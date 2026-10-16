AGENDA CULTURAL
Xanddy, Chico César, Regina Casé, Céu e Os Garotin no fim de semana
De 16 a 18 de outubro, festivais, samba, teatro e shows gratuitos movimentam a cidade
Salvador entra no fim de semana ao som do pagode de Xanddy Harmonia, do soul brasileiro de Os Garotin e das canções de Chico César. De sexta-feira, 16, a domingo, 18, o Festival Sangue Novo movimenta a cena musical com artistas como Céu e Rachel Reis, enquanto o samba ocupa diferentes espaços da cidade. Nos palcos, Regina Casé e Frank Menezes estão entre os destaques de uma programação que inclui ainda festas, espetáculos, exposições e atrações gratuitas. Confira a seleção do Portal A TARDE e escolha seu roteiro.
Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte os canais oficiais dos eventos.
SEXTA-FEIRA, 16
Os Garotin levam turnê “Força da Juventude” à Concha Acústica
Vencedor do Grammy Latino de 2024, o trio Os Garotin apresenta nesta sexta-feira, 16, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a turnê “Força da Juventude”, que marca uma nova fase de sua carreira. Com uma sonoridade que mistura pop, MPB, soul, samba e funk, o grupo leva ao palco canções do segundo álbum, que reúne participações de Marina Sena, Liniker, Lenine e outros nomes da música brasileira. No repertório, estão faixas como “Se Joga”, “Soul Brasileiro”, “Simples Assim” e “Hoje Eu Vou Me Dar Bem”, além de sucessos do primeiro disco.
SERVIÇO
Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)
Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Horário: 19h
Ingressos: R$ 60 (meia, 3º lote); R$ 60 (clientes Elo, 2º lote); R$ 90 + 1 kg de alimento (solidário, 2º lote); R$ 120 (inteira, 2º lote)
Vendas: Sympla e bilheteria do TCA
Classificação: 14 anos
Seu Pereira e Coletivo 401 celebram álbum com show no Pelourinho
A banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401 se apresenta nesta sexta-feira, 16, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, com um show comemorativo do álbum “Eu Não Sou Boa Influência para Você”, executado na íntegra. Formado em João Pessoa, em 2009, o grupo mistura rock, baião, samba-rock e funk paraibano em um repertório marcado pela crítica social, poesia e irreverência. Com banda completa, a apresentação também revisita clássicos da carreira.
SERVIÇO
Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)
Local: Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho
Horário: 19h
Ingressos: R$ 50 (meia, 2º lote), R$ 60 (meia social, 2º lote) e R$ 100 (inteira, 2º lote)
Vendas: Sympla
Duo Evapora mistura reggae, soul e eletrônica no Teatro Gamboa
Formado pela cantora baiana Raquel Roriz e pelo produtor chileno Pablo Molina, o duo Evapora apresenta o show “Maré”, com composições autorais que transitam pelo soul, reggae, downtempo e afrobeat. Antes da apresentação, haverá exibição do curta-metragem “De alguma forma o destino é algo que pode nos pertencer”, de Marcos Alexandre. A programação termina com um bate-papo com os artistas.
SERVIÇO
Data: 16 de outubro de 2026
Local: Teatro Gamboa, Salvador
Horário: 19h Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 15 (transmissão on-line)
Vendas: Plataforma virtual do Teatro Gamboa
Ritta Faromi estreia “Um Canto Ancestral” em Salvador
Da Ilha de Boipeba para Salvador, a cantora, compositora e marisqueira Ritta Faromi apresenta pela primeira vez na capital baiana o espetáculo “Um Canto Ancestral”, nesta sexta-feira, 16, no espaço A Marujada, no Santo Antônio Além do Carmo. Com repertório autoral que inclui “Barco de Sete Yaô” e “Iemanjá”, a artista transforma sua relação com o mar, a ancestralidade e os saberes de Boipeba em música. A programação começa com Dani Bispo, que apresenta o show “Entre Marés”, às 19h.
SERVIÇO
Data: 16 de outubro de 2026
Local: A Marujada, Rua dos Marchantes, 81, Santo Antônio Além do Carmo
Horário: 19h, Dani Bispo; 20h, Ritta Faromi
Ingressos: Disponíveis na Sympla.
