Volta às aulas: 7 livros para despertar a paixão pela leitura

As férias chegaram ao fim, e com elas, os dias de descanso e brincadeiras dão lugar à rotina escolar. Com mais de 47,3 milhões de estudantes matriculados no Brasil, segundo o Censo Escolar de 2024, a volta às aulas é um momento crucial para retomar o ritmo de aprendizado. E que tal tornar esse retorno mais envolvente com a ajuda da leitura?

Além de estimular a criatividade e expandir o vocabulário, os livros transportam os leitores para mundos imaginários e proporcionam momentos únicos de conexão, seja na escola, em casa ou durante uma pausa nos estudos.

Para incentivar o hábito da leitura entre crianças e adolescentes, reunimos sete livros, que vão de histórias lúdicas a aventuras cheias de mistério e ficção científica.

📚 Para os pequenos leitores

🔹 Pela Telajanela – Giovanna Mazetto

ZéGui é um menino que só enxerga o mundo através da tela do seu tablet. Mas será que ele está perdendo algo incrível ao seu redor? Esta história delicada convida os leitores a olharem além das telas e redescobrirem o mundo real.

🔹 Curiositas e a Palavra que Falta – Viviane Viana

Curiositas sente que uma palavra importante desapareceu, mas qual será? Em uma jornada cheia de mistério e descobertas, o livro aborda temas essenciais como a escuta ativa e o respeito ao próximo.

🔎 Aventura e mistério para adolescentes

🔹 O Véu das Noites Vermelhas – Guilherme Cysne

Eliza foi condenada a uma eternidade de sofrimento e apenas Benjamin pode salvá-la. Em um universo sombrio, os dois precisarão enfrentar o sobrenatural para sobreviver.

🔹 A Morte da Viúva – Carlos Carvalho

Dona Marieta foi assassinada dentro de seu apartamento, sem sinais de arrombamento. Um crime familiar ou algo mais sombrio? O delegado Luciano terá que desvendar esse mistério antes que seja tarde demais.

🔹 Smartland: O Outro Lado da Tela – Gabriel Grecco

Zieg e sua irmã Emma são sugados para dentro de um smartphone e precisam lutar contra algoritmos de inteligência artificial para escapar desse universo digital. Uma história eletrizante sobre tecnologia e seus perigos.

⏳ Ficção e reflexões profundas

🔹 Tempo-abstrato – Amanda Pickler

Victória acorda e descobre que 10 anos se passaram. Sua vida mudou completamente, incluindo sua carreira e até sua sexualidade. Agora, ela precisa entender como tudo aconteceu e qual o significado dessa viagem no tempo.

🔹 O Cochilo de Deus – Raissa Lettiére

Uma história que atravessa séculos, misturando filosofia, religião e mistério. O livro convida o leitor a refletir sobre o bem, o mal e os enigmas que envolvem a existência humana.

🔹 A Colecionadora – Giovanna Mazetto

Em "A Colecionadora", conhecemos a história de Malê, uma criança que, desde o nascimento, inicia suas coleções com as manchinhas na pele. À medida que cresce, Malê amplia suas coleções para folhas de árvores, dinossauros e músicas, até chegar na mais significativa de todas as coleções que podemos ter: as memórias afetivas que cosntruímos ao longo da vida.