Zeca Baleiro, Silva e Corrida do Bahêa marcam feriadão em Salvador

Salvador terá quatro dias de intensa programação cultural durante o feriadão, de 30 de outubro a 2 de novembro. Shows de Zeca Baleiro e Silva, festas de Halloween, celebrações da música afro-baiana e a 5ª Corrida do Bahêa estão entre os destaques. A agenda reúne ainda espetáculos, exposições, atividades infantis e atrações gratuitas em diferentes pontos da cidade. Confira o que fazer na capital baiana.



Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte os canais oficiais dos eventos.

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SEXTA-FEIRA, 30

MÚSICA

Zeca Baleiro revisita sucessos no espetáculo “Piano & Voz”

Zeca Baleiro e Adriano Magoo dividem o palco no espetáculo Piano & Voz - Foto: Glauker Bernardes

Em um encontro entre canções conhecidas, releituras e experimentações sonoras, Zeca Baleiro apresenta “Piano & Voz” na CAIXA Cultural Salvador. Acompanhado por Adriano Magoo, que transita entre piano, acordeon, sintetizadores e samplers, o cantor maranhense percorre diferentes momentos de sua carreira, com músicas como “Telegrama”, “Bandeira” e “Babylon”. O espetáculo inclui composições do álbum “Piano”, lançado em 2025, e interpretações de obras de Belchior, Gilberto Gil, Fausto Nilo e Sérgio Sampaio. A temporada segue até domingo, em apresentações de aproximadamente 80 minutos.

SERVIÇO

Data: 30 e 31 de outubro e 1º de novembro

Local: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Horário: Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Vendas: Sympla

Classificação: 14 anos

Tuzé de Abreu retorna aos palcos com “Pupurriaçú”

Tuzé de Abreu retorna aos palcos após sete anos com o espetáculo “Pupurriaçú”, no Teatro Gamboa. - Foto: Divulgação

Depois de sete anos afastado dos palcos, o cantor, compositor e multi-instrumentista Tuzé de Abreu apresenta “Pupurriaçú”, no Teatro Gamboa. Aos 78 anos, o artista propõe um espetáculo solo, de voz e violão, construído a partir de 31 composições próprias reunidas em um repertório contínuo. Com uma trajetória que inclui encontros com Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Maria Bethânia, além de pesquisas musicais ao lado de Walter Smetak, Tuzé aproxima referências populares, como o samba de Riachão, das experimentações que marcaram sua produção artística.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Centro

Horário: 19h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Vendas: Bileto/Sympla

Samba Trator reúne Nei D’Resenha e Banda Êta no Pelourinho

legenda para samba trator Samba Trator se apresenta ao lado de Nei D’Resenha e Banda Êta em noite dedicada ao samba no Pelourinho. - Foto: Divulgação

O Pátio da Ordem Terceira recebe uma noite dedicada ao samba, com apresentações do Samba Trator, Nei D’Resenha e Banda Êta. O encontro reúne diferentes vozes e formações ligadas à cena musical baiana, em uma programação que valoriza o repertório do gênero e a tradição das rodas que movimentam o Centro Histórico. A festa começa às 19h, oferecendo ao público uma opção de música ao vivo na abertura do feriadão.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Pátio da Ordem Terceira, Pelourinho

Horário: 19h

Ingressos: Lote promocional anunciado por R$ 30

Vendas: Ticketmaker

João Merín apresenta “Meninos Brincando na Lua”

João Merín apresenta o repertório do álbum “Meninos Brincando na Lua” no Cineteatro 2 de Julho. - Foto: Divulgação

O cantor e compositor João Merín apresenta o repertório de seu quarto álbum, “Meninos Brincando na Lua”, no Cineteatro 2 de Julho. Com uma trajetória iniciada no rap, o artista explora encontros entre afrobeats, música eletrônica, canto lírico e referências da música erudita. Acompanhado por banda e participações especiais, Merín transforma essas influências em uma apresentação que valoriza a experimentação sonora e a diversidade de linguagens presentes em sua produção musical.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Cineteatro 2 de Julho, Rua Pedro Gama, 413 E, Federação

Horário: 20h

Ingressos: Gratuitos

Retirada: Sympla

Clécia Queiroz celebra o samba de roda na Casa da Mãe

Clécia Queiroz apresenta o show “Samba Miudinho” na Casa da Mãe. - Foto: Divulgação

A cantora, atriz e pesquisadora Clécia Queiroz apresenta “Samba Miudinho”, espetáculo que valoriza o samba de roda, os compositores baianos e as tradições musicais afro-brasileiras. Com mais de três décadas de trajetória artística e pesquisa acadêmica dedicada ao gênero, Clécia reúne música e memória cultural em um repertório que evidencia a riqueza das expressões populares da Bahia. No palco da Casa da Mãe, estará acompanhada por Dudu Reis, Gel Barbosa, Marcos Bezerra, Rafael Bolota e Alex Brandão.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Casa da Mãe, Rua Guedes Cabral, 81, Rio Vermelho