Mais informações: @rittafaromi
CineSom homenageia Marisa Monte com cinema e música
A obra de Marisa Monte inspira uma noite de cinema e música nesta sexta-feira, 16, na Saladearte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória. A programação começa com a exibição do documentário “Infinito ao Meu Redor”, que acompanha a cantora durante a turnê mundial “Universo Particular”. Em seguida, Catharina Gonzaga sobe ao palco no pátio do cinema para interpretar canções de Marisa. A homenagem faz parte do CineSom Festival, que segue com apresentações dedicadas a outros nomes da música ao longo de outubro.
SERVIÇO
Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)
Local: Saladearte Cinema do Museu, Corredor da Vitória
Horário: Documentário às 19h15 e show às 20h30
Ingressos:
Combo filme + show: R$ 65 (inteira) e R$ 49 (meia), antecipados até quinta-feira, 15.
Apenas show: R$ 35. Na sexta-feira, acréscimo de R$ 5 sobre esses valores.
Vendas: Bilheteria do cinema, site da Saladearte ou WhatsApp (71) 99981-7560
Tiri apresenta “Pop Bahia” na Arena Sesc Senac Pelourinho
O cantor e compositor baiano Tiri se apresenta nesta sexta-feira, 16, na Arena Sesc Senac Pelourinho, com uma sonoridade que combina MPB, pop e ritmos brasileiros. Nascido e criado em Salvador, o artista define seu estilo como “Pop Bahia”, uma mistura de percussão, melodias e referências da música baiana que aproxima tradição e contemporaneidade.
SERVIÇO
Data: 16 de outubro de 2026
Local: Arena Sesc Senac Pelourinho
Horário: 19h30
Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (Credencial Sesc)
Classificação: 14 anos
Frank Menezes interpreta dona de casa em “Aleluia”
Frank Menezes retorna ao Teatro Módulo com a comédia “Aleluia”, dirigida por Marcelo Praddo. No monólogo, o ator interpreta Aleluia Eulália das Neves, uma dona de casa que passou a vida cuidando da família e deixando os próprios desejos em segundo plano. A montagem aborda a invisibilidade feminina, a sobrecarga doméstica e a busca por identidade.
SERVIÇO
Data: 16 de outubro de 2026
Local: Teatro Módulo, Pituba
Horário: 20h
Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 48 (solidário, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)
Vendas: Sympla e bilheteria do teatro
Classificação: 16 anos
DJ venezuelana May comanda noite de reggaeton no Santo Antônio Além do Carmo
A DJ venezuelana Mayrene Marquez, conhecida como DJ May, é a convidada especial do El Club de Reggaeton nesta sexta-feira, 16, no espaço A Marujada, no Santo Antônio Além do Carmo. Radicada na Bahia desde 2025, a artista apresenta um repertório que percorre sonoridades da Venezuela, de Porto Rico e da Martinica, com influências de reggaeton, dembow e perreo. A programação também reúne os DJs Reila e Pivoman, em uma noite dedicada aos ritmos urbanos latino-americanos.
SERVIÇO
Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)
Local: A Marujada, Rua dos Marchantes, 81, Santo Antônio Além do Carmo
Horário: 22h
Atrações: DJ May, Reila e Pivoman
Ingressos: R$ 20 e R$ 25 (antecipados); R$ 30 (na porta)
Vendas: Sympla
Matriz Hyperpop leva música eletrônica à Pirâmide Salvador
A festa Matriz Hyperpop movimenta a Pirâmide Salvador, no Rio Vermelho, nesta sexta-feira, 16, com apresentações de Fifo, Deja Ventura, Lucky, Guii Mesquita, Ober, Safira Khallef e Prince Leon Tremme. A programação é dedicada à música eletrônica.
SERVIÇO
Data: 16 de outubro de 2026
Local: Pirâmide Salvador, Rio Vermelho
Horário: 22h
Ingressos: Disponíveis na Shotgun
Technovogue Brasil estreia com música eletrônica e cultura queer no Rio Vermelho
A Technovogue Brasil realiza sua primeira edição nesta sexta-feira, 16, na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho. A festa reúne música eletrônica, brasilidades, ballroom, audiovisual e performances em uma celebração da cena artística queer brasileira. Karmaleoa, Kai e Tecnoplanta comandam a programação musical da noite.
