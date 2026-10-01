Vanessa da Mata, Léo Santana e ÀTTØØXXÁ são destaques em Salvador

Salvador entra no primeiro fim de semana de outubro com uma programação que vai dos grandes shows aos encontros mais intimistas. De sexta, 2, a domingo, 4, Vanessa da Mata, Léo Santana, ÀTTØØXXÁ, Banjo Novo, Illy e Moreno Veloso e Os Sungas estão entre os destaques musicais. O roteiro reúne ainda teatro, dança, literatura infantil, exposições e atrações gratuitas espalhadas pela cidade. Confira a seleção do Portal A TARDE e escolha o que fazer no fim de semana.

Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte o perfil oficial do evento ou do espaço.

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SEXTA, 2

MÚSICA

Samuel Eleotério, Theo Rubia e Victin levam música gospel à Orla de Praia Grande

Samuel Eleotério, Theo Rubia e Victin comandam nesta sexta, 2, o “Mergulhados na Praça”, na Nova Orla de Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Com entrada gratuita, o evento começa às 17h e reúne diferentes vertentes da música gospel, do corinho de fogo e pagode gospel de Samuel Eleotério à sonoridade contemporânea de Victin. Theo Rubia completa o trio de atrações nacionais, e artistas locais também participam da programação.

SERVIÇO

O quê: Mergulhados na Praça

Atrações: Samuel Eleotério, Theo Rubia, Victin e artistas locais

Quando: Sexta, 2 de outubro

Horário: A partir das 17h

Onde: Nova Orla de Praia Grande, Subúrbio Ferroviário de Salvador

Ingressos: Gratuito

Léo Santana participa da inauguração do Centro Cultural Novo Mané Dendê

Centro Cultural Mané Dendê será inaugurado nesta sexta, 2, com programação gratuita e cerca de 60 artistas - Foto: Ascom / Secult

Léo Santana é uma das atrações da inauguração do Centro Cultural Novo Mané Dendê nesta sexta, 2, a partir das 18h, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Com entrada gratuita, a abertura reúne cerca de 60 artistas em apresentações de música, teatro, dança e audiovisual. Mário Show, Elaine Brasil, Raí Ferreira, Sérgio Login, Laisa Sartre, Junior, do Quabales, Imperatriz do Forró, Balé Gospel e Uzarte estão entre os nomes anunciados para a programação.

SERVIÇO

O quê: Inauguração do Centro Cultural Novo Mané Dendê

Atrações: Léo Santana e cerca de 60 artistas

Quando: Sexta, 2 de outubro

Horário: A partir das 18h

Onde: Centro Cultural Novo Mané Dendê, Subúrbio Ferroviário de Salvador

Ingressos: Gratuito

CineSom combina filmes e shows nas sextas de outubro

Cinema e música dividem a programação do CineSom Festival, que ocupa o Cinema do Museu, no Corredor da Vitória, às sextas de outubro. A abertura, nesta sexta, 2, exibe “Backbeat - Os cinco rapazes de Liverpool”, às 18h50, seguida de show da US Beatles, às 20h30. Nas semanas seguintes, o festival combina “La La Land: Cantando Estações” com Hebert & Richard; o documentário “Infinito ao Meu Redor” com Catharina Gonzaga cantando Marisa Monte; “Tina - A Verdadeira História de Tina Turner” com a banda Kingsman; e encerra o mês com “Belchior — Apenas um coração selvagem” e o show Dorea Canta Belchior.

SERVIÇO

O quê: CineSom Festival

Quando: Sextas, 2, 9, 16, 23 e 30 de outubro

Programação: 2/10, “Backbeat - Os cinco rapazes de Liverpool” (18h50) e US Beatles (20h30); 9/10, “La La Land: Cantando Estações” (18h30) e Hebert & Richard (20h30); 16/10, “Infinito ao Meu Redor” (19h15) e Catharina Gonzaga canta Marisa Monte (20h30); 23/10, “Tina - A Verdadeira História de Tina Turner” (18h30) e Kingsman (20h30); 30/10, “Belchior — Apenas um coração selvagem” (19h) e Dorea Canta Belchior (20h30)

Onde: Saladearte Cinema do Museu, Corredor da Vitória

Ingressos: Combo filme + show: R$ 65 (inteira) e R$ 49 (meia); somente show: R$ 35. Nos dias das apresentações, acréscimo de R$ 5

Banjo Novo celebra samba de terreiro na Casa Pia

O Movimento Banjo Novo realiza roda de samba nesta sexta, 2, na Casa Pia de São Joaquim - Foto: @WorkVisuals @ihr.pics

O Movimento Banjo Novo realiza nesta sexta, 2, mais uma edição de sua roda de samba na Casa Pia de São Joaquim. O encontro é marcado pelo samba raiz e pela valorização da cultura negra e das tradições do samba de terreiro. Entre os símbolos do projeto estão o costume de o público vestir branco às sextas e a chama de uma vela, que determina a duração da festa.

