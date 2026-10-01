AGENDA CULTURAL
Vanessa da Mata, Léo Santana e ÀTTØØXXÁ são destaques em Salvador
Teatro, dança, exposições e atrações gratuitas completam a programação cultural
Salvador entra no primeiro fim de semana de outubro com uma programação que vai dos grandes shows aos encontros mais intimistas. De sexta, 2, a domingo, 4, Vanessa da Mata, Léo Santana, ÀTTØØXXÁ, Banjo Novo, Illy e Moreno Veloso e Os Sungas estão entre os destaques musicais. O roteiro reúne ainda teatro, dança, literatura infantil, exposições e atrações gratuitas espalhadas pela cidade. Confira a seleção do Portal A TARDE e escolha o que fazer no fim de semana.
Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte o perfil oficial do evento ou do espaço.
SEXTA, 2
MÚSICA
Samuel Eleotério, Theo Rubia e Victin levam música gospel à Orla de Praia Grande
Samuel Eleotério, Theo Rubia e Victin comandam nesta sexta, 2, o “Mergulhados na Praça”, na Nova Orla de Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Com entrada gratuita, o evento começa às 17h e reúne diferentes vertentes da música gospel, do corinho de fogo e pagode gospel de Samuel Eleotério à sonoridade contemporânea de Victin. Theo Rubia completa o trio de atrações nacionais, e artistas locais também participam da programação.
SERVIÇO
O quê: Mergulhados na Praça
Atrações: Samuel Eleotério, Theo Rubia, Victin e artistas locais
Quando: Sexta, 2 de outubro
Horário: A partir das 17h
Onde: Nova Orla de Praia Grande, Subúrbio Ferroviário de Salvador
Ingressos: Gratuito
Léo Santana participa da inauguração do Centro Cultural Novo Mané Dendê
Léo Santana é uma das atrações da inauguração do Centro Cultural Novo Mané Dendê nesta sexta, 2, a partir das 18h, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Com entrada gratuita, a abertura reúne cerca de 60 artistas em apresentações de música, teatro, dança e audiovisual. Mário Show, Elaine Brasil, Raí Ferreira, Sérgio Login, Laisa Sartre, Junior, do Quabales, Imperatriz do Forró, Balé Gospel e Uzarte estão entre os nomes anunciados para a programação.
SERVIÇO
O quê: Inauguração do Centro Cultural Novo Mané Dendê
Atrações: Léo Santana e cerca de 60 artistas
Quando: Sexta, 2 de outubro
Horário: A partir das 18h
Onde: Centro Cultural Novo Mané Dendê, Subúrbio Ferroviário de Salvador
Ingressos: Gratuito
CineSom combina filmes e shows nas sextas de outubro
Cinema e música dividem a programação do CineSom Festival, que ocupa o Cinema do Museu, no Corredor da Vitória, às sextas de outubro. A abertura, nesta sexta, 2, exibe “Backbeat - Os cinco rapazes de Liverpool”, às 18h50, seguida de show da US Beatles, às 20h30. Nas semanas seguintes, o festival combina “La La Land: Cantando Estações” com Hebert & Richard; o documentário “Infinito ao Meu Redor” com Catharina Gonzaga cantando Marisa Monte; “Tina - A Verdadeira História de Tina Turner” com a banda Kingsman; e encerra o mês com “Belchior — Apenas um coração selvagem” e o show Dorea Canta Belchior.
SERVIÇO
O quê: CineSom Festival
Quando: Sextas, 2, 9, 16, 23 e 30 de outubro
Programação: 2/10, “Backbeat - Os cinco rapazes de Liverpool” (18h50) e US Beatles (20h30); 9/10, “La La Land: Cantando Estações” (18h30) e Hebert & Richard (20h30); 16/10, “Infinito ao Meu Redor” (19h15) e Catharina Gonzaga canta Marisa Monte (20h30); 23/10, “Tina - A Verdadeira História de Tina Turner” (18h30) e Kingsman (20h30); 30/10, “Belchior — Apenas um coração selvagem” (19h) e Dorea Canta Belchior (20h30)
Onde: Saladearte Cinema do Museu, Corredor da Vitória
Ingressos: Combo filme + show: R$ 65 (inteira) e R$ 49 (meia); somente show: R$ 35. Nos dias das apresentações, acréscimo de R$ 5
Banjo Novo celebra samba de terreiro na Casa Pia
O Movimento Banjo Novo realiza nesta sexta, 2, mais uma edição de sua roda de samba na Casa Pia de São Joaquim. O encontro é marcado pelo samba raiz e pela valorização da cultura negra e das tradições do samba de terreiro. Entre os símbolos do projeto estão o costume de o público vestir branco às sextas e a chama de uma vela, que determina a duração da festa.
