Xanddy, Chico César, Regina Casé, Céu e Os Garotin no fim de semana

Salvador entra no fim de semana ao som do pagode de Xanddy Harmonia, do soul brasileiro de Os Garotin e das canções de Chico César. De sexta-feira, 16, a domingo, 18, o Festival Sangue Novo movimenta a cena musical com artistas como Céu e Rachel Reis, enquanto o samba ocupa diferentes espaços da cidade. Nos palcos, Regina Casé e Frank Menezes estão entre os destaques de uma programação que inclui ainda festas, espetáculos, exposições e atrações gratuitas. Confira a seleção do Portal A TARDE e escolha seu roteiro.



Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte os canais oficiais dos eventos.

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SEXTA-FEIRA, 16

Os Garotin levam turnê “Força da Juventude” à Concha Acústica

Os Garotin apresentam a turnê “Força da Juventude” nesta sexta-feira, 16, na Concha Acústica do TCA. - Foto: Divulgação

Vencedor do Grammy Latino de 2024, o trio Os Garotin apresenta nesta sexta-feira, 16, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a turnê “Força da Juventude”, que marca uma nova fase de sua carreira. Com uma sonoridade que mistura pop, MPB, soul, samba e funk, o grupo leva ao palco canções do segundo álbum, que reúne participações de Marina Sena, Liniker, Lenine e outros nomes da música brasileira. No repertório, estão faixas como “Se Joga”, “Soul Brasileiro”, “Simples Assim” e “Hoje Eu Vou Me Dar Bem”, além de sucessos do primeiro disco.

SERVIÇO

Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Horário: 19h

Ingressos: R$ 60 (meia, 3º lote); R$ 60 (clientes Elo, 2º lote); R$ 90 + 1 kg de alimento (solidário, 2º lote); R$ 120 (inteira, 2º lote)

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA

Classificação: 14 anos

Seu Pereira e Coletivo 401 celebram álbum com show no Pelourinho

Seu Pereira e Coletivo 401 celebram álbum com show nesta sexta-feira, 16, no Pelourinho. - Foto: Divulgação

A banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401 se apresenta nesta sexta-feira, 16, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, com um show comemorativo do álbum “Eu Não Sou Boa Influência para Você”, executado na íntegra. Formado em João Pessoa, em 2009, o grupo mistura rock, baião, samba-rock e funk paraibano em um repertório marcado pela crítica social, poesia e irreverência. Com banda completa, a apresentação também revisita clássicos da carreira.

SERVIÇO

Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)

Local: Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho

Horário: 19h

Ingressos: R$ 50 (meia, 2º lote), R$ 60 (meia social, 2º lote) e R$ 100 (inteira, 2º lote)

Vendas: Sympla

Duo Evapora mistura reggae, soul e eletrônica no Teatro Gamboa

Duo Evapora apresenta o show “Maré” nesta sexta-feira, 16, no Teatro Gamboa. - Foto: Divulgação

Formado pela cantora baiana Raquel Roriz e pelo produtor chileno Pablo Molina, o duo Evapora apresenta o show “Maré”, com composições autorais que transitam pelo soul, reggae, downtempo e afrobeat. Antes da apresentação, haverá exibição do curta-metragem “De alguma forma o destino é algo que pode nos pertencer”, de Marcos Alexandre. A programação termina com um bate-papo com os artistas.

SERVIÇO

Data: 16 de outubro de 2026

Local: Teatro Gamboa, Salvador

Horário: 19h Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 15 (transmissão on-line)

Vendas: Plataforma virtual do Teatro Gamboa

Ritta Faromi estreia “Um Canto Ancestral” em Salvador

Ritta Faromi apresenta o show “Um Canto Ancestral” nesta sexta-feira, 16, em Salvador. - Foto: Ana Alexandrino

Da Ilha de Boipeba para Salvador, a cantora, compositora e marisqueira Ritta Faromi apresenta pela primeira vez na capital baiana o espetáculo “Um Canto Ancestral”, nesta sexta-feira, 16, no espaço A Marujada, no Santo Antônio Além do Carmo. Com repertório autoral que inclui “Barco de Sete Yaô” e “Iemanjá”, a artista transforma sua relação com o mar, a ancestralidade e os saberes de Boipeba em música. A programação começa com Dani Bispo, que apresenta o show “Entre Marés”, às 19h.

