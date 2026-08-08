CULTURA
Veja programação da Flipelô para curtir a tarde deste sábado
Décima edição do evento segue até domingo, 9
A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) 2026 chega ao penúltimo dia neste sábado, 8, com uma programação diversificada no Centro Histórico de Salvador. A décima edição do evento segue até domingo, 9, e tem a poeta baiana Myriam Fraga (1937-2016), idealizadora da festa, como homenageada.
A abertura da Flipelô aconteceu na quarta-feira, 5, no Largo do Pelourinho. Desde então, a programação ocupa diferentes espaços da região com debates, bate-papos, lançamentos de livros, oficinas, rodas de conversa, apresentações musicais, saraus e atividades literárias.
Entre os destaques deste sábado estão a participação do escritor Milton Hatoum, em um encontro sobre literatura, memória e tempo, às 16h, no Museu Eugênio Teixeira Leal; o bate-papo entre Astrid Fontenelle e Carla Madeira, às 18h, no palco principal, no Largo do Pelourinho; e o show de Ana Mametto, às 20h, também no palco Flipelô.
Confira a programação deste sábado, 8:
13h – Casa Motiva – Vale do Dendê
Exibição do vídeo institucional “Palavra-borboleta e Usina de textos”.
13h às 17h – Casa Motiva – Vale do Dendê
Exposição e venda de livros de autores independentes.
13h às 18h – Vila Literária – Varanda dos Escritores
Exposição e venda de livros.
13h30 – Casa Motiva – Vale do Dendê
Exibição do vídeo “Memórias inventadas de Myriam Fraga”.
14h – Fundação Casa de Jorge Amado
Bate-papo “Carlos Penna Filho: vida, verso e memória”.
14h – Teatro Sesc-Senac
Apresentação literária “Aos pés da letra”, com Gregório Duvivier.
14h – Museu Eugênio Teixeira Leal
Bate-papo “Literatura, afetos e parentalidade”.
14h – Vila Literária – Largo Tereza Batista
Bate-papo “Humor: substantivo literário”.
14h – Malê – Na Casa da Ponte
Roda de conversa “Nossas histórias infantis”.
14h – Casa Companhia das Letras
Roda de conversa com Ana Fatima, Faw Carvalho e Suzana Lopes.
14h30 – Casa Motiva – Vale do Dendê
“Com a palavra o escritor – Documentos da memória, genealogia da poesia”.
15h – Vila Literária – Largo Tereza Batista
Lançamento de “A incrível expedição a Brejinho das Amethystas – Uma viagem pelas riquezas da Bahia”.
15h – Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão
Mesa “Literatura além das margens”.
15h – Igreja Rosário dos Pretos
Lançamentos de “Educação física e matrizes africanas” e “Maria Felipa: a heroína negra, entre silenciamentos e resistência”.
15h – Museu do Mar Aleixo Belov
Oficina “Palitoche de barco a vela”.
15h – Espaço Sustentabilidade – Terreiro de Jesus
Roda de conversa “1 ano de RODA”.
15h – Espaço das Editoras Universitárias – Famed
Contação de histórias com a Liga Acadêmica do Brincar e Contar Histórias (LABRICHUNEB).
15h30 – Vila Literária – Largo Tereza Batista
Lançamento de “Lápis cor de melanina”.
15h30 – Malê – Na Casa da Ponte
Roda de conversa “Masculinidades em diálogo: perspectivas trans e cis negras”.
16h – Fundação Casa de Jorge Amado
Terreiro de Poesia.
16h – Casa Motiva – Vale do Dendê
Bate-papo “O mundo todo é Bahia: Memórias do Brasil”, com Tracy Mann.
16h – Museu Eugênio Teixeira Leal
“Com a palavra o escritor – A palavra, a memória e o tempo: um encontro sobre literatura”, com Milton Hatoum.
16h – Casa Caixa – Caixa Cultural – Unidade Pelourinho
Bate-papo “Na trilha dos Orixás”.
Leia Também:
16h – Vila Literária – Largo Tereza Batista
Bate-papo “Escritas para mudar o mundo”.
16h – Casa do Olodum
Roda de conversa “Iorubahia – Escritos raros sobre a cultura iorubá e as relações entre Brasil e golfo do Benim”.
16h – TV Pelourinho
Bate-papo seguido da exibição do curta “Salve, Rainha! e outras histórias”.
16h – Igreja Rosário dos Pretos
Apresentação da Orquestra Juvenil Itinerante da EMUC.
16h30 – Malê – Na Casa da Ponte
Roda de conversa “Protagonismo de mulheres negras na literatura brasileira”.
17h – Fundação Casa de Jorge Amado
Terreiro de Poesia.
17h – Teatro Sesc-Senac
Mesa “Encontro poético”.
17h – Vila Literária – Largo Tereza Batista
Microfone aberto.
17h – Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão
Mesa “As grandes transformações na cidade de Salvador sob o prisma humano e arquitetônico”.
17h – Igreja Rosário dos Pretos
Lançamento de “Um mundo que dói”.
17h – Casa Odisseu – Espaço Cria
Mesa “Essa história só eu poderia escrever”.
17h30 – Casa Motiva – Vale do Dendê
Clube de leitura “Onde se Lê Poesia”.
17h30 – Vila Literária – Largo Tereza Batista
Batalha de desenho.
18h – Vila Literária – Largo Tereza Batista
Lançamento de “Luiz Gama: artífice da liberdade”.
18h – Largo do Pelourinho – Palco Flipelô
Bate-papo “Elas por elas: Astrid entrevista Carla Madeira”, seguido de lançamento de livro.
18h – Igreja Rosário dos Pretos
Apresentação do Coral Ecumênico da Bahia.
18h – Espaço das Editoras Universitárias – Famed
Lançamento coletivo e sessão de autógrafos.
18h – Casa Motiva – Vale do Dendê
Bate-papo “O Corpo como Voz: Escritas Gay, Não Binária e Travesti”.
18h – Malê – Na Casa da Ponte
Sarau Agdá.
18h30 – Museu Eugênio Teixeira Leal
“Um Parêntesis Para Sempre — Poesia Que Se Estende Ao Infinito”.
18h30 – Casa Motiva – Vale do Dendê
Bate-papo “Currículo, Censura e Coragem: A Palavra LGBT+ na Educação”.
19h – Vila Literária – Largo Tereza Batista
Apresentação musical da Banda O Pretinho.
19h – Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão
Sarau Slam das Minas.
19h – Casa Odisseu – Espaço Cria
Mesa “As margens da cidade”.
20h – Largo do Pelourinho – Palco Flipelô
Apresentação musical de Ana Mametto.
20h30 – Arena Sesc-Senac
Apresentação literomusical “Batalha de Rimas – BL4CK e convidados”.