SERVIÇO
Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)
Local: Casa da Felicidade, Rio Vermelho
Horário: 22h
Ingressos: Disponíveis na Shotgun
Mais informações: @technovoguebrasil
SÁBADO, 17
Quintal Du Samba celebra cinco anos com encontro de sambistas em Salvador
O Quintal Du Samba comemora cinco anos de trajetória neste sábado, 17, no Porto Salvador, com uma edição especial que recebe, pela primeira vez, outro evento em sua programação: o Quinta Carioca. Criado em 2021, no Pelourinho, o Quintal Du Samba se consolidou como espaço de valorização do samba baiano. A celebração reúne ainda Simplesmente Luís, Bruninho Santiago e Grupo Estigou, em uma tarde dedicada ao samba e ao pagode.
SERVIÇO
Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)
Local: Porto Salvador, Salvador
Horário: A partir das 16h
Atrações: Quinta Carioca, Simplesmente Luís, Bruninho Santiago e Grupo Estigou
Ingressos: Bilheteria Digital
Mais informações: @quintaldusamba
Batucada Tocatambor celebra a percussão afro-baiana na Casa Rosa
Em celebração ao Mês da Percussão, a Oficina Percussiva Tocatambor realiza neste sábado, 17, uma grande batucada no Pátio Viração da Casa Rosa, no Rio Vermelho. Fundada pelos músicos Alexandre Lins e Daniela Penna, a iniciativa reúne alunos dos cursos de percussão em uma apresentação coletiva com Mahara Reverett, Emerson Taquari e Daniela Penna. A programação inclui ainda show da banda Licuri Coco Pequeno, com repertório de música afro-nordestina.
SERVIÇO
Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)
Local: Pátio Viração, Casa Rosa, Praça Colombo, 106, Rio Vermelho
Horário: Abertura dos portões às 16h
Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), mais taxa da plataforma
Vendas: Sympla
Classificação: Livre
Festival Sangue Novo reúne Céu, Zaynara e Rachel Reis no Comércio
O Festival Sangue Novo chega à oitava edição neste sábado, 17, e domingo, 18, no Trapiche Barnabé. Com 13 atrações distribuídas entre os palcos TIM e Maré, o evento reúne diferentes sonoridades da música brasileira contemporânea. No sábado, a programação inclui Céu, Zaynara, Juliana Linhares e Guigga Maraká. No domingo, Rachel Reis, Zé Ibarra, Getúlio Abelha e Bia Soull estão entre as atrações. O festival também recebe apresentações musicais e DJs no Palco Maré.
SERVIÇO
Data: 17 e 18 de outubro de 2026
Local: Trapiche Barnabé, Avenida Jequitaia, 5, Comércio
Horário: Abertura dos portões às 16h30 no sábado e às 16h no domingo
Ingressos: Consultar lotes disponíveis
Vendas: Sympla
Mundana Sunset celebra nona edição com programação feminina
A Mundana chega à nona edição em um casarão histórico na Rua Chile, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. A festa reúne quatro DJs e uma programação inteiramente feminina. Vênus Noir, do Rio de Janeiro, abre o encontro, seguida por Renata Vargas. Residente da Mundana desde os anos 2000, Marcinha Cidreira revisita sucessos brasileiros e internacionais das décadas de 1980, 1990 e 2000. Nate Mônaco encerra a noite com um repertório de brasilidades.
SERVIÇO
Data: 17 de outubro de 2026
Local: Casarão 28, Rua Chile, Travessa Vidal da Cunha, 06, Salvador
Horário: Das 16h45 às 23h30
Ingressos: À venda na Sympla.
Morango homenageia Ludmilla e Alcione no Baía Sunset
A cantora Morango apresenta o espetáculo “Morango Canta Lud & Alcione”, com interpretações dedicadas aos repertórios de Ludmilla e Alcione. O show aproxima canções de duas artistas de diferentes gerações da música brasileira.
SERVIÇO
Data: 17 de outubro de 2026
Local: Baía Sunset, Salvador
Horário: 17h
Ingressos: Disponíveis na Sympla.
Cidade da Luz homenageia Mariene de Castro em jantar beneficente
A Cidade da Luz realiza mais uma edição do Jantar com Pintura Mediúnica, conduzido por José Medrado. Com o tema “A Voz, a Alma e a Fé”, o encontro homenageia a cantora Mariene de Castro e reúne arte e espiritualidade. Durante a programação, Medrado produzirá pinturas mediúnicas. O evento tem caráter beneficente, com recursos destinados às atividades socioassistenciais da instituição.