SERVIÇO

Data: 16 de outubro de 2026

Local: A Marujada, Rua dos Marchantes, 81, Santo Antônio Além do Carmo

Horário: 19h, Dani Bispo; 20h, Ritta Faromi

Ingressos: Disponíveis na Sympla.

Mais informações: @rittafaromi

CineSom homenageia Marisa Monte com cinema e música

CineSom homenageia Marisa Monte com documentário e show de Catharina Gonzaga nesta sexta-feira, 16, na Saladearte Cinema do Museu. - Foto: Divulgação

A obra de Marisa Monte inspira uma noite de cinema e música nesta sexta-feira, 16, na Saladearte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória. A programação começa com a exibição do documentário “Infinito ao Meu Redor”, que acompanha a cantora durante a turnê mundial “Universo Particular”. Em seguida, Catharina Gonzaga sobe ao palco no pátio do cinema para interpretar canções de Marisa. A homenagem faz parte do CineSom Festival, que segue com apresentações dedicadas a outros nomes da música ao longo de outubro.

SERVIÇO

Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)

Local: Saladearte Cinema do Museu, Corredor da Vitória

Horário: Documentário às 19h15 e show às 20h30

Ingressos:

Combo filme + show: R$ 65 (inteira) e R$ 49 (meia), antecipados até quinta-feira, 15.

Apenas show: R$ 35. Na sexta-feira, acréscimo de R$ 5 sobre esses valores.

Vendas: Bilheteria do cinema, site da Saladearte ou WhatsApp (71) 99981-7560

Tiri apresenta “Pop Bahia” na Arena Sesc Senac Pelourinho

Tiri apresenta o show “Pop Bahia” nesta sexta-feira, 16, na Arena Sesc Senac Pelourinho. - Foto: Divulgação

O cantor e compositor baiano Tiri se apresenta nesta sexta-feira, 16, na Arena Sesc Senac Pelourinho, com uma sonoridade que combina MPB, pop e ritmos brasileiros. Nascido e criado em Salvador, o artista define seu estilo como “Pop Bahia”, uma mistura de percussão, melodias e referências da música baiana que aproxima tradição e contemporaneidade.

SERVIÇO

Data: 16 de outubro de 2026

Local: Arena Sesc Senac Pelourinho

Horário: 19h30

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (Credencial Sesc)

Classificação: 14 anos

Frank Menezes interpreta dona de casa em “Aleluia”

Frank Menezes protagoniza a comédia “Aleluia”, em cartaz no Teatro Módulo, em Salvador. - Foto: Edivalma Santana

Frank Menezes retorna ao Teatro Módulo com a comédia “Aleluia”, dirigida por Marcelo Praddo. No monólogo, o ator interpreta Aleluia Eulália das Neves, uma dona de casa que passou a vida cuidando da família e deixando os próprios desejos em segundo plano. A montagem aborda a invisibilidade feminina, a sobrecarga doméstica e a busca por identidade.

SERVIÇO

Data: 16 de outubro de 2026

Local: Teatro Módulo, Pituba

Horário: 20h

Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 48 (solidário, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Classificação: 16 anos

DJ venezuelana May comanda noite de reggaeton no Santo Antônio Além do Carmo

A DJ venezuelana Mayrene Marquez, conhecida como DJ May, é a convidada especial do El Club de Reggaeton nesta sexta-feira, 16, no espaço A Marujada, no Santo Antônio Além do Carmo. Radicada na Bahia desde 2025, a artista apresenta um repertório que percorre sonoridades da Venezuela, de Porto Rico e da Martinica, com influências de reggaeton, dembow e perreo. A programação também reúne os DJs Reila e Pivoman, em uma noite dedicada aos ritmos urbanos latino-americanos.

SERVIÇO

Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)

Local: A Marujada, Rua dos Marchantes, 81, Santo Antônio Além do Carmo

Horário: 22h

Atrações: DJ May, Reila e Pivoman

Ingressos: R$ 20 e R$ 25 (antecipados); R$ 30 (na porta)

Vendas: Sympla

Matriz Hyperpop leva música eletrônica à Pirâmide Salvador

A festa Matriz Hyperpop movimenta a Pirâmide Salvador, no Rio Vermelho, nesta sexta-feira, 16, com apresentações de Fifo, Deja Ventura, Lucky, Guii Mesquita, Ober, Safira Khallef e Prince Leon Tremme. A programação é dedicada à música eletrônica.