Horário: 21h

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas: Sympla

Maira Lins homenageia Maria Bethânia na Casa do Comércio

Maira Lins homenageia Maria Bethânia com o espetáculo “Bethânia em Mim”, na Casa do Comércio. - Foto: Divulgação

A cantora Maira Lins apresenta “Bethânia em Mim”, espetáculo dedicado ao repertório de Maria Bethânia, no foyer do Teatro Sesc Casa do Comércio. A apresentação revisita canções associadas à trajetória da intérprete baiana, cuja obra reúne poesia, música popular brasileira e diferentes expressões da cultura nacional. Com entrada gratuita, o encontro oferece ao público uma opção de música brasileira no fim da tarde de sexta-feira.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Foyer do Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1109, Caminho das Árvores

Horário: 17h30

Ingressos: Gratuitos

Mãos no Couro leva percussão e ancestralidade à Barroquinha

Grupo Mãos no Couro leva a força da percussão e das tradições afro-brasileiras ao Café-Teatro Nilda Spencer, na Barroquinha. - Foto: Divulgação

O grupo Mãos no Couro ocupa a Ocupação Côro Comeu, no Café-Teatro Nilda Spencer, com uma apresentação que tem a percussão como elemento central. O espetáculo estabelece conexões entre música popular brasileira, ancestralidade e tradições de matriz africana, reunindo diferentes sonoridades em um encontro marcado pela força dos instrumentos percussivos. A entrada é gratuita, com possibilidade de contribuição consciente para o projeto.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Ocupação Côro Comeu, Café-Teatro Nilda Spencer, Barroquinha

Horário: 20h

Ingressos: Gratuitos, com contribuição consciente

Alexandre Leão celebra 21 anos do projeto “Leão na Varanda”

Alexandre Leão celebra 21 anos do projeto “Leão na Varanda” com show no SESI Rio Vermelho. - Foto: Divulgação

O cantor e compositor Alexandre Leão apresenta mais uma edição de “Leão na Varanda”, projeto que completa 21 anos de história. Na Varanda do SESI Rio Vermelho, o artista reúne composições próprias, canções gravadas por outros intérpretes e releituras de sucessos da música baiana. O repertório passa por samba-reggae, ijexá, samba de roda e outros ritmos presentes em sua trajetória, incluindo músicas como “Ginga de Ballet”, “Chão da Praça” e “Firme e Forte”, além das autorais “Oxaguiã” e “Ser Feliz”.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Varanda do SESI Rio Vermelho, Rua Borges dos Reis, 9

Horário: 22h

Ingressos: Couvert de R$ 60

Samba Só na Voz anima o Santo Antônio Além do Carmo

O grupo Samba Só na Voz se apresenta na Casa do Espanto, no Santo Antônio Além do Carmo, com um repertório que percorre o samba de mesa e o samba de roda. A proposta é aproximar músicos e público em uma apresentação que valoriza a tradição do gênero e a atmosfera das rodas de samba. O evento integra a programação gratuita da casa para a sexta-feira.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Casa do Espanto, Rua Direita do Santo Antônio, 530

Horário: 19h

Couvert: 15 reais

Ingressos: Gratuitos

Juliana Café apresenta samba e MPB no Patubar

Juliana Café apresenta repertório de samba e MPB no Patubar, no Santo Antônio Além do Carmo. - Foto: Divulgação

A cantora Juliana Café encerra a programação de sextas-feiras de outubro no Patubar, no Santo Antônio Além do Carmo. Com um repertório que transita pela música baiana, pelo samba e pela MPB, a artista reúne canções conhecidas do público em uma apresentação intimista. O encontro faz parte da programação musical regular da casa, que recebe artistas de diferentes estilos ao longo da semana.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Patubar, Rua do Carmo, 71, Santo Antônio Além do Carmo

Horário: 19h

Ingressos: Couvert cobrado pela casa; valor não informado

Samba de Oyá leva roda de samba ao Pelourinho

O grupo Samba de Oyá se apresenta no Point da Diversidade, no Pelourinho, com uma roda que valoriza o repertório do samba e a ocupação musical dos espaços do Centro Histórico. A programação reúne músicos e público em uma noite dedicada ao gênero, com entrada gratuita para quem chegar até as 21h30, conforme as condições divulgadas pela casa.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Point da Diversidade, Ladeira de São Miguel, 7, Pelourinho

Horário: A partir das 21h

Ingressos: Gratuitos até as 21h30; demais condições não informadas

Calibre Rock e Faustão se apresentam no Astro Bar

Calibre Rock e Faustão levam o repertório do rock ao palco do Astro Bar, na Pituba. - Foto: Divulgação

