociais. A rescisão contratual ocorreu de maneira consensual entre as partes.

A diretoria da Onça Pintada já está no mercado em busca de um novo comandante para a sequência da temporada.

O Barcelona de Ilhéus é apenas o 7º colocado na classificação do Baianão, com quatro pontos somados.

O Barça pela primeira vez em sua curta história, terá um calendário completo em uma temporada.

Além do estadual, a equipe do sul do estado vai disputar a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.

O técnico conquistou o Baianão de forma surpreendente com o Atlético de Alagoinhas, em 2021. Sérgio Araújo também soma passagens por Juazeirense, Vitória da Conquista, Doce Mel e Itabuna.