SERVIÇO

Quando: Sexta, 2 de outubro

Horário: A partir das 19h

Onde: Casa Pia de São Joaquim, Salvador

Ingressos: R$ 80

Vendas: Ingresso Simples

Fitti apresenta “Transespacial” pela primeira vez em Salvador

Fitti apresenta o show “Transespacial” nesta sexta, 2, no Teatro Sesc Casa do Comércio - Foto: Michael William/ @michaelwillianphoto

O cantor, compositor, ator e produtor pernambucano Fitti apresenta nesta sexta, 2, no Teatro Sesc Casa do Comércio, o show “Transespacial”. O espetáculo leva ao palco o álbum de estreia do artista, produzido por Zé Nigro, e combina ritmos nordestinos, sintetizadores, beats eletrônicos e outras experimentações. O repertório inclui músicas como “Ser Artista” e “Chamego”, além de releituras de nomes da música brasileira.

SERVIÇO

Quando: Sexta, 2 de outubro

Horário: 20h

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio, Caminho das Árvores

Ingressos: De R$ 30 a R$ 70

Vendas: Bileto

Illy e Moreno Veloso celebram a música baiana em “No Mar da Bahia”

Illy e Moreno Veloso celebram a música baiana no show “No Mar da Bahia”, na CAIXA Cultural Salvador - Foto: Divulgação

Illy e Moreno Veloso dividem o palco da CAIXA Cultural Salvador de sexta, 2, a domingo, 4, com o show “No Mar da Bahia”. Com direção artística de J. Velloso, os artistas percorrem canções de compositores baianos que têm o mar como referência, entre eles Gilberto Gil, Gerônimo Santana, Roque Ferreira, Jorge Portugal, Roberto Mendes e Dorival Caymmi. Paulo Mutti acompanha a dupla na guitarra e no violão, e Ícaro Sá, na percussão. No sábado, haverá bate-papo com os artistas após a apresentação.

SERVIÇO

O quê: “No Mar da Bahia”

Atrações: Illy e Moreno Veloso

Quando: Sexta, 2, sábado, 3, e domingo, 4 de outubro

Horário: Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Onde: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Carlos Gomes, Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Vendas: Sympla

Classificação: Livre

TEATRO

“ELEGBAPHO” transforma conquistas negras em espetáculo-festa

Nando Zâmbia celebra 25 anos de carreira com o espetáculo “ELEGBAPHO”, no Espaço Cultural da Barroquinha - Foto: AdeloyaMojubara

Nando Zâmbia apresenta nesta sexta, 2, e sábado, 3, no Espaço Cultural da Barroquinha, “ELEGBAPHO – Território Afrocênico de Celebração Negra”, solo que marca seus 25 anos de carreira. Inspirada em Exu Elegbara, a montagem parte do Teatro Preto de Candomblé para refletir sobre a importância de reconhecer e celebrar conquistas coletivas e individuais. Com dramaturgia, atuação e direção do próprio artista, a obra reúne teatro, música, dança, humor, improvisação, vídeos e projeções.

SERVIÇO

Quando: Sexta, 2, e sábado, 3 de outubro

Horário: 18h

Onde: Espaço Cultural da Barroquinha

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Vendas: Sympla

Mais informações: Instagram @zambianando

“O Rinoceronte” leva clássico de Eugène Ionesco ao MAB

“O Rinoceronte” leva ao palco uma reflexão sobre liberdade, dignidade e resistência, no Museu de Arte da Bahia - Foto: Carlos Porfírio

O Museu de Arte da Bahia recebe nesta sexta, 2, e sábado, 3, o espetáculo “O Rinoceronte”, apresentado pelo Teatro Garagem em parceria com o Teatro Vila Velha. Com encenação de Carlos J. Pessoa e dramaturgia de Cláudia Madeira a partir do texto de Eugène Ionesco, a montagem acompanha uma cidade onde pessoas começam a se transformar em rinocerontes e aborda liberdade, dignidade e resistência.