O Astro Bar recebe uma noite dedicada ao rock, com apresentações de Calibre Rock e Faustão. A programação reúne duas atrações voltadas ao público que acompanha o gênero, em um encontro que combina música ao vivo e o ambiente da casa localizada na Pituba. Os ingressos são vendidos antecipadamente, com preço anunciado para o evento.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Astro Bar, Rua das Angélicas, 175, Pituba

Horário: 19h

Ingressos: R$ 40

Informações: Astro Bar

DJ Roger 'N Roll comanda a madrugada n'A Borracharia

DJ Roger 'N Roll leva sua seleção de música alternativa à pista d’A Borracharia, no Rio Vermelho. - Foto: Divulgação

A Borracharia, no Rio Vermelho, recebe o DJ Roger 'N Roll em mais uma edição de sua programação de sexta-feira. A apresentação reúne discotecagem e referências da música alternativa, ocupando a pista da casa a partir da meia-noite. O encontro integra o circuito noturno do bairro, que concentra diferentes opções de música e festas.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: A Borracharia, Rua Conselheiro Pedro Luiz, 101, Rio Vermelho

Horário: 23h59

Ingressos: R$ 30

LITERATURA E PERFORMANCE

Festival Ọrọ̀ Dúdú transforma a palavra em música e performance

Festival Ọrọ̀ Dúdú reúne literatura, música e performance em celebração à palavra e à ancestralidade negra na Barroquinha. - Foto: Divulgação

O Festival Literomusical Ọrọ̀ Dúdú – Palavra-Preta apresenta “SSA: Suspiros e Sussurros de Acordar”, de Heder Novaes, no Espaço Cultural da Barroquinha. Idealizado por Igor Tiago e Bruna Silva, o festival reúne artistas que investigam relações entre literatura, música, poesia, identidade e ancestralidade, tendo as experiências negras como ponto de partida. A programação, iniciada na quinta-feira, continua no sábado com Nanny Santos e termina no domingo com Jordan Pivete Musa.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Espaço Cultural da Barroquinha

Horário: 19h

Ingressos: Gratuitos, mediante retirada antecipada pelo Sympla

FIAC apresenta criação sonora de Javier Lara no Instituto Cervantes

O artista mexicano Javier Lara apresenta “Granulum – Laboratório de Reapropriação Sonora”, trabalho que utiliza arquivos de voz de poetas da Geração de 27 como matéria-prima para experimentações musicais. Integrante do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (FIAC), a apresentação transforma gravações históricas em novas composições por meio de técnicas de sampling e manipulação digital, estabelecendo um diálogo entre literatura, memória e tecnologia.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Instituto Cervantes, Avenida Sete de Setembro, 2792, Ladeira da Barra

Horário: 18h

Ingressos: Gratuitos, distribuídos uma hora antes

Classificação: Livre

Acessibilidade: Libras

“km de resistência” aproxima artistas da Bahia e do Marrocos

A performance “km de resistência”, apresentada pelo FIAC Bahia, utiliza voz, respiração e movimento para investigar relações entre corpo, presença e resistência coletiva. Dirigido por Mohamed Bouriri, do Marrocos, o trabalho reúne artistas baianos em uma experiência que aproxima diferentes referências culturais e propõe uma reflexão sobre os limites físicos e emocionais da resistência humana.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Teatro Martim Gonçalves

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Vendas: Sympla, pelo site do FIAC

Classificação: Livre

TEATRO E HUMOR

Nívea Maria e Fernanda Heras vivem conflitos familiares em “Querida Mamãe”

Nívea Maria e Fernanda Heras vivem conflitos e afetos entre mãe e filha no espetáculo “Querida Mamãe”, no Teatro Jorge Amado. - Foto: Divulgação

Nívea Maria e Fernanda Heras dividem o palco em “Querida Mamãe”, espetáculo escrito por Maria Adelaide Amaral e dirigido por Pedro Neschling. A montagem acompanha o reencontro entre Ruth e Helô, mãe e filha marcadas por visões de mundo diferentes, ressentimentos e afetos que permanecem apesar dos conflitos. Inspirado na relação da dramaturga com sua própria mãe, o texto investiga as contradições dos vínculos familiares e as dificuldades de conciliar liberdade, expectativas e amor. O espetáculo integra a 26ª edição do Catálogo Brasileiro de Teatro.

