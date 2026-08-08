Veja programação da Flipelô para curtir a tarde deste sábado

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A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) 2026 chega ao penúltimo dia neste sábado, 8, com uma programação diversificada no Centro Histórico de Salvador. A décima edição do evento segue até domingo, 9, e tem a poeta baiana Myriam Fraga (1937-2016), idealizadora da festa, como homenageada.

A abertura da Flipelô aconteceu na quarta-feira, 5, no Largo do Pelourinho. Desde então, a programação ocupa diferentes espaços da região com debates, bate-papos, lançamentos de livros, oficinas, rodas de conversa, apresentações musicais, saraus e atividades literárias.

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Entre os destaques deste sábado estão a participação do escritor Milton Hatoum, em um encontro sobre literatura, memória e tempo, às 16h, no Museu Eugênio Teixeira Leal; o bate-papo entre Astrid Fontenelle e Carla Madeira, às 18h, no palco principal, no Largo do Pelourinho; e o show de Ana Mametto, às 20h, também no palco Flipelô.

Confira a programação deste sábado, 8:

13h – Casa Motiva – Vale do Dendê

Exibição do vídeo institucional “Palavra-borboleta e Usina de textos”.

13h às 17h – Casa Motiva – Vale do Dendê

Exposição e venda de livros de autores independentes.

13h às 18h – Vila Literária – Varanda dos Escritores

Exposição e venda de livros.

13h30 – Casa Motiva – Vale do Dendê

Exibição do vídeo “Memórias inventadas de Myriam Fraga”.

14h – Fundação Casa de Jorge Amado

Bate-papo “Carlos Penna Filho: vida, verso e memória”.

14h – Teatro Sesc-Senac

Apresentação literária “Aos pés da letra”, com Gregório Duvivier.

14h – Museu Eugênio Teixeira Leal

Bate-papo “Literatura, afetos e parentalidade”.

14h – Vila Literária – Largo Tereza Batista

Bate-papo “Humor: substantivo literário”.

14h – Malê – Na Casa da Ponte

Roda de conversa “Nossas histórias infantis”.

14h – Casa Companhia das Letras

Roda de conversa com Ana Fatima, Faw Carvalho e Suzana Lopes.

14h30 – Casa Motiva – Vale do Dendê

“Com a palavra o escritor – Documentos da memória, genealogia da poesia”.

15h – Vila Literária – Largo Tereza Batista

Lançamento de “A incrível expedição a Brejinho das Amethystas – Uma viagem pelas riquezas da Bahia”.

15h – Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão

Mesa “Literatura além das margens”.

15h – Igreja Rosário dos Pretos

Lançamentos de “Educação física e matrizes africanas” e “Maria Felipa: a heroína negra, entre silenciamentos e resistência”.

15h – Museu do Mar Aleixo Belov

Oficina “Palitoche de barco a vela”.

15h – Espaço Sustentabilidade – Terreiro de Jesus

Roda de conversa “1 ano de RODA”.

15h – Espaço das Editoras Universitárias – Famed

Contação de histórias com a Liga Acadêmica do Brincar e Contar Histórias (LABRICHUNEB).

15h30 – Vila Literária – Largo Tereza Batista

Lançamento de “Lápis cor de melanina”.

15h30 – Malê – Na Casa da Ponte

Roda de conversa “Masculinidades em diálogo: perspectivas trans e cis negras”.

16h – Fundação Casa de Jorge Amado

Terreiro de Poesia.

16h – Casa Motiva – Vale do Dendê

Bate-papo “O mundo todo é Bahia: Memórias do Brasil”, com Tracy Mann.

16h – Museu Eugênio Teixeira Leal

“Com a palavra o escritor – A palavra, a memória e o tempo: um encontro sobre literatura”, com Milton Hatoum.

16h – Casa Caixa – Caixa Cultural – Unidade Pelourinho

Bate-papo “Na trilha dos Orixás”.

16h – Vila Literária – Largo Tereza Batista

Bate-papo “Escritas para mudar o mundo”.

16h – Casa do Olodum

Roda de conversa “Iorubahia – Escritos raros sobre a cultura iorubá e as relações entre Brasil e golfo do Benim”.

16h – TV Pelourinho

Bate-papo seguido da exibição do curta “Salve, Rainha! e outras histórias”.

16h – Igreja Rosário dos Pretos

Apresentação da Orquestra Juvenil Itinerante da EMUC.

16h30 – Malê – Na Casa da Ponte

Roda de conversa “Protagonismo de mulheres negras na literatura brasileira”.

17h – Fundação Casa de Jorge Amado

Terreiro de Poesia.

17h – Teatro Sesc-Senac

Mesa “Encontro poético”.

17h – Vila Literária – Largo Tereza Batista

Microfone aberto.

17h – Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão

Mesa “As grandes transformações na cidade de Salvador sob o prisma humano e arquitetônico”.

17h – Igreja Rosário dos Pretos

Lançamento de “Um mundo que dói”.

17h – Casa Odisseu – Espaço Cria

Mesa “Essa história só eu poderia escrever”.

17h30 – Casa Motiva – Vale do Dendê

Clube de leitura “Onde se Lê Poesia”.

17h30 – Vila Literária – Largo Tereza Batista

Batalha de desenho.

18h – Vila Literária – Largo Tereza Batista

Lançamento de “Luiz Gama: artífice da liberdade”.

18h – Largo do Pelourinho – Palco Flipelô

Bate-papo “Elas por elas: Astrid entrevista Carla Madeira”, seguido de lançamento de livro.

18h – Igreja Rosário dos Pretos

Apresentação do Coral Ecumênico da Bahia.

18h – Espaço das Editoras Universitárias – Famed

Lançamento coletivo e sessão de autógrafos.

18h – Casa Motiva – Vale do Dendê

Bate-papo “O Corpo como Voz: Escritas Gay, Não Binária e Travesti”.

18h – Malê – Na Casa da Ponte

Sarau Agdá.

18h30 – Museu Eugênio Teixeira Leal

“Um Parêntesis Para Sempre — Poesia Que Se Estende Ao Infinito”.

18h30 – Casa Motiva – Vale do Dendê

Bate-papo “Currículo, Censura e Coragem: A Palavra LGBT+ na Educação”.

19h – Vila Literária – Largo Tereza Batista

Apresentação musical da Banda O Pretinho.

19h – Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão

Sarau Slam das Minas.

19h – Casa Odisseu – Espaço Cria

Mesa “As margens da cidade”.

20h – Largo do Pelourinho – Palco Flipelô

Apresentação musical de Ana Mametto.

20h30 – Arena Sesc-Senac

Apresentação literomusical “Batalha de Rimas – BL4CK e convidados”.