SERVIÇO
Quando: Sexta, 2 de outubro
Horário: A partir das 19h
Onde: Casa Pia de São Joaquim, Salvador
Ingressos: R$ 80
Vendas: Ingresso Simples
Fitti apresenta “Transespacial” pela primeira vez em Salvador
O cantor, compositor, ator e produtor pernambucano Fitti apresenta nesta sexta, 2, no Teatro Sesc Casa do Comércio, o show “Transespacial”. O espetáculo leva ao palco o álbum de estreia do artista, produzido por Zé Nigro, e combina ritmos nordestinos, sintetizadores, beats eletrônicos e outras experimentações. O repertório inclui músicas como “Ser Artista” e “Chamego”, além de releituras de nomes da música brasileira.
SERVIÇO
Quando: Sexta, 2 de outubro
Horário: 20h
Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio, Caminho das Árvores
Ingressos: De R$ 30 a R$ 70
Vendas: Bileto
Illy e Moreno Veloso celebram a música baiana em “No Mar da Bahia”
Illy e Moreno Veloso dividem o palco da CAIXA Cultural Salvador de sexta, 2, a domingo, 4, com o show “No Mar da Bahia”. Com direção artística de J. Velloso, os artistas percorrem canções de compositores baianos que têm o mar como referência, entre eles Gilberto Gil, Gerônimo Santana, Roque Ferreira, Jorge Portugal, Roberto Mendes e Dorival Caymmi. Paulo Mutti acompanha a dupla na guitarra e no violão, e Ícaro Sá, na percussão. No sábado, haverá bate-papo com os artistas após a apresentação.
SERVIÇO
O quê: “No Mar da Bahia”
Atrações: Illy e Moreno Veloso
Quando: Sexta, 2, sábado, 3, e domingo, 4 de outubro
Horário: Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Onde: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Carlos Gomes, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Vendas: Sympla
Classificação: Livre
TEATRO
“ELEGBAPHO” transforma conquistas negras em espetáculo-festa
Nando Zâmbia apresenta nesta sexta, 2, e sábado, 3, no Espaço Cultural da Barroquinha, “ELEGBAPHO – Território Afrocênico de Celebração Negra”, solo que marca seus 25 anos de carreira. Inspirada em Exu Elegbara, a montagem parte do Teatro Preto de Candomblé para refletir sobre a importância de reconhecer e celebrar conquistas coletivas e individuais. Com dramaturgia, atuação e direção do próprio artista, a obra reúne teatro, música, dança, humor, improvisação, vídeos e projeções.
SERVIÇO
Quando: Sexta, 2, e sábado, 3 de outubro
Horário: 18h
Onde: Espaço Cultural da Barroquinha
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)
Vendas: Sympla
Mais informações: Instagram @zambianando
“O Rinoceronte” leva clássico de Eugène Ionesco ao MAB
O Museu de Arte da Bahia recebe nesta sexta, 2, e sábado, 3, o espetáculo “O Rinoceronte”, apresentado pelo Teatro Garagem em parceria com o Teatro Vila Velha. Com encenação de Carlos J. Pessoa e dramaturgia de Cláudia Madeira a partir do texto de Eugène Ionesco, a montagem acompanha uma cidade onde pessoas começam a se transformar em rinocerontes e aborda liberdade, dignidade e resistência.
SERVIÇO
Quando: Sexta, 2, e sábado, 3 de outubro
Horário: 19h
Onde: Museu de Arte da Bahia (MAB)
Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
Classificação: 12 anos
“Romeu & Romeu” recria clássico de Shakespeare
Uma versão LGBTQIA+ do clássico de William Shakespeare chega ao Teatro Jorge Amado nesta sexta, 2, e sábado, 3. “Romeu & Romeu – Por Essa nem Shakespeare Esperava” transforma a história dos amantes separados pelas famílias rivais em uma montagem que transita entre drama e comédia. Com texto de Ronaldo Ciambroni e direção de Rogério Fabiano, o espetáculo reúne Guilherme Chelucci, Marcio Louzada, Pedro Amaral e Pedro Pilar.