SERVIÇO

Data: 30 e 31 de outubro e 1º de novembro

Local: Teatro Jorge Amado, Avenida Manoel Dias da Silva, 2177, Pituba

Horário: Sexta, às 20h; sábado, às 19h; domingo, às 17h

Ingressos: Sexta e domingo, R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia); sábado, R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria

Classificação: 16 anos

Duração: 75 minutos

Julio Adrião apresenta o premiado solo “A Descoberta das Américas”

Com mais de duas décadas de circulação, “A Descoberta das Américas” chega ao Teatro Sesc Casa do Comércio para três apresentações. Interpretado por Julio Adrião e dirigido por Alessandra Vannucci, o espetáculo parte de uma obra de Dario Fo para acompanhar Johan Padan, homem que foge da Inquisição e embarca em uma das viagens associadas à chegada dos europeus ao continente americano. Sozinho no palco, o ator interpreta diferentes personagens, combinando humor, expressão corporal e crítica histórica em um trabalho que lhe rendeu o Prêmio Shell de Melhor Ator em 2005.

SERVIÇO

Data: 30 e 31 de outubro e 1º de novembro

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio, Caminho das Árvores

Horário: Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 17h

Ingressos: Plateia, R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia); mezanino, R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria

Classificação: 14 anos

Duração: 80 minutos

“Nilda: Uma Mulher Retada” revisita o legado de Nilda Spencer

legenda para nilda Andréa Elia interpreta Nilda Spencer no musical “Nilda: Uma Mulher Retada”, em cartaz no Teatro Vila Velha. - Foto: Divulgação

A atriz Andréa Elia interpreta Nilda Spencer no musical “Nilda: Uma Mulher Retada”, em cartaz no Teatro Vila Velha. Com texto de Marcos Uzel e encenação de Márcio Meirelles, a montagem percorre a trajetória pessoal e artística de uma das figuras fundamentais das artes cênicas baianas. A apresentação recupera momentos de sua carreira e de sua contribuição para a formação cultural do estado, valorizando a presença da artista na história do teatro e da televisão.

SERVIÇO

Data: 30 e 31 de outubro e 1º de novembro

Local: Teatro Vila Velha, Avenida Sete de Setembro, Campo Grande

Horário: 19h

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Vendas: Sympla

“Idas e Vindas Secas” transforma o sertão em picadeiro

Espetáculo “Idas e Vindas Secas” utiliza a palhaçaria para revisitar a obra de Graciliano Ramos na Sala do Coro do TCA. - Foto: Divulgação

Inspirado no romance “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, o espetáculo “Idas e Vindas Secas” utiliza a palhaçaria para discutir sobrevivência, desigualdade e resistência. Realizada pela Cia Buffa de Teatro, com direção e dramaturgia de Joice Aglae, a montagem transforma a atmosfera do sertão em uma experiência cênica que combina teatro físico, circo, cinema mudo e elementos de animação. O trabalho integra a 21ª edição do TCA.Núcleo de Teatro e segue em temporada na Sala do Coro.

SERVIÇO

Data: 30 e 31 de outubro e 1º de novembro

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Horário: 20h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA

Classificação: Livre

Murilo Couto transforma a vida de casado em stand-up

Murilo Couto transforma as situações da vida de casado e os desafios da vida adulta em humor no Teatro Faresi. - Foto: Divulgação

O humorista Murilo Couto apresenta um espetáculo de stand-up no Teatro Faresi, em Ondina, reunindo histórias inspiradas nas mudanças de sua rotina após o casamento. Situações domésticas, reformas, tarefas compartilhadas e os desafios da vida adulta aparecem em observações bem-humoradas sobre relacionamentos e convivência. Com seu estilo de humor baseado em experiências cotidianas, o comediante transforma episódios da vida pessoal em situações reconhecíveis para o público.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Teatro Faresi, Ondina

Horário: 19h

Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro

Valores: Consultar disponibilidade na bilheteria

INFANTIL

“O Papeleiro” utiliza teatro de sombras para discutir tecnologia

Criado por Naiara Gramacho, “O Papeleiro” acompanha um professor diante das transformações provocadas pela tecnologia. A montagem combina teatro de sombras, interpretação e recursos audiovisuais para discutir identidade, criatividade e relações humanas em um mundo cada vez mais digital. Integrante do FIAC Bahia, o espetáculo aproxima diferentes linguagens artísticas em uma narrativa que convida crianças e adultos a refletirem sobre as mudanças nas formas de criar e se comunicar.