SERVIÇO

Quando: Sexta, 2, e sábado, 3 de outubro

Horário: 19h

Onde: Museu de Arte da Bahia (MAB)

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Classificação: 12 anos

“Romeu & Romeu” recria clássico de Shakespeare

“Romeu & Romeu” recria o clássico de Shakespeare em montagem que mistura drama e comédia no Teatro Jorge Amado - Foto: Ronaldo Gutierrez

Uma versão LGBTQIA+ do clássico de William Shakespeare chega ao Teatro Jorge Amado nesta sexta, 2, e sábado, 3. “Romeu & Romeu – Por Essa nem Shakespeare Esperava” transforma a história dos amantes separados pelas famílias rivais em uma montagem que transita entre drama e comédia. Com texto de Ronaldo Ciambroni e direção de Rogério Fabiano, o espetáculo reúne Guilherme Chelucci, Marcio Louzada, Pedro Amaral e Pedro Pilar.

SERVIÇO

Quando: Sexta, 2, e sábado, 3 de outubro

Horário: Sexta, 20h; sábado, 19h

Onde: Teatro Jorge Amado, Pituba

Ingressos: Plateia: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia); plateia superior: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Classificação: 18 anos



“Mukunã: do fio à raiz” aborda ancestralidade afro-brasileira

Vika Mennezes leva “Mukunã: do fio à raiz” ao Teatro Martim Gonçalves - Foto: Diney Araújo

O espetáculo “Mukunã: do fio à raiz” chega ao Teatro Martim Gonçalves com apresentações nesta sexta, 2, e sábado, 3. Indicada ao Prêmio Bahia Aplaude 2026, a montagem parte da relação de uma mulher com o próprio cabelo para abordar ancestralidade, identidade e raízes afro-brasileiras. O trabalho está em circulação há quase dois anos.

SERVIÇO

Quando: Sexta, 2, e sábado, 3 de outubro

Horário: 20h

Onde: Teatro Martim Gonçalves, Salvador

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Classificação: Livre

DANÇA

“Órbita” leva dança contemporânea ao Teatro Gamboa

Caíque Melo apresenta “Órbita: um caminho de vida”, espetáculo de dança contemporânea inspirado nos ciclos e transformações da existência - Foto: Carol Quintanilha / Rose Nascimento

Caíque Melo apresenta nesta sexta, 2, e sábado, 3, no Teatro Gamboa, “Órbita: um caminho de vida”. Criada e interpretada pelo bailarino, a obra de dança de fusão contemporânea é livremente inspirada no álbum “ISON”, da artista iraniana Sevdaliza. A montagem utiliza a ideia de órbita como metáfora para explorar ciclos, caminhos e transformações da existência humana.

SERVIÇO

O quê: “Órbita: um caminho de vida”

Atração: Caíque Melo

Quando: Sexta, 2, e sábado, 3 de outubro

Horário: 19h

Onde: Teatro Gamboa

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), presencial; R$ 15 pela plataforma virtual do Gamboa

EXPOSIÇÕES / EM CARTAZ

“3 Obás de Xangô” reúne mais de 45 artistas no Pelourinho

A exposição “3 Obás de Xangô” reúne obras, documentos e registros históricos de mais de 45 artistas na CAIXA Cultural Salvador, no Pelourinho - Foto: Ricardo Prado

Obras de Goya Lopes, Mario Cravo Neto, Mestre Didi, Pierre Verger e outros nomes estão reunidas na exposição “3 Obás de Xangô”, em cartaz gratuitamente na CAIXA Cultural Salvador, Unidade Pelourinho, até 6 de dezembro. Inspirada no documentário homônimo de Sérgio Machado, a mostra parte da amizade entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi para abordar arte, religiosidade, memória e identidade cultural na Bahia, com destaque para o Candomblé e o papel das lideranças femininas negras. Com curadoria de Tiago Sant’Ana, Mariana Vaz, Solange Bernabó e Gildeci Leite, a exposição reúne obras, documentos e registros históricos de mais de 45 artistas.