SERVIÇO

Data: 16 de outubro de 2026

Local: Pirâmide Salvador, Rio Vermelho

Horário: 22h

Ingressos: Disponíveis na Shotgun

Technovogue Brasil estreia com música eletrônica e cultura queer no Rio Vermelho

Technovogue Brasil reúne música eletrônica e cultura queer nesta sexta-feira, 16, no Rio Vermelho. - Foto: Divulgação

A Technovogue Brasil realiza sua primeira edição nesta sexta-feira, 16, na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho. A festa reúne música eletrônica, brasilidades, ballroom, audiovisual e performances em uma celebração da cena artística queer brasileira. Karmaleoa, Kai e Tecnoplanta comandam a programação musical da noite.

SERVIÇO

Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)

Local: Casa da Felicidade, Rio Vermelho

Horário: 22h

Ingressos: Disponíveis na Shotgun

Mais informações: @technovoguebrasil

SÁBADO, 17

Quintal Du Samba celebra cinco anos com encontro de sambistas em Salvador

Quintal Du Samba comemora cinco anos com edição especial neste sábado, 17, no Porto Salvador. - Foto: Divulgação

O Quintal Du Samba comemora cinco anos de trajetória neste sábado, 17, no Porto Salvador, com uma edição especial que recebe, pela primeira vez, outro evento em sua programação: o Quinta Carioca. Criado em 2021, no Pelourinho, o Quintal Du Samba se consolidou como espaço de valorização do samba baiano. A celebração reúne ainda Simplesmente Luís, Bruninho Santiago e Grupo Estigou, em uma tarde dedicada ao samba e ao pagode.

SERVIÇO

Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)

Local: Porto Salvador, Salvador

Horário: A partir das 16h

Atrações: Quinta Carioca, Simplesmente Luís, Bruninho Santiago e Grupo Estigou

Ingressos: Bilheteria Digital

Mais informações: @quintaldusamba

Batucada Tocatambor celebra a percussão afro-baiana na Casa Rosa

Batucada Tocatambor reúne ritmos e tradições da percussão afro-baiana neste sábado, 17, na Casa Rosa. - Foto: Águeda Mascarenhas

Em celebração ao Mês da Percussão, a Oficina Percussiva Tocatambor realiza neste sábado, 17, uma grande batucada no Pátio Viração da Casa Rosa, no Rio Vermelho. Fundada pelos músicos Alexandre Lins e Daniela Penna, a iniciativa reúne alunos dos cursos de percussão em uma apresentação coletiva com Mahara Reverett, Emerson Taquari e Daniela Penna. A programação inclui ainda show da banda Licuri Coco Pequeno, com repertório de música afro-nordestina.

SERVIÇO

Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)

Local: Pátio Viração, Casa Rosa, Praça Colombo, 106, Rio Vermelho

Horário: Abertura dos portões às 16h

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), mais taxa da plataforma

Vendas: Sympla

Classificação: Livre

Festival Sangue Novo reúne Céu, Zaynara e Rachel Reis no Comércio

Céu é uma das atrações do Festival Sangue Novo neste sábado, 17, no Trapiche Barnabé, em Salvador. - Foto: Luiza Ananias

O Festival Sangue Novo chega à oitava edição neste sábado, 17, e domingo, 18, no Trapiche Barnabé. Com 13 atrações distribuídas entre os palcos TIM e Maré, o evento reúne diferentes sonoridades da música brasileira contemporânea. No sábado, a programação inclui Céu, Zaynara, Juliana Linhares e Guigga Maraká. No domingo, Rachel Reis, Zé Ibarra, Getúlio Abelha e Bia Soull estão entre as atrações. O festival também recebe apresentações musicais e DJs no Palco Maré.

SERVIÇO

Data: 17 e 18 de outubro de 2026

Local: Trapiche Barnabé, Avenida Jequitaia, 5, Comércio

Horário: Abertura dos portões às 16h30 no sábado e às 16h no domingo

Ingressos: Consultar lotes disponíveis

Vendas: Sympla

Mundana Sunset celebra nona edição com programação feminina

A Mundana chega à nona edição em um casarão histórico na Rua Chile, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. A festa reúne quatro DJs e uma programação inteiramente feminina. Vênus Noir, do Rio de Janeiro, abre o encontro, seguida por Renata Vargas. Residente da Mundana desde os anos 2000, Marcinha Cidreira revisita sucessos brasileiros e internacionais das décadas de 1980, 1990 e 2000. Nate Mônaco encerra a noite com um repertório de brasilidades.