SERVIÇO

Data: 30 e 31 de outubro

Local: Espaço Cultural Alagados, Rua Direta do Uruguai

Horário: Sexta, às 10h e 15h; sábado, às 15h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Vendas: Sympla

Classificação: Livre

Acessibilidade: Sessão de sexta-feira, às 15h, com Libras

“Tô Fraco, Tô Fraco!” aborda diferenças com humor

Espetáculo infantil “Tô Fraco, Tô Fraco!” utiliza o humor para abordar diferenças e respeito no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. - Foto: Divulgação

A Companhia Azul Celeste, de São Paulo, apresenta “Tô Fraco, Tô Fraco!”, espetáculo infantil ambientado em um galinheiro. A história acompanha personagens que precisam aprender a conviver com as diferenças, transformando conflitos cotidianos em uma reflexão sobre respeito, aceitação e outras formas de existir. Com linguagem lúdica e situações de humor, a montagem integra a programação do FIAC Bahia e propõe uma experiência teatral voltada às crianças e às famílias.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Horário: 15h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Vendas: Sympla

Classificação: Livre

HALLOWEEN

Blackout Afro Halloween reúne ritmos da diáspora africana

A Casa da Felicidade recebe uma edição especial da Blackout, que combina o clima de Halloween com um repertório dedicado à música negra. A programação reúne Vee Vee, DJ Dami, Afrolatina, DJ Venuz e C. Black, passando por afrobeats, amapiano, hip-hop, R&B e dancehall. A noite terá ainda aula de charme com Ana Paula Cruz, ampliando a proposta de um encontro que valoriza dança, sonoridades afro-diaspóricas e expressões culturais contemporâneas.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Casa da Felicidade, Rua da Paciência, Rio Vermelho

Horário: Das 21h às 3h

Ingressos: Sympla, conforme lote

Classificação: 18 anos

Halloween da Pirâmide terá três pistas e concurso de fantasias

Halloween da Pirâmide reúne DJs, três pistas de dança e concurso de fantasias em festa temática no Rio Vermelho. - Foto: Divulgação

A Pirâmide Salvador promove uma edição especial de Halloween com três pistas dedicadas ao pop, funk e brasilidades. A festa anuncia mais de 15 DJs, performances temáticas, decoração especial e concurso de fantasias com premiação. A programação reúne diferentes ambientes musicais no mesmo espaço, oferecendo ao público opções de repertório ao longo da noite, em uma das festas temáticas anunciadas para o Rio Vermelho.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Pirâmide Salvador, Rua Conselheiro Pedro Luiz, 113, Rio Vermelho

Horário: 21h

Ingressos: Ingresse

Valores: Conforme lote

Classificação: 18 anos

Underchic celebra o Dia de Los Muertos no Ecosquare

A festa Underchic promove a edição “Dia de Los Muertos”, inspirada na tradicional celebração mexicana que homenageia a memória dos mortos. O encontro acontece no Ecosquare e integra a programação temática do feriadão, reunindo música e dança em uma noite que se estende até a madrugada de sábado. A proposta aproxima referências visuais da celebração mexicana de uma festa voltada ao público adulto.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Ecosquare, Salvador

Horário: Das 20h às 3h

Ingressos: Ticketmaker; lote anunciado por R$ 45, mais taxa

Classificação: 18 anos

Kaya Conky leva “Maria Boa” ao Embrazza de Halloween

O Horto Lounge recebe uma edição especial de Halloween do Embrazza, com Kaya Conky como atração principal. A artista apresenta o show da turnê “Maria Boa”, em uma programação que reúne ainda Paulilo, Hot 100 DJs, Vrson, Jamil e Frede Beck. O encontro combina apresentações musicais e discotecagem em uma noite dedicada à festa temática, ocupando um dos espaços de eventos do Horto Florestal.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro

Local: Horto Lounge, Horto Florestal

Horário: 22h

Ingressos: A partir de R$ 35, mais taxa, conforme lote

Vendas: Ingra Tickets

SÁBADO, 31

MÚSICA

OSBA encontra o jazz em edição especial da JAM no MAM

A Orquestra Sinfônica da Bahia e a Geleia Solar unem música sinfônica e jazz em edição especial da JAM no MAM. - Foto: Divulgação

A música sinfônica encontra a liberdade de improvisação do jazz em uma edição especial da JAM no MAM. Sob regência de Carlos Prazeres, a Orquestra Sinfônica da Bahia abre a programação com 49 músicos e um repertório que inclui obras de Claude Bolling e Raimundo Monte Santo. A apresentação terá solos de Jessica Albuquerque, Lelê Villela e Ivan Huol. Na sequência, a Geleia Solar assume o palco para conduzir a tradicional jam session, reunindo referências do jazz e da música brasileira em uma noite que aproxima diferentes formações musicais.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia, Solar do Unhão

Horário: 18h

Ingressos: De R$ 5 a R$ 40, conforme lote e modalidade

Vendas: Sympla

Biergarten celebra 11 anos com samba, forró e DJs

O Biergarten comemora 11 anos com uma edição especial no Pátio da Ordem Terceira, no Pelourinho. A programação reúne Forró de Péu, com participação anunciada de Pedro Pondé, Fragmentos de Samba, Lutte e DJ Katy Apino, além de discotecagem. O encontro percorre diferentes vertentes da música brasileira e celebra a trajetória da festa, que se consolidou como espaço de encontro entre artistas e público em Salvador.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Pátio da Ordem Terceira, Pelourinho