SERVIÇO

O quê: Exposição “3 Obás de Xangô”

Quando: Até 6 de dezembro de 2026

Horário: Terça a domingo e feriados, das 9h às 19h

Onde: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Pelourinho, Rua do Saldanha, 14, Pelourinho

Ingressos: Gratuito



Museu aproxima o público das viagens de Aleixo Belov

A exposição “Do Ártico ao Fundo do Mar” reúne peças, registros da fauna marinha e experiências imersivas no Museu do Mar Aleixo Belov - Foto: Divulgação

A exposição “Do Ártico ao Fundo do Mar”, no Museu do Mar Aleixo Belov, reúne peças ligadas à Passagem Noroeste, exemplares da fauna marinha e recursos de realidade virtual. O público pode observar conchas e rochas da Antártica, aves marinhas, vértebras de elefante-marinho e uma barbatana de baleia-jubarte. A visita também oferece experiência com óculos de realidade virtual e acesso ao Submarino Imersivo.

SERVIÇO

Quando: De terça a domingo

Horário: Das 10h às 17h

Onde: Museu do Mar Aleixo Belov, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada); crianças de até 5 anos não pagam

Experiência com óculos de realidade virtual: R$ 30 por pessoa, com acesso ao Submarino Imersivo

Bilheteria: Museu do Mar Aleixo Belov

Mais informações: O ingresso de visitação ao museu não inclui a experiência com os óculos de realidade virtual

“Atlântico Sertão” reúne 80 artistas em mostra gratuita no MAB

A exposição “Atlântico Sertão” reúne obras de mais de 80 artistas e propõe novos olhares sobre o sertão brasileiro no Museu de Arte da Bahia - Foto: Maiara Cerqueira - Estúdio Valente

Mais de 80 artistas de diferentes regiões do país, em sua maioria do Norte e Nordeste, estão reunidos em “Atlântico Sertão”, exposição gratuita em cartaz no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória. Com pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações, a mostra propõe novos olhares sobre o sertão brasileiro como território de criação, resistência, memória e circulação de saberes. Nomes como Nádia Taquary, Yacunã Tuxá, Lita Cerqueira, J. Cunha, Ayrson Heráclito, Zé di Cabeça, Rosana Paulino e Denilson Baniwa estão entre os participantes.

SERVIÇO

O quê: Exposição “Atlântico Sertão”

Quando: Até 29 de janeiro de 2027

Horário: Terça a domingo, das 10h às 18h, com acesso à exposição até as 17h30

Onde: Museu de Arte da Bahia (MAB), Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória

Ingressos: Gratuito

Mais informações: bb.com.br/cultura | @ccbbsalvadorbahia

SÁBADO, 3

INFANTIL

Festival Pequeno Leitor reúne histórias, música e brincadeiras no Paseo

O Shopping Paseo recebe neste sábado, 3, o Festival Pequeno Leitor, com programação gratuita dedicada à literatura infantil. As atividades começam às 10h30 com Lucas Velloso e a contação de “O Chapéu Mágico”, seguida de pintura facial com Lua Cheia, das 11h às 13h. Às 14h, Carina Jatobá apresenta o livro inédito “A menina da aurora”. O encerramento, às 16h, celebra os 10 anos de “A Menina da Cabeça Quadrada”, de Emília Nuñez, com contação de história musicada ao lado do Grupo Ciranda.

SERVIÇO

O quê: Festival Pequeno Leitor

Quando: Sábado, 3 de outubro

Horário: A partir das 10h30

Onde: Shopping Paseo, Piso L2, em frente à escada rolante

Ingressos: Gratuito

Marcela Jardim leva turnê “Boom Explode” a Salvador

Marcela Jardim apresenta a turnê “Boom Explode”, com música, coreografias e interação com o público, no Teatro Jorge Amado - Foto: Divulgação

A cantora Marcela Jardim apresenta neste sábado, 3, no Teatro Jorge Amado, a turnê “Boom Explode”. Voltado ao público infantojuvenil, o show reúne música, coreografias e interação com a plateia, com repertório que inclui “Boom Explode”, “Blim Blim”, “Mundo Divertido”, “Pikezim de Festa”, “Tubarão Kids Te Amo” e “Chicletinho”.