SERVIÇO

Data: 17 de outubro de 2026

Local: Casarão 28, Rua Chile, Travessa Vidal da Cunha, 06, Salvador

Horário: Das 16h45 às 23h30

Ingressos: À venda na Sympla.

Morango homenageia Ludmilla e Alcione no Baía Sunset

Morango homenageia Ludmilla e Alcione com show neste sábado, 17, no Baía Sunset. - Foto: Divulgação

A cantora Morango apresenta o espetáculo “Morango Canta Lud & Alcione”, com interpretações dedicadas aos repertórios de Ludmilla e Alcione. O show aproxima canções de duas artistas de diferentes gerações da música brasileira.

SERVIÇO

Data: 17 de outubro de 2026

Local: Baía Sunset, Salvador

Horário: 17h

Ingressos: Disponíveis na Sympla.

Cidade da Luz homenageia Mariene de Castro em jantar beneficente

Mariene de Castro e José Medrado, que homenageia a cantora em jantar beneficente. - Foto: Acervo Cidade da Luz

A Cidade da Luz realiza mais uma edição do Jantar com Pintura Mediúnica, conduzido por José Medrado. Com o tema “A Voz, a Alma e a Fé”, o encontro homenageia a cantora Mariene de Castro e reúne arte e espiritualidade. Durante a programação, Medrado produzirá pinturas mediúnicas. O evento tem caráter beneficente, com recursos destinados às atividades socioassistenciais da instituição.

SERVIÇO

Data: 17 de outubro de 2026

Local: Cidade da Luz, Salvador

Horário: A partir das 18h

Informações e vendas: (71) 3363-5538 e (71) 99996-9301

Sambando com Elas reúne mulheres do samba no Pelourinho

Sambando com Elas reúne grupos femininos de samba neste sábado, 17, no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho. - Foto: Divulgação

O Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, recebe neste sábado, 17, o Sambando com Elas, encontro dedicado ao protagonismo feminino no samba. A programação começa com o Samba de Lua, seguido pelo Samba Ohana, anfitriã do evento, com participação do Sambari. Após os shows, a DJ Lyndaiá assume a pista e prolonga a festa no Centro Histórico.

SERVIÇO

Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)

Local: Largo Pedro Archanjo, Pelourinho Horário: 18h

Ingressos: R$ 10 (sujeito a confirmação)

Mais informações: @sambarioficiall

Noite Afrolatina reúne música e ritmos de diferentes territórios

O Café Teatro Nilda Spencer, na Barroquinha, recebe a Noite Afrolatina, encontro gratuito dedicado às conexões entre ritmos e culturas. A programação reúne Dami, Paula Franz, Jóarlei Sants e DJ Keu.

SERVIÇO

Data: 17 de outubro de 2026

Local: Café Teatro Nilda Spencer, Rua do Couro, Barroquinha

Horário: 19h

Ingressos: Gratuito

Festa Oboé celebra três anos em Salvador com edição especial no Wet

Festa Oboé celebra três anos em Salvador com edição especial neste sábado, 17, no Wet Salvador. - Foto: Lucas Passador e Ferreira Fotos

A Festa Oboé comemora três anos em Salvador neste sábado, 17, no Wet Salvador, com sua sexta edição na capital baiana. Criada em São Paulo, a festa já passou por cidades do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa e retorna com o conceito “Viva o inexplicável”. A programação reúne Oboé DJ Set, Math Gomes e Ariel B, em uma estrutura de área única, open bar premium, cenografia inspirada na cultura brasileira e experiências gastronômicas. A edição terá ainda novo palco e serviços especiais para o público.

SERVIÇO

Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)

Local: Wet Salvador, Avenida Paralela

Horário: 21h

Atrações: Oboé DJ Set, Math Gomes e Ariel B

Formato: Área única, open bar premium

Ingressos: Ticket Maker

Classificação: 18 anos

Chico César faz show gratuito no Pelourinho

Chico César apresenta seus sucessos em show gratuito neste sábado, 17, no Pelourinho. - Foto: Divulgação

O cantor e compositor Chico César se apresenta no Festival Pelourinho Cultural, na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba. Autor de canções como “Mama África” e “À Primeira Vista”, o artista paraibano participa da programação musical gratuita no Centro Histórico.