Horário: A partir das 17h

Ingressos: R$ 70, valor anunciado

Vendas: Ticketmaker

Drop Music Brasil comemora 13 anos em Stella Maris

A Drop Music Brasil celebra 13 anos com a edição “Um Novo Pôr do Sol”, na Barraca do Lôro, em Stella Maris. Voltada à música eletrônica, especialmente ao house, a festa aproveita o cenário da praia e o fim da tarde para reunir DJs e público em uma programação que se estende até a noite. O encontro marca mais um aniversário do projeto, conhecido por suas edições dedicadas às diferentes vertentes da música eletrônica.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Barraca do Lôro, Stella Maris

Horário: A partir das 17h

Ingressos: Ticketmaker, conforme lote

The Dead Billies retorna aos palcos após 25 anos

The Dead Billies retorna aos palcos após 25 anos com o show “Night of the Living Dead Billies”, no Largo da Tieta, no Pelourinho. - Foto: Sora Maia

O Largo da Tieta recebe o reencontro da banda baiana The Dead Billies, que retorna aos palcos depois de 25 anos. Referência do psychobilly brasileiro, o grupo reúne os integrantes Rex, Joe Gomes e Morotó Slim, agora acompanhados por Dastaev nos vocais. O espetáculo “Night of the Living Dead Billies” recupera músicas de trabalhos como “Coffin’ Bop” e “Don’t Mess With The Dead Billies”, em uma apresentação que combina rock, estética do cinema de terror e a energia de uma formação que volta a produzir novas músicas.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Largo da Tieta, Pelourinho

Horário: 20h, conforme agenda turística divulgada

Ingressos: Sympla, conforme lote

Classificação: 18 anos

Lais homenageia Elis Regina no Teatro Gamboa

A cantora baiana Lais apresenta “Lais Canta Elis”, espetáculo que revisita canções associadas à trajetória de Elis Regina. Com uma carreira que passou por Lisboa, São Paulo, Nova York e Berlim, a artista propõe interpretações marcadas por referências da música brasileira e pela sonoridade baiana. A apresentação recupera histórias e composições que ajudaram a construir a trajetória de Elis, valorizando sua força como intérprete e a permanência de seu repertório na música nacional.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Centro

Horário: 17h

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Vendas: Bileto/Sympla

Pedro Pondé divide a noite com Remind e Duo Star

Pedro Pondé se apresenta ao lado de Remind e Duo Star em noite de música ao vivo no Astro Bar, na Pituba. - Foto: Divulgação

O cantor e compositor Pedro Pondé se apresenta no Astro Bar, em uma programação que reúne também a banda Remind e o Duo Star. Com uma trajetória marcada pelo diálogo entre pop, MPB, reggae e rock, Pondé leva ao palco um repertório autoral que aborda relações humanas e experiências contemporâneas. O Duo Star abre a programação às 17h, seguido pela Remind, às 19h, e pelo show de Pedro Pondé, previsto para as 22h.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Astro Bar, Rua das Angélicas, 175, Pituba

Horário: A partir das 17h

Ingressos: De R$ 40 a R$ 60, conforme lote

Vendas: Partik

Banda Cheiro de Couro leva forró à Casa da Mãe

Banda Cheiro de Couro anima a Casa da Mãe ao som do forró. - Foto: Patrícia Almeida

Formada por mulheres lésbicas, a Banda Cheiro de Couro apresenta um repertório dedicado ao forró, reunindo tradição nordestina e reflexões contemporâneas sobre gênero e representatividade. Com Bruna Barreto, Clara Elisa, Ju Paim, Pitty Ferreira e Tati Sales, o grupo utiliza sanfona, baixo, violão e percussão em uma apresentação que valoriza a presença feminina na cena musical e propõe uma leitura atual das diferentes expressões do forró.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Casa da Mãe, Rua Guedes Cabral, 81, Rio Vermelho

Horário: 21h

Ingressos: R$ 35 (individual) e R$ 60 (casadinha), conforme divulgação

Informações: Casa da Mãe

Forró da Gota reúne ritmos nordestinos no Rio Vermelho

Forró da Gota reúne baião, xote, xaxado e outras sonoridades nordestinas em apresentação na ArtMalte, no Rio Vermelho. - Foto: Divulgação

O grupo Forró da Gota apresenta uma mistura de baião, xote, xaxado, carimbó e outras referências da música nordestina. Com uma sonoridade que também dialoga com rock e reggae, a banda ocupa a ArtMalte em uma apresentação voltada ao público que acompanha o forró autoral. O repertório valoriza diferentes ritmos populares e as possibilidades de renovação do gênero, sem perder a ligação com suas raízes.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: ArtMalte, Rua Feira de Santana, 354, Rio Vermelho