SERVIÇO
Data: 17 de outubro de 2026
Local: Cidade da Luz, Salvador
Horário: A partir das 18h
Informações e vendas: (71) 3363-5538 e (71) 99996-9301
Sambando com Elas reúne mulheres do samba no Pelourinho
O Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, recebe neste sábado, 17, o Sambando com Elas, encontro dedicado ao protagonismo feminino no samba. A programação começa com o Samba de Lua, seguido pelo Samba Ohana, anfitriã do evento, com participação do Sambari. Após os shows, a DJ Lyndaiá assume a pista e prolonga a festa no Centro Histórico.
SERVIÇO
Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)
Local: Largo Pedro Archanjo, Pelourinho Horário: 18h
Ingressos: R$ 10 (sujeito a confirmação)
Mais informações: @sambarioficiall
Noite Afrolatina reúne música e ritmos de diferentes territórios
O Café Teatro Nilda Spencer, na Barroquinha, recebe a Noite Afrolatina, encontro gratuito dedicado às conexões entre ritmos e culturas. A programação reúne Dami, Paula Franz, Jóarlei Sants e DJ Keu.
SERVIÇO
Data: 17 de outubro de 2026
Local: Café Teatro Nilda Spencer, Rua do Couro, Barroquinha
Horário: 19h
Ingressos: Gratuito
Festa Oboé celebra três anos em Salvador com edição especial no Wet
A Festa Oboé comemora três anos em Salvador neste sábado, 17, no Wet Salvador, com sua sexta edição na capital baiana. Criada em São Paulo, a festa já passou por cidades do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa e retorna com o conceito “Viva o inexplicável”. A programação reúne Oboé DJ Set, Math Gomes e Ariel B, em uma estrutura de área única, open bar premium, cenografia inspirada na cultura brasileira e experiências gastronômicas. A edição terá ainda novo palco e serviços especiais para o público.
SERVIÇO
Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)
Local: Wet Salvador, Avenida Paralela
Horário: 21h
Atrações: Oboé DJ Set, Math Gomes e Ariel B
Formato: Área única, open bar premium
Ingressos: Ticket Maker
Classificação: 18 anos
Chico César faz show gratuito no Pelourinho
O cantor e compositor Chico César se apresenta no Festival Pelourinho Cultural, na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba. Autor de canções como “Mama África” e “À Primeira Vista”, o artista paraibano participa da programação musical gratuita no Centro Histórico.
SERVIÇO
Data: 17 de outubro de 2026
Local: Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, Pelourinho
Horário: 21h
Ingressos: Gratuito
DOMINGO, 18
A Maior Roda de Samba do Mundo reúne artistas no Wet Salvador
O Wet Salvador recebe “A Maior Roda de Samba do Mundo”, com apresentações de Thiago Soares, Fabinho, Chininha, Kamisa 10, Suel, Diggo, Noelson do Cavaco e Samba Trator. O evento reúne diferentes nomes do samba e do pagode em uma programação que começa ao meio-dia.
SERVIÇO
Data: 18 de outubro de 2026
Local: Wet Salvador, Avenida Luís Viana Filho
Horário: A partir das 12h
Vendas: Meu Bilhete
Samba de Última Hora ocupa laje do Cinema Glauber Rocha
O grupo Samba de Última Hora realiza a terceira edição do “SdÚH na Laje”, na área superior do Cinema Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. O encontro leva o samba ao Centro de Salvador, tendo como cenário um dos espaços culturais mais conhecidos da cidade.
SERVIÇO
Data: 18 de outubro de 2026
Local: Laje do Cinema Glauber Rocha, Praça Castro Alves
Horário: 16h
Ministéreo Público reúne convidados no Pôr do Sound em Pituaçu
O Ministéreo Público comanda mais uma edição do Pôr do Sound neste domingo, 18, no Sunna, à beira-mar de Pituaçu. Produzido pela equipe BigShake, o encontro recebe os DJs Leandro Vitrola e Creator Beats e celebra o aniversário do DJ Raiz, em uma tarde dedicada à música, à cultura e à discotecagem.