SERVIÇO

Data: 17 de outubro de 2026

Local: Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, Pelourinho

Horário: 21h

Ingressos: Gratuito

DOMINGO, 18

A Maior Roda de Samba do Mundo reúne artistas no Wet Salvador

O Wet Salvador recebe “A Maior Roda de Samba do Mundo”, com apresentações de Thiago Soares, Fabinho, Chininha, Kamisa 10, Suel, Diggo, Noelson do Cavaco e Samba Trator. O evento reúne diferentes nomes do samba e do pagode em uma programação que começa ao meio-dia.

SERVIÇO

Data: 18 de outubro de 2026

Local: Wet Salvador, Avenida Luís Viana Filho

Horário: A partir das 12h

Vendas: Meu Bilhete

Samba de Última Hora ocupa laje do Cinema Glauber Rocha

Samba de Última Hora leva a terceira edição do “SdÚH na Laje” ao Cinema Glauber Rocha, neste domingo, 18. - Foto: Divulgação

O grupo Samba de Última Hora realiza a terceira edição do “SdÚH na Laje”, na área superior do Cinema Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. O encontro leva o samba ao Centro de Salvador, tendo como cenário um dos espaços culturais mais conhecidos da cidade.

SERVIÇO

Data: 18 de outubro de 2026

Local: Laje do Cinema Glauber Rocha, Praça Castro Alves

Horário: 16h

Ministéreo Público reúne convidados no Pôr do Sound em Pituaçu

Ministéreo Público Sound System comanda o Pôr do Sound neste domingo, 18, em Pituaçu. - Foto: Pedro Soares

O Ministéreo Público comanda mais uma edição do Pôr do Sound neste domingo, 18, no Sunna, à beira-mar de Pituaçu. Produzido pela equipe BigShake, o encontro recebe os DJs Leandro Vitrola e Creator Beats e celebra o aniversário do DJ Raiz, em uma tarde dedicada à música, à cultura e à discotecagem.

SERVIÇO

Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)

Local: Sunna | Fresh Food & Lifestyle, orla de Pituaçu, Patamares

Horário: A partir das 16h

Ingressos: Valor e condições de acesso não informados

Mais informações: @sunna__life

Márcio Victor participa da estreia do Deu Benza em Salvador

Márcio Victor é o convidado especial do BenzaDeus na estreia do Deu Benza em Salvador, neste domingo, 18, no MAM. - Foto: Divulgação

O grupo brasiliense BenzaDeus estreia o evento Deu Benza em Salvador neste domingo, 18, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). A programação reúne samba, pagode e ritmos brasileiros, com participação especial de Márcio Victor, vocalista do Psirico, e show de abertura da cantora Lary. Criado em Brasília, em 2025, o evento já realizou mais de dez edições e chega à capital baiana após receber artistas como Timbalada, Suel e Fundo de Quintal.

SERVIÇO

Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM)

Horário: 17h, conforme o serviço divulgado

Atrações: BenzaDeus, Lary e Márcio Victor

Ingressos: Ticket Maker

Xanddy Harmonia celebra 30 anos de carreira com “Só as Antigas”

Xanddy Harmonia celebra 30 anos de carreira com o show “Só as Antigas”, neste domingo, 18, na Concha Acústica do TCA. - Foto: Divulgação

Xanddy Harmonia apresenta o espetáculo “Só as Antigas”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Em comemoração aos 30 anos de carreira, o cantor revisita sucessos do final dos anos 1990 e início dos anos 2000, como “Vem, Neném”, “Agachadinho”, “É Fogo” e “Desafio”. O show também terá cenografia inspirada na época, resgatando a memória afetiva de diferentes gerações que acompanharam sua trajetória.

SERVIÇO

Data: 18 de outubro de 2026

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Horário: 17h, com abertura dos portões às 15h

Ingressos: Consultar disponibilidade

Vendas: Sympla

Átila homenageia Djavan em show no SESI Casa Branca

O cantor Átila apresenta “Átila Canta Djavan”, espetáculo dedicado ao repertório do cantor e compositor alagoano. A apresentação acontece no Centro Cultural SESI Casa Branca, no Caminho de Areia.

SERVIÇO

Data: 18 de outubro de 2026

Local: Centro Cultural SESI Casa Branca, Caminho de Areia

Horário: 19h

TEATRO | ESPETÁCULOS EM CARTAZ

“Nilda: Uma Mulher Retada” revisita trajetória de Nilda Spencer

Andrea Elia interpreta Nilda Spencer no musical “Nilda: Uma Mulher Retada”, em cartaz no Teatro Vila Velha. - Foto: Diney Araújo

O Teatro Vila Velha apresenta a segunda temporada de “Nilda: Uma Mulher Retada”. Dirigido por Marcio Meirelles, com dramaturgia de Marcos Uzel e Andrea Elia no papel principal, o musical revisita a vida e a obra de Nilda Spencer, referência da história do teatro baiano. A montagem mistura realidade e imaginação para percorrer momentos da trajetória da atriz, diretora e professora.

SERVIÇO

Data: De 9 de outubro a 8 de novembro de 2026

Local: Teatro Vila Velha, Passeio Público

Horário: Sextas, sábados e domingos, às 19h

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Regina Casé percorre a história da vida na Terra em novo solo no TCA

Regina Casé apresenta o solo “Viva! Vida!”, que percorre a história da vida na Terra, no Teatro Castro Alves, de 16 a 18 de outubro. - Foto: Divulgação

Da formação do planeta aos desafios ambientais contemporâneos, Regina Casé conduz o público por bilhões de anos de história no espetáculo “Viva! Vida!”, em cartaz de sexta, 16, a domingo, 18, no Teatro Castro Alves. Dirigida por Daniela Thomas e Estevão Ciavatta Pantoja, a montagem combina ciência, espiritualidade, tecnologia e humor para refletir sobre a relação da humanidade com a natureza. O solo tem cenografia com projeções audiovisuais e trilha sonora original do pianista Amaro Freitas.

SERVIÇO

Data: 16, 17 e 18 de outubro de 2026

Local: Teatro Castro Alves, Praça Dois de Julho, Campo Grande

Horário: Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Ingressos: Setor 1: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia); Setor 2: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia); Setor 3: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Vendas: Site oficial do CCBB

Classificação: Livre

“Toc Toc” leva comédia ao Teatro Jorge Amado

Espetáculo “Toc Toc” leva humor ao palco do Teatro Jorge Amado, em Salvador. - Foto: Divulgação

Seis pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo se encontram na sala de espera de um consultório médico. Enquanto aguardam um profissional que não chega, precisam lidar com suas diferenças e manias. Essa é a história de “Toc Toc”, comédia em cartaz no Teatro Jorge Amado, na Pituba.

SERVIÇO

Data: 16, 17 e 18 de outubro de 2026

Local: Teatro Jorge Amado, Pituba

Horário: Sexta, às 20h e 22h; sábado, às 19h e 21h; domingo, às 18h

Ingressos: Consultar bilheteria

“Idas e Vindas Secas” revisita Graciliano Ramos pela palhaçaria

“Idas e Vindas Secas”, da Cia Buffa de Teatro, leva uma releitura de “Vidas Secas” à Sala do Coro do TCA. - Foto: Divulgação

Inspirado no romance “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, o espetáculo “Idas e Vindas Secas” chega à Sala do Coro do Teatro Castro Alves. A montagem da Cia Buffa de Teatro utiliza a palhaçaria para estabelecer um diálogo entre a literatura brasileira e a linguagem cênica, combinando comicidade, poesia e reflexão social.

SERVIÇO

Data: 16, 17 e 18 de outubro de 2026

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Horário: 20h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria do Teatro Castro Alves

Classificação: Livre

“O Vendedor de Sonhos” ganha adaptação teatral em Salvador

Espetáculo “O Vendedor de Sonhos”, inspirado na obra de Augusto Cury, chega ao Teatro Faresi, em Salvador. - Foto: Divulgação

O romance “O Vendedor de Sonhos”, de Augusto Cury, chega aos palcos de Salvador no Teatro Faresi, em Ondina. A montagem é baseada na obra do escritor brasileiro, que aborda reflexões sobre a vida e as relações humanas.

