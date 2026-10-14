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PAGODE BAIANO

Xanddy celebra 30 anos de carreira com “Só as Antigas” em Salvador

Show neste domingo, 18, na Concha Acústica, terá sucessos dos anos 1990 e 2000

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
Xanddy Harmonia celebra 30 anos de carreira com o show “Só as Antigas”, neste domingo, 18, na Concha Acústica do TCA.
Xanddy Harmonia celebra 30 anos de carreira com o show “Só as Antigas”, neste domingo, 18, na Concha Acústica do TCA. - Foto: Divulgação

Os sucessos que marcaram o pagode baiano no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 voltam ao repertório de Xanddy Harmonia neste domingo, 18. O cantor celebra 30 anos de carreira com o show “Só as Antigas”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. A apresentação começa às 17h, com abertura dos portões às 15h.

Criado a partir de um antigo pedido dos fãs, o espetáculo revisita diferentes momentos da trajetória do artista. No repertório estão previstas músicas como “Vem, Neném”, “Agachadinho”, “É Fogo” e “Desafio”, que fizeram parte de sua história na música baiana.

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Além da seleção musical, o show aposta em referências visuais da época. A cenografia e a ambientação foram concebidas para acompanhar essa viagem pelo repertório e despertar lembranças associadas às canções.

“São 30 anos de histórias, de músicas e, principalmente, de uma relação muito bonita com a minha torcida. A gente preparou tudo com muito carinho para que seja uma grande celebração e que cada pessoa possa se reconhecer em alguma música, em alguma lembrança. Vai ser emocionante cantar essa história”, afirma Xanddy, em declaração divulgada pela assessoria.

Os últimos ingressos estão à venda pela plataforma Bileto Sympla.

SERVIÇO

O quê: Xanddy Harmonia: Só as Antigas
Quando: Domingo, 18 de outubro
Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Salvador
Horário: Abertura dos portões às 15h; show às 17h
Ingressos: Últimas unidades à venda
Onde comprar: Bileto Sympla

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Tags

Concha acústica do TCA pagode baiano Só as Antigas xanddy harmonia

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