SERVIÇO
Quando: Sexta, 2, e sábado, 3 de outubro
Horário: Sexta, 20h; sábado, 19h
Onde: Teatro Jorge Amado, Pituba
Ingressos: Plateia: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia); plateia superior: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)
Vendas: Sympla e bilheteria do teatro
Classificação: 18 anos
“Mukunã: do fio à raiz” aborda ancestralidade afro-brasileira
O espetáculo “Mukunã: do fio à raiz” chega ao Teatro Martim Gonçalves com apresentações nesta sexta, 2, e sábado, 3. Indicada ao Prêmio Bahia Aplaude 2026, a montagem parte da relação de uma mulher com o próprio cabelo para abordar ancestralidade, identidade e raízes afro-brasileiras. O trabalho está em circulação há quase dois anos.
SERVIÇO
Quando: Sexta, 2, e sábado, 3 de outubro
Horário: 20h
Onde: Teatro Martim Gonçalves, Salvador
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Classificação: Livre
DANÇA
“Órbita” leva dança contemporânea ao Teatro Gamboa
Caíque Melo apresenta nesta sexta, 2, e sábado, 3, no Teatro Gamboa, “Órbita: um caminho de vida”. Criada e interpretada pelo bailarino, a obra de dança de fusão contemporânea é livremente inspirada no álbum “ISON”, da artista iraniana Sevdaliza. A montagem utiliza a ideia de órbita como metáfora para explorar ciclos, caminhos e transformações da existência humana.
SERVIÇO
O quê: “Órbita: um caminho de vida”
Atração: Caíque Melo
Quando: Sexta, 2, e sábado, 3 de outubro
Horário: 19h
Onde: Teatro Gamboa
Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), presencial; R$ 15 pela plataforma virtual do Gamboa
EXPOSIÇÕES / EM CARTAZ
“3 Obás de Xangô” reúne mais de 45 artistas no Pelourinho
Obras de Goya Lopes, Mario Cravo Neto, Mestre Didi, Pierre Verger e outros nomes estão reunidas na exposição “3 Obás de Xangô”, em cartaz gratuitamente na CAIXA Cultural Salvador, Unidade Pelourinho, até 6 de dezembro. Inspirada no documentário homônimo de Sérgio Machado, a mostra parte da amizade entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi para abordar arte, religiosidade, memória e identidade cultural na Bahia, com destaque para o Candomblé e o papel das lideranças femininas negras. Com curadoria de Tiago Sant’Ana, Mariana Vaz, Solange Bernabó e Gildeci Leite, a exposição reúne obras, documentos e registros históricos de mais de 45 artistas.
SERVIÇO
O quê: Exposição “3 Obás de Xangô”
Quando: Até 6 de dezembro de 2026
Horário: Terça a domingo e feriados, das 9h às 19h
Onde: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Pelourinho, Rua do Saldanha, 14, Pelourinho
Ingressos: Gratuito
Museu aproxima o público das viagens de Aleixo Belov
A exposição “Do Ártico ao Fundo do Mar”, no Museu do Mar Aleixo Belov, reúne peças ligadas à Passagem Noroeste, exemplares da fauna marinha e recursos de realidade virtual. O público pode observar conchas e rochas da Antártica, aves marinhas, vértebras de elefante-marinho e uma barbatana de baleia-jubarte. A visita também oferece experiência com óculos de realidade virtual e acesso ao Submarino Imersivo.
SERVIÇO
Quando: De terça a domingo
Horário: Das 10h às 17h
Onde: Museu do Mar Aleixo Belov, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada); crianças de até 5 anos não pagam
Experiência com óculos de realidade virtual: R$ 30 por pessoa, com acesso ao Submarino Imersivo
Bilheteria: Museu do Mar Aleixo Belov
Mais informações: O ingresso de visitação ao museu não inclui a experiência com os óculos de realidade virtual
“Atlântico Sertão” reúne 80 artistas em mostra gratuita no MAB
Mais de 80 artistas de diferentes regiões do país, em sua maioria do Norte e Nordeste, estão reunidos em “Atlântico Sertão”, exposição gratuita em cartaz no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória. Com pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações, a mostra propõe novos olhares sobre o sertão brasileiro como território de criação, resistência, memória e circulação de saberes. Nomes como Nádia Taquary, Yacunã Tuxá, Lita Cerqueira, J. Cunha, Ayrson Heráclito, Zé di Cabeça, Rosana Paulino e Denilson Baniwa estão entre os participantes.