SERVIÇO

Data: 17 e 18 de outubro de 2026

Local: Teatro Faresi, Ondina

Horário: Sábado, às 19h; domingo, às 17h

Ingressos: Consultar bilheteria

“Os Saltimbancos” leva musical infantil ao Teatro Molière

O clássico infantil “Os Saltimbancos” ganha apresentação neste domingo, 18, no Teatro Molière, em Salvador. - Foto: Gabo Leão

O musical infantil “Os Saltimbancos” será apresentado no Teatro Molière, na Barra. Com trilha sonora de Chico Buarque, o espetáculo reúne canções interpretadas ao vivo pelo elenco, apresentando a obra a diferentes gerações.

SERVIÇO

Data: 18 de outubro de 2026

Local: Teatro Molière, Aliança Francesa, Barra

Horário: 11h

Ingressos: Consultar bilheteria

EXPOSIÇÕES E EXPERIÊNCIAS

“3 Obás de Xangô” reúne arte e memória afro-brasileira no Pelourinho

Exposição “3 Obás de Xangô” celebra a amizade entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi na CAIXA Cultural Salvador, no Pelourinho. - Foto: Divulgação | Ricardo Prado

Inspirada no documentário de Sérgio Machado, a exposição gratuita “3 Obás de Xangô” já recebeu mais de 5 mil visitantes e segue em cartaz na CAIXA Cultural Salvador, no Pelourinho. Com obras e registros de mais de 45 artistas, a mostra parte da amizade entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi para explorar as relações entre arte, religiosidade e identidade cultural. A exposição também destaca a importância do Candomblé, das mães de santo e da intelectualidade negra na preservação da memória afro-brasileira.

SERVIÇO

Data: Até 6 de dezembro de 2026

Local: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Pelourinho, Rua do Saldanha, 14

Horário: Terça a domingo e feriados, das 9h às 19h

Ingressos: Gratuito

Mais informações: Site da CAIXA Cultural

“Atlântico Sertão” reúne mais de 80 artistas no Museu de Arte da Bahia

Exposição “Atlântico Sertão” reúne obras de mais de 80 artistas no Museu de Arte da Bahia. - Foto: Estúdio Valente

O Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, recebe a exposição gratuita “Atlântico Sertão”, realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra reúne obras de mais de 80 artistas, em sua maioria do Norte e Nordeste, com pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações que abordam memória, ancestralidade, deslocamentos e resistência. Dividida em seis núcleos curatoriais, destaca trabalhos de artistas baianos como Adenor Gondim, Ayrson Heráclito, J. Cunha, Lita Cerqueira, Nádia Taquary e Ventura Profana, entre outros.

SERVIÇO

Data: De 29 de setembro de 2026 a 29 de janeiro de 2027

Local: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória

Horário: Terça a domingo, das 10h às 18h

Ingressos: Gratuito

Patrícia Paixão investiga amor e violência em exposição gratuita

Patrícia Paixão apresenta exposição gratuita no Goethe-Institut Salvador. - Foto: Divulgação

A artista Patrícia Paixão apresenta no Goethe-Institut Salvador-Bahia a exposição “Dada a natureza das imagens não se exibem fotos”. A mostra reúne trabalhos que exploram relações entre erotismo, amor romântico e violência, a partir de imagens provenientes da imprensa, do cinema e de outras referências visuais. Com texto crítico de Alejandra Muñoz, propõe reflexões sobre a representação do feminino na cultura contemporânea.

SERVIÇO

Data: Até 24 de outubro de 2026

Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia

Horário: Segunda a sábado, das 9h às 18h30

Ingressos: Gratuito

“Bob Esponja: A Experiência” encerra temporada no Salvador Shopping

“Bob Esponja: A Experiência” segue em cartaz no Salvador Shopping até domingo, 18. - Foto: Divulgação

A exposição interativa “Bob Esponja: A Experiência” entra nos últimos dias de funcionamento no Salvador Shopping, com visitação até domingo, 18. Inspirada no universo do personagem, a atração oferece uma opção de entretenimento para crianças e famílias.

SERVIÇO

Data: Até 18 de outubro de 2026

Local: Salvador Shopping

Horário: Sexta, das 14h às 22h; sábado, das 13h às 22h; domingo, das 13h às 21h. Últimas sessões 30 minutos antes do fechamento

Ingressos: R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia)

Informações: Aplicativo Salvador Shopping

Classificação: Livre