SERVIÇO
Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)
Local: Sunna | Fresh Food & Lifestyle, orla de Pituaçu, Patamares
Horário: A partir das 16h
Ingressos: Valor e condições de acesso não informados
Mais informações: @sunna__life
Márcio Victor participa da estreia do Deu Benza em Salvador
O grupo brasiliense BenzaDeus estreia o evento Deu Benza em Salvador neste domingo, 18, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). A programação reúne samba, pagode e ritmos brasileiros, com participação especial de Márcio Victor, vocalista do Psirico, e show de abertura da cantora Lary. Criado em Brasília, em 2025, o evento já realizou mais de dez edições e chega à capital baiana após receber artistas como Timbalada, Suel e Fundo de Quintal.
SERVIÇO
Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)
Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM)
Horário: 17h, conforme o serviço divulgado
Atrações: BenzaDeus, Lary e Márcio Victor
Ingressos: Ticket Maker
Xanddy Harmonia celebra 30 anos de carreira com “Só as Antigas”
Xanddy Harmonia apresenta o espetáculo “Só as Antigas”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Em comemoração aos 30 anos de carreira, o cantor revisita sucessos do final dos anos 1990 e início dos anos 2000, como “Vem, Neném”, “Agachadinho”, “É Fogo” e “Desafio”. O show também terá cenografia inspirada na época, resgatando a memória afetiva de diferentes gerações que acompanharam sua trajetória.
SERVIÇO
Data: 18 de outubro de 2026
Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Horário: 17h, com abertura dos portões às 15h
Ingressos: Consultar disponibilidade
Vendas: Sympla
Átila homenageia Djavan em show no SESI Casa Branca
O cantor Átila apresenta “Átila Canta Djavan”, espetáculo dedicado ao repertório do cantor e compositor alagoano. A apresentação acontece no Centro Cultural SESI Casa Branca, no Caminho de Areia.
SERVIÇO
Data: 18 de outubro de 2026
Local: Centro Cultural SESI Casa Branca, Caminho de Areia
Horário: 19h
TEATRO | ESPETÁCULOS EM CARTAZ
“Nilda: Uma Mulher Retada” revisita trajetória de Nilda Spencer
O Teatro Vila Velha apresenta a segunda temporada de “Nilda: Uma Mulher Retada”. Dirigido por Marcio Meirelles, com dramaturgia de Marcos Uzel e Andrea Elia no papel principal, o musical revisita a vida e a obra de Nilda Spencer, referência da história do teatro baiano. A montagem mistura realidade e imaginação para percorrer momentos da trajetória da atriz, diretora e professora.
SERVIÇO
Data: De 9 de outubro a 8 de novembro de 2026
Local: Teatro Vila Velha, Passeio Público
Horário: Sextas, sábados e domingos, às 19h
Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)
Vendas: Sympla e bilheteria do teatro
Regina Casé percorre a história da vida na Terra em novo solo no TCA
Da formação do planeta aos desafios ambientais contemporâneos, Regina Casé conduz o público por bilhões de anos de história no espetáculo “Viva! Vida!”, em cartaz de sexta, 16, a domingo, 18, no Teatro Castro Alves. Dirigida por Daniela Thomas e Estevão Ciavatta Pantoja, a montagem combina ciência, espiritualidade, tecnologia e humor para refletir sobre a relação da humanidade com a natureza. O solo tem cenografia com projeções audiovisuais e trilha sonora original do pianista Amaro Freitas.
SERVIÇO
Data: 16, 17 e 18 de outubro de 2026
Local: Teatro Castro Alves, Praça Dois de Julho, Campo Grande
Horário: Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Ingressos: Setor 1: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia); Setor 2: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia); Setor 3: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
Vendas: Site oficial do CCBB
Classificação: Livre
“Toc Toc” leva comédia ao Teatro Jorge Amado
Seis pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo se encontram na sala de espera de um consultório médico. Enquanto aguardam um profissional que não chega, precisam lidar com suas diferenças e manias. Essa é a história de “Toc Toc”, comédia em cartaz no Teatro Jorge Amado, na Pituba.
SERVIÇO
Data: 16, 17 e 18 de outubro de 2026
Local: Teatro Jorge Amado, Pituba
Horário: Sexta, às 20h e 22h; sábado, às 19h e 21h; domingo, às 18h
Ingressos: Consultar bilheteria
“Idas e Vindas Secas” revisita Graciliano Ramos pela palhaçaria
Inspirado no romance “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, o espetáculo “Idas e Vindas Secas” chega à Sala do Coro do Teatro Castro Alves. A montagem da Cia Buffa de Teatro utiliza a palhaçaria para estabelecer um diálogo entre a literatura brasileira e a linguagem cênica, combinando comicidade, poesia e reflexão social.
SERVIÇO
Data: 16, 17 e 18 de outubro de 2026
Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Horário: 20h
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
Vendas: Sympla e bilheteria do Teatro Castro Alves
Classificação: Livre
“O Vendedor de Sonhos” ganha adaptação teatral em Salvador
O romance “O Vendedor de Sonhos”, de Augusto Cury, chega aos palcos de Salvador no Teatro Faresi, em Ondina. A montagem é baseada na obra do escritor brasileiro, que aborda reflexões sobre a vida e as relações humanas.
SERVIÇO
Data: 17 e 18 de outubro de 2026
Local: Teatro Faresi, Ondina
Horário: Sábado, às 19h; domingo, às 17h
Ingressos: Consultar bilheteria
“Os Saltimbancos” leva musical infantil ao Teatro Molière
O musical infantil “Os Saltimbancos” será apresentado no Teatro Molière, na Barra. Com trilha sonora de Chico Buarque, o espetáculo reúne canções interpretadas ao vivo pelo elenco, apresentando a obra a diferentes gerações.
SERVIÇO
Data: 18 de outubro de 2026
Local: Teatro Molière, Aliança Francesa, Barra
Horário: 11h
Ingressos: Consultar bilheteria
EXPOSIÇÕES E EXPERIÊNCIAS
“3 Obás de Xangô” reúne arte e memória afro-brasileira no Pelourinho
Inspirada no documentário de Sérgio Machado, a exposição gratuita “3 Obás de Xangô” já recebeu mais de 5 mil visitantes e segue em cartaz na CAIXA Cultural Salvador, no Pelourinho. Com obras e registros de mais de 45 artistas, a mostra parte da amizade entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi para explorar as relações entre arte, religiosidade e identidade cultural. A exposição também destaca a importância do Candomblé, das mães de santo e da intelectualidade negra na preservação da memória afro-brasileira.
SERVIÇO
Data: Até 6 de dezembro de 2026
Local: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Pelourinho, Rua do Saldanha, 14
Horário: Terça a domingo e feriados, das 9h às 19h
Ingressos: Gratuito
Mais informações: Site da CAIXA Cultural
“Atlântico Sertão” reúne mais de 80 artistas no Museu de Arte da Bahia
O Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, recebe a exposição gratuita “Atlântico Sertão”, realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra reúne obras de mais de 80 artistas, em sua maioria do Norte e Nordeste, com pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações que abordam memória, ancestralidade, deslocamentos e resistência. Dividida em seis núcleos curatoriais, destaca trabalhos de artistas baianos como Adenor Gondim, Ayrson Heráclito, J. Cunha, Lita Cerqueira, Nádia Taquary e Ventura Profana, entre outros.
SERVIÇO
Data: De 29 de setembro de 2026 a 29 de janeiro de 2027
Local: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória
Horário: Terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: Gratuito
Patrícia Paixão investiga amor e violência em exposição gratuita
A artista Patrícia Paixão apresenta no Goethe-Institut Salvador-Bahia a exposição “Dada a natureza das imagens não se exibem fotos”. A mostra reúne trabalhos que exploram relações entre erotismo, amor romântico e violência, a partir de imagens provenientes da imprensa, do cinema e de outras referências visuais. Com texto crítico de Alejandra Muñoz, propõe reflexões sobre a representação do feminino na cultura contemporânea.
SERVIÇO
Data: Até 24 de outubro de 2026
Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia
Horário: Segunda a sábado, das 9h às 18h30
Ingressos: Gratuito
“Bob Esponja: A Experiência” encerra temporada no Salvador Shopping
A exposição interativa “Bob Esponja: A Experiência” entra nos últimos dias de funcionamento no Salvador Shopping, com visitação até domingo, 18. Inspirada no universo do personagem, a atração oferece uma opção de entretenimento para crianças e famílias.
SERVIÇO
Data: Até 18 de outubro de 2026
Local: Salvador Shopping
Horário: Sexta, das 14h às 22h; sábado, das 13h às 22h; domingo, das 13h às 21h. Últimas sessões 30 minutos antes do fechamento
Ingressos: R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia)
Informações: Aplicativo Salvador Shopping
Classificação: Livre