Horário: 20h

Ingressos: R$ 35, mais taxa

Vendas: uTicket

Os Desembolados levam samba ao Santo Antônio Além do Carmo

O grupo Os Desembolados se apresenta na Casa do Espanto, com uma programação dedicada ao samba de roda e às diferentes expressões do gênero. O encontro integra a agenda gratuita do espaço, no Santo Antônio Além do Carmo, reunindo músicos e público em uma apresentação que valoriza o samba como manifestação musical e espaço de convivência.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Casa do Espanto, Santo Antônio Além do Carmo

Horário: 19h

Ingressos: Gratuitos

CULTURA POPULAR

Escola Olodum celebra aniversário com programação gratuita

Escola Olodum celebra sua trajetória de formação artística e valorização da cultura afro-baiana com programação gratuita no Pelourinho. - Foto: Divulgação

A Escola Olodum comemora seu aniversário no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, com uma programação que valoriza sua atuação na formação artística e cultural de crianças, adolescentes e jovens. Ligada à trajetória sociocultural do Olodum, a instituição utiliza a música, a percussão e a educação como instrumentos de expressão e transformação social. A celebração integra a agenda gratuita do Centro Histórico, reafirmando a importância do projeto na preservação e na difusão do samba-reggae.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Largo Pedro Archanjo, Pelourinho

Horário: Programação divulgada das 8h às 19h; atividade destacada às 14h

Gratuito

Aila Menezes apresenta “Baile de Todas as Cores”

Aila Menezes apresenta o “Baile de Todas as Cores” em show gratuito no Largo Quincas Berro d’Água, no Pelourinho. - Foto: Divulgação

A cantora Aila Menezes ocupa o Largo Quincas Berro d’Água com o “Baile de Todas as Cores”, espetáculo que integra a programação cultural gratuita do Pelourinho. Conhecida por uma trajetória ligada à música baiana, a artista apresenta um show que valoriza ritmos populares e a interação com o público. O encontro acontece em um dos espaços tradicionais de apresentações do Centro Histórico, ampliando as opções gratuitas para a noite de sábado.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho

Horário: Das 19h às 23h

Gratuito

Sambão dos Sungas reúne sucessos dos anos 2000 em Vilas do Atlântico

Os Sungas levam ao palco um repertório marcado pelos ritmos baianos e pela energia do verão. - Foto: Divulgação

O Sambão dos Sungas retorna a Vilas do Atlântico neste sábado, 31, a partir das 14h30, na Barraca Maré Blu, em Lauro de Freitas. Comandada por Linnoy, vocalista original da banda, a apresentação reúne sucessos que marcaram o pagode baiano nos anos 2000, como “Tá Rolando o Clima”, “Domingo de Manhã (Eu Vim de Aleluia)” e “Quero Ver o Bumbum Tremer”. O repertório também abre espaço para as novidades do EP “Minha Praia”, que conta com cinco faixas, incluindo as inéditas “Gingado de Mola” e “Pra Relaxar”. O projeto marca a nova fase de Os Sungas, que aposta no reencontro com antigos fãs e na aproximação com uma nova geração.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026 (sábado)

Local: Barraca Maré Blu, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas

Horário: 14h30

LITERATURA E PERFORMANCE

Final do Slam das Minas Bahia reúne poesia e música no Pelourinho

Pelourinho Final do Slam das Minas Bahia reúne poesia falada, música e protagonismo feminino na Praça Tereza Batista, no Pelourinho. - Foto: Divulgação

O Slam das Minas Bahia realiza a final da temporada 2026 na Praça Tereza Batista, reunindo Amanda Rosa, Duda Santhana, Mírian dos Santos e Piracema na disputa pelo título e por uma vaga na seletiva estadual. A competição de poesia falada terá avaliação de um júri popular, além de apresentações musicais de Cinara e Maku Ma Kixikanu, performance de ballroom da House of Montenegro e discotecagem de Nai Kiese. Em seu nono ano de atuação, o projeto reafirma o protagonismo feminino na produção cultural e na ocupação dos espaços públicos.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Praça Tereza Batista, Pelourinho

Horário: Das 17h às 22h

Ingressos: Gratuitos

TEATRO, DANÇA E MUSICAIS

“Djavan – O Musical” chega à Concha Acústica

Foto: Janderson Pires

A trajetória de Djavan ganha os palcos de Salvador com “Djavan – O Musical: Vidas pra Contar”, espetáculo que combina teatro, música e dança. Com Raphael Elias no papel principal e Eduardo Louzada como alternante, a montagem acompanha momentos da vida e da produção artística do compositor alagoano, reunindo canções como “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Meu Bem Querer”, “Correnteza” e “Luanda”. Com direção artística de João Fonseca e texto de Patrícia Andrade e Rodrigo França, o musical revisita uma obra que atravessa gerações. Djavan não participa das apresentações.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro e 1º de novembro