SERVIÇO

Quando: Sábado, 3 de outubro

Horário: 14h

Onde: Teatro Jorge Amado, Pituba

Ingressos: Plateia: R$ 170 inteira, R$ 85 meia e R$ 100 solidário + 1 kg de alimento; balcão: R$ 130 inteira, R$ 65 meia e R$ 80 solidário + 1 kg de alimento

Vendas: Sympla

Classificação: Livre

MÚSICA

Sambão dos Sungas leva sucessos e nova fase da banda a Vilas do Atlântico

Os Sungas apresentam sucessos da carreira e músicas do EP “Minha Praia” no Sambão, em Vilas do Atlântico - Foto: Divulgação

Os Sungas levam o Sambão para Vilas do Atlântico neste sábado, 3, a partir das 13h, na Barraca Maré Blu, em Lauro de Freitas. Com Linnoy novamente à frente do grupo, o repertório recupera músicas como “Tá Rolando o Clima”, “Domingo de Manhã (Eu Vim de Aleluia)” e “Quero Ver o Bumbum Tremer”. O show também apresenta faixas do EP “Minha Praia”, lançado na nova fase da banda, entre elas “Gingado de Mola” e “Pra Relaxar”.

SERVIÇO

O quê: Sambão dos Sungas

Atração: Os Sungas

Quando: Sábado, 3 de outubro

Horário: 13h

Onde: Barraca Maré Blu, Rua Praia de Búzios, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas

Ingressos: Couvert artístico

Vanessa da Mata apresenta nova turnê na Concha Acústica

Vanessa da Mata apresenta o show “Todas Elas”, com músicas inéditas e sucessos de mais de duas décadas de carreira, na Concha Acústica - Foto: Divulgação

Vanessa da Mata retorna a Salvador neste sábado, 3, com o show “Todas Elas”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Com direção de Jorge Farjalla, o espetáculo reúne músicas inéditas e sucessos de mais de duas décadas de carreira, entre eles “Amado”, “Boa Sorte/Good Luck”, “Ai, Ai, Ai...”, “Não Me Deixe Só” e “Ainda Bem”.

SERVIÇO

Quando: Sábado, 3 de outubro

Horário: Abertura dos portões às 17h; show às 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Ingressos: 1º lote, R$ 200 inteira e R$ 100 meia

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA

Classificação: 16 anos

Buja Ferreira revisita obra de Carlinhos Brown no Candeal

Buja Ferreira revisita a obra de Carlinhos Brown em show acústico no Candeal - Foto: Divulgação

Buja Ferreira encerra neste sábado, 3, a temporada do projeto “Buja revisita Brown”, no Restaurante D’Maddá, no Candeal. Idealizado e dirigido por Fred Soares, o show apresenta uma leitura acústica da obra de Carlinhos Brown, aproximando as referências musicais do Candeal do universo do timbau. Buja será acompanhado por Marquinhos Freitas, Gabriel Sequela, Clayton Sales e Nino Bessa.

SERVIÇO

Quando: Sábado, 3 de outubro

Horário: 15h

Onde: Restaurante D’Maddá, Alameda Bons Ares, 191, Candeal

Ingressos: R$ 60 mais taxa

Vendas: Sympla

Festinha Massa reúne Lutte, Faustão e Serginho no Clube Espanhol

Lutte, Faustão e Serginho, do Adão Negro, estão entre as atrações da Festinha Massa, no Clube Espanhol - Foto: Divulgação

Lutte e Faustão comandam a terceira edição da Festinha Massa neste sábado, 3, a partir das 16h, no Clube Espanhol, em Salvador. A festa acontece ao ar livre, em uma das quadras do clube, com encontros entre os artistas no palco e clima de pôr do sol. Serginho, vocalista da banda Adão Negro, participa como convidado especial, e DJ Lúcio K completa a programação.

SERVIÇO

O quê: Festinha Massa – 3ª edição

Atrações: Lutte, Faustão, DJ Lúcio K e participação especial de Serginho, do Adão Negro

Quando: Sábado, 3 de outubro

Horário: A partir das 16h

Onde: Clube Espanhol, Salvador

Ingressos: 2º lote, R$ 100, mais taxa

Vendas: Ticket Maker e lojas da Zip Náutica

ÀTTØØXXÁ comanda Bailaum Black Bang no Pelourinho

ÀTTØØXXÁ comanda o Bailaum Black Bang no Pelourinho - Foto: Divulgação

O ÀTTØØXXÁ leva o Bailaum Black Bang ao Largo da Tieta neste sábado, 3. Criado em Salvador, o grupo mistura pagodão, música eletrônica, black music e outras sonoridades contemporâneas. A festa começa às 19h e segue até a madrugada no Centro Histórico.

SERVIÇO

Quando: Sábado, 3 de outubro

Horário: Das 19h às 2h

Onde: Largo da Tieta, Pelourinho

Ingressos: Venda on-line

Pedro Emílio apresenta “Vende-se Lembrança” na Casa da Mãe

O cantor, compositor e produtor baiano Pedro Emílio retorna a Salvador neste sábado, 3, para uma apresentação na Casa da Mãe. Radicado em São Paulo, o artista apresenta o trabalho mais recente, “Vende-se Lembrança”, em um show que combina groove e pop brasileiro com referências de nomes como Djavan, Carlos Dafé, Sandra de Sá, Robson Jorge e Lincoln Olivetti.

SERVIÇO

Quando: Sábado, 3 de outubro

Horário: 21h

Onde: Casa da Mãe, Rua Guedes Cabral, 81, Rio Vermelho

Ingressos: R$ 45, 1º lote

Vendas: Sympla

OUTROS

Sulivã Bispo leva “De Férias com Koanza” ao Sesc Casa do Comércio

Sulivã Bispo leva humor e reflexão ao palco com o espetáculo “De Férias com Koanza”, no Teatro Sesc Casa do Comércio - Foto: Divulgação

Sulivã Bispo retorna aos palcos de Salvador neste sábado, 3, com “De Férias com Koanza”, no Teatro Sesc Casa do Comércio. No espetáculo, a personagem Koanza relata experiências vividas após uma temporada nos Estados Unidos, Cuba e África do Sul. Com direção de Thiago Romero, a montagem combina humor e reflexão sobre questões sociais e raciais por meio do stand-up de persona.

SERVIÇO

Quando: Sábado, 3 de outubro

Horário: 17h e 20h

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio, Caminho das Árvores

Ingressos: R$ 30 inteira; R$ 15 meia-entrada; R$ 24 para clientes Sesc

Vendas: Sympla

DANÇA

“Raízes do Amanhã” celebra cultura nordestina através da dança

O Mixing Jazz Studio de Dança apresenta neste sábado, 3, “Raízes do Amanhã”, no Centro Cultural SESI Casa Branca. Com dança, música e poesia, o espetáculo acompanha Jade, uma pequena ararinha-azul que conduz o público por memórias, tradições e elementos do folclore e da cultura nordestina.

SERVIÇO

Quando: Sábado, 3 de outubro

Horário: 16h

Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca, Avenida Caminho de Areia, 1454, Mangueira

Vendas: Sympla

DOMINGO, 4

MÚSICA

Lucas & Orelha levam “E Se Fosse Pagode?” ao Rio Vermelho

Lucas & Orelha apresentam o projeto “E Se Fosse Pagode?” no Jubiabar, no Rio Vermelho - Foto: Divulgação

Lucas & Orelha apresentam neste domingo, 4, o projeto “E Se Fosse Pagode?”, no Jubiabar, no Rio Vermelho. A programação começa no fim da tarde, com happy hour e a abertura da festa fica por conta do grupo Soberania.

SERVIÇO

O quê: E Se Fosse Pagode?

Atrações: Lucas & Orelha

Quando: Domingo, 4 de outubro

Horário: Abertura da casa às 17h; happy hour das 17h às 18h30

Onde: Jubiabar, Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79, Rio Vermelho

Vendas: Sympla e Partik

Fabio Lione une power metal, orquestra e coral em Salvador

O vocalista italiano Fabio Lione apresenta neste domingo, 4, no Teatro Diplomata, um espetáculo que reúne banda, orquestra e coral. Conhecido pela trajetória no Rhapsody e pela passagem pelo Angra, o cantor leva ao palco a execução completa de “Symphony of Enchanted Lands”, álbum lançado pelo Rhapsody em 1998, além de outros clássicos do grupo. A apresentação começa às 20h, com abertura da casa às 18h30.

SERVIÇO

O quê: Fabio Lione & Orquestra

Atração: Fabio Lione

Quando: Domingo, 4 de outubro

Horário: Abertura às 18h30; show às 20h

Onde: Teatro Diplomata, Avenida Tamburugy, 474, Patamares

Ingressos: A partir de R$ 70

Vendas: Clube do Ingresso