SERVIÇO
O quê: Exposição “Atlântico Sertão”
Quando: Até 29 de janeiro de 2027
Horário: Terça a domingo, das 10h às 18h, com acesso à exposição até as 17h30
Onde: Museu de Arte da Bahia (MAB), Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória
Ingressos: Gratuito
Mais informações: bb.com.br/cultura | @ccbbsalvadorbahia
SÁBADO, 3
INFANTIL
Festival Pequeno Leitor reúne histórias, música e brincadeiras no Paseo
O Shopping Paseo recebe neste sábado, 3, o Festival Pequeno Leitor, com programação gratuita dedicada à literatura infantil. As atividades começam às 10h30 com Lucas Velloso e a contação de “O Chapéu Mágico”, seguida de pintura facial com Lua Cheia, das 11h às 13h. Às 14h, Carina Jatobá apresenta o livro inédito “A menina da aurora”. O encerramento, às 16h, celebra os 10 anos de “A Menina da Cabeça Quadrada”, de Emília Nuñez, com contação de história musicada ao lado do Grupo Ciranda.
SERVIÇO
O quê: Festival Pequeno Leitor
Quando: Sábado, 3 de outubro
Horário: A partir das 10h30
Onde: Shopping Paseo, Piso L2, em frente à escada rolante
Ingressos: Gratuito
Marcela Jardim leva turnê “Boom Explode” a Salvador
A cantora Marcela Jardim apresenta neste sábado, 3, no Teatro Jorge Amado, a turnê “Boom Explode”. Voltado ao público infantojuvenil, o show reúne música, coreografias e interação com a plateia, com repertório que inclui “Boom Explode”, “Blim Blim”, “Mundo Divertido”, “Pikezim de Festa”, “Tubarão Kids Te Amo” e “Chicletinho”.
SERVIÇO
Quando: Sábado, 3 de outubro
Horário: 14h
Onde: Teatro Jorge Amado, Pituba
Ingressos: Plateia: R$ 170 inteira, R$ 85 meia e R$ 100 solidário + 1 kg de alimento; balcão: R$ 130 inteira, R$ 65 meia e R$ 80 solidário + 1 kg de alimento
Vendas: Sympla
Classificação: Livre
MÚSICA
Sambão dos Sungas leva sucessos e nova fase da banda a Vilas do Atlântico
Os Sungas levam o Sambão para Vilas do Atlântico neste sábado, 3, a partir das 13h, na Barraca Maré Blu, em Lauro de Freitas. Com Linnoy novamente à frente do grupo, o repertório recupera músicas como “Tá Rolando o Clima”, “Domingo de Manhã (Eu Vim de Aleluia)” e “Quero Ver o Bumbum Tremer”. O show também apresenta faixas do EP “Minha Praia”, lançado na nova fase da banda, entre elas “Gingado de Mola” e “Pra Relaxar”.
SERVIÇO
O quê: Sambão dos Sungas
Atração: Os Sungas
Quando: Sábado, 3 de outubro
Horário: 13h
Onde: Barraca Maré Blu, Rua Praia de Búzios, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas
Ingressos: Couvert artístico
Vanessa da Mata apresenta nova turnê na Concha Acústica
Vanessa da Mata retorna a Salvador neste sábado, 3, com o show “Todas Elas”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Com direção de Jorge Farjalla, o espetáculo reúne músicas inéditas e sucessos de mais de duas décadas de carreira, entre eles “Amado”, “Boa Sorte/Good Luck”, “Ai, Ai, Ai...”, “Não Me Deixe Só” e “Ainda Bem”.
SERVIÇO
Quando: Sábado, 3 de outubro
Horário: Abertura dos portões às 17h; show às 19h
Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Ingressos: 1º lote, R$ 200 inteira e R$ 100 meia
Vendas: Sympla e bilheteria do TCA
Classificação: 16 anos
Buja Ferreira revisita obra de Carlinhos Brown no Candeal
Buja Ferreira encerra neste sábado, 3, a temporada do projeto “Buja revisita Brown”, no Restaurante D’Maddá, no Candeal. Idealizado e dirigido por Fred Soares, o show apresenta uma leitura acústica da obra de Carlinhos Brown, aproximando as referências musicais do Candeal do universo do timbau. Buja será acompanhado por Marquinhos Freitas, Gabriel Sequela, Clayton Sales e Nino Bessa.
SERVIÇO
Quando: Sábado, 3 de outubro
Horário: 15h
Onde: Restaurante D’Maddá, Alameda Bons Ares, 191, Candeal
Ingressos: R$ 60 mais taxa
Vendas: Sympla
Festinha Massa reúne Lutte, Faustão e Serginho no Clube Espanhol
Lutte e Faustão comandam a terceira edição da Festinha Massa neste sábado, 3, a partir das 16h, no Clube Espanhol, em Salvador. A festa acontece ao ar livre, em uma das quadras do clube, com encontros entre os artistas no palco e clima de pôr do sol. Serginho, vocalista da banda Adão Negro, participa como convidado especial, e DJ Lúcio K completa a programação.
SERVIÇO
O quê: Festinha Massa – 3ª edição
Atrações: Lutte, Faustão, DJ Lúcio K e participação especial de Serginho, do Adão Negro
Quando: Sábado, 3 de outubro
Horário: A partir das 16h
Onde: Clube Espanhol, Salvador
Ingressos: 2º lote, R$ 100, mais taxa
Vendas: Ticket Maker e lojas da Zip Náutica
ÀTTØØXXÁ comanda Bailaum Black Bang no Pelourinho
O ÀTTØØXXÁ leva o Bailaum Black Bang ao Largo da Tieta neste sábado, 3. Criado em Salvador, o grupo mistura pagodão, música eletrônica, black music e outras sonoridades contemporâneas. A festa começa às 19h e segue até a madrugada no Centro Histórico.
SERVIÇO
Quando: Sábado, 3 de outubro
Horário: Das 19h às 2h
Onde: Largo da Tieta, Pelourinho
Ingressos: Venda on-line
Pedro Emílio apresenta “Vende-se Lembrança” na Casa da Mãe
O cantor, compositor e produtor baiano Pedro Emílio retorna a Salvador neste sábado, 3, para uma apresentação na Casa da Mãe. Radicado em São Paulo, o artista apresenta o trabalho mais recente, “Vende-se Lembrança”, em um show que combina groove e pop brasileiro com referências de nomes como Djavan, Carlos Dafé, Sandra de Sá, Robson Jorge e Lincoln Olivetti.
SERVIÇO
Quando: Sábado, 3 de outubro
Horário: 21h
Onde: Casa da Mãe, Rua Guedes Cabral, 81, Rio Vermelho
Ingressos: R$ 45, 1º lote
Vendas: Sympla
OUTROS
Sulivã Bispo leva “De Férias com Koanza” ao Sesc Casa do Comércio
Sulivã Bispo retorna aos palcos de Salvador neste sábado, 3, com “De Férias com Koanza”, no Teatro Sesc Casa do Comércio. No espetáculo, a personagem Koanza relata experiências vividas após uma temporada nos Estados Unidos, Cuba e África do Sul. Com direção de Thiago Romero, a montagem combina humor e reflexão sobre questões sociais e raciais por meio do stand-up de persona.
SERVIÇO
Quando: Sábado, 3 de outubro
Horário: 17h e 20h
Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio, Caminho das Árvores
Ingressos: R$ 30 inteira; R$ 15 meia-entrada; R$ 24 para clientes Sesc
Vendas: Sympla
DANÇA
“Raízes do Amanhã” celebra cultura nordestina através da dança
O Mixing Jazz Studio de Dança apresenta neste sábado, 3, “Raízes do Amanhã”, no Centro Cultural SESI Casa Branca. Com dança, música e poesia, o espetáculo acompanha Jade, uma pequena ararinha-azul que conduz o público por memórias, tradições e elementos do folclore e da cultura nordestina.
SERVIÇO
Quando: Sábado, 3 de outubro
Horário: 16h
Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca, Avenida Caminho de Areia, 1454, Mangueira
Vendas: Sympla
DOMINGO, 4
MÚSICA
Lucas & Orelha levam “E Se Fosse Pagode?” ao Rio Vermelho
Lucas & Orelha apresentam neste domingo, 4, o projeto “E Se Fosse Pagode?”, no Jubiabar, no Rio Vermelho. A programação começa no fim da tarde, com happy hour e a abertura da festa fica por conta do grupo Soberania.
SERVIÇO
O quê: E Se Fosse Pagode?
Atrações: Lucas & Orelha
Quando: Domingo, 4 de outubro
Horário: Abertura da casa às 17h; happy hour das 17h às 18h30
Onde: Jubiabar, Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79, Rio Vermelho
Vendas: Sympla e Partik
Fabio Lione une power metal, orquestra e coral em Salvador
O vocalista italiano Fabio Lione apresenta neste domingo, 4, no Teatro Diplomata, um espetáculo que reúne banda, orquestra e coral. Conhecido pela trajetória no Rhapsody e pela passagem pelo Angra, o cantor leva ao palco a execução completa de “Symphony of Enchanted Lands”, álbum lançado pelo Rhapsody em 1998, além de outros clássicos do grupo. A apresentação começa às 20h, com abertura da casa às 18h30.
SERVIÇO
O quê: Fabio Lione & Orquestra
Atração: Fabio Lione
Quando: Domingo, 4 de outubro
Horário: Abertura às 18h30; show às 20h
Onde: Teatro Diplomata, Avenida Tamburugy, 474, Patamares
Ingressos: A partir de R$ 70
Vendas: Clube do Ingresso