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Horário: 18h; abertura dos portões às 16h

Ingressos: De R$ 35 a R$ 120, conforme setor

Vendas: Bileto/Sympla e bilheteria do TCA

“Ariano Brasa Brasileiro” celebra o universo de Suassuna

O Núcleo de Teatro e Artes Integradas do Barracão das Artes apresenta “Ariano Brasa Brasileiro”, espetáculo inspirado na obra de Ariano Suassuna. Sob direção e roteiro de Fábio Viana, a montagem reúne teatro físico, música ao vivo, circo, dança e referências do Movimento Armorial, transformando o sertão em um espaço de encontros entre figuras populares, personagens míticos e expressões artísticas nordestinas. A proposta celebra a imaginação e a riqueza cultural presentes na produção do escritor paraibano.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Horário: 20h

Ingressos: De R$ 25 a R$ 60, conforme setor e modalidade

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA

Classificação: 14 anos

“A Vida é um Cabaré!” reúne comédia e música no Teatro Módulo

A Companhia Baiana de Patifaria mistura humor, música e crítica social no espetáculo “A Vida é um Cabaré!”, no Teatro Módulo. - Foto: Divulgação

A Companhia Baiana de Patifaria apresenta “A Vida é um Cabaré!”, espetáculo que combina comédia de erros, música ao vivo e crítica social. Na fictícia província de Utopia, as irmãs Dalva e Dolores descobrem que o teatro herdado da família corre o risco de fechar as portas. Entre rivalidades, dívidas e tentativas de salvar o espaço, a montagem aborda liberdade artística, convivência e resistência cultural. A temporada marca também o início das comemorações pelos 40 anos da companhia, referência do humor produzido na Bahia.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro, com temporada aos sábados até 21 de novembro

Local: Teatro Módulo, Pituba

Horário: 19h

Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)

Rodrigo Sant’Anna apresenta “Mulheres em Turbulência”

Rodrigo Sant’Anna reúne personagens conhecidos e novas criações na comédia “Mulheres em Turbulência”, no Teatro Faresi. - Foto: Divulgação

O humorista Rodrigo Sant’Anna retorna aos palcos com “Mulheres em Turbulência”, espetáculo que reúne personagens conhecidas do público, como Graça e Carol Paixão, e novas criações. A comédia aborda casamento, autoestima, redes sociais, conflitos familiares e situações da vida adulta por meio de esquetes que exploram diferentes personalidades. A montagem combina situações cotidianas e humor de personagens, marca da trajetória do artista na televisão e no teatro.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro e 1º de novembro

Local: Teatro Faresi, Ondina

Horário: Sábado, às 19h; domingo, às 18h

Ingressos: Plateia, R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); VIP, R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia); ingresso solidário anunciado por R$ 100 mais 1 kg de alimento não perecível, exceto sal

Vendas: Sympla e bilheteria

“Mistério no Teatro Molière” convida público a investigar um crime

Espetáculo “Mistério no Teatro Molière” transforma o público em investigador de um crime, em apresentação especial de Halloween na Aliança Francesa. - Foto: Luca Comin

O grupo TECA Teatro apresenta uma edição especial de Halloween de “Mistério no Teatro Molière”, espetáculo que mistura comédia, melodrama e investigação. A apresentação começa como uma peça convencional, mas ganha novos rumos quando um personagem é encontrado morto, transformando espectadores em possíveis investigadores. O público pode interrogar personagens, procurar pistas e participar da resolução do mistério, em uma experiência teatral que combina atuação e jogo.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Teatro Molière, Aliança Francesa, Avenida Sete de Setembro, 401, Barra

Horário: 20h, conforme cadastro da bilheteria

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria

Classificação: 12 anos, conforme cadastro da produção

INFANTIL

“O Gran Circo Malabar” leva palhaçaria ao Pelourinho

O palhaço Pitchula conduz crianças e adultos por uma viagem pela história do malabarismo em “O Gran Circo Malabar”. Com humor e interação com a plateia, o espetáculo apresenta números com clavas, bolinhas, monociclo e outras técnicas circenses. A montagem recupera referências do circo popular e combina habilidade, surpresa e brincadeiras em uma apresentação que convida o público a acompanhar de perto os desafios e as possibilidades da arte do malabarismo.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Horário: 16h

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (Credencial Sesc)

Vendas: Bileto/Sympla

Classificação: Livre

Monsters Station promove Halloween no Salvador Shopping

O Game Station do Salvador Shopping recebe o Monsters Station, uma manhã especial de Halloween para crianças. A programação reúne decoração temática, personagens, brincadