PAGODE BAIANO
Xanddy celebra 30 anos de carreira com “Só as Antigas” em Salvador
Show neste domingo, 18, na Concha Acústica, terá sucessos dos anos 1990 e 2000
Os sucessos que marcaram o pagode baiano no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 voltam ao repertório de Xanddy Harmonia neste domingo, 18. O cantor celebra 30 anos de carreira com o show “Só as Antigas”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. A apresentação começa às 17h, com abertura dos portões às 15h.
Criado a partir de um antigo pedido dos fãs, o espetáculo revisita diferentes momentos da trajetória do artista. No repertório estão previstas músicas como “Vem, Neném”, “Agachadinho”, “É Fogo” e “Desafio”, que fizeram parte de sua história na música baiana.
Além da seleção musical, o show aposta em referências visuais da época. A cenografia e a ambientação foram concebidas para acompanhar essa viagem pelo repertório e despertar lembranças associadas às canções.
“São 30 anos de histórias, de músicas e, principalmente, de uma relação muito bonita com a minha torcida. A gente preparou tudo com muito carinho para que seja uma grande celebração e que cada pessoa possa se reconhecer em alguma música, em alguma lembrança. Vai ser emocionante cantar essa história”, afirma Xanddy, em declaração divulgada pela assessoria.
Os últimos ingressos estão à venda pela plataforma Bileto Sympla.
SERVIÇO
O quê: Xanddy Harmonia: Só as Antigas
Quando: Domingo, 18 de outubro
Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Salvador
Horário: Abertura dos portões às 15h; show às 17h
Ingressos: Últimas unidades à venda
Onde comprar: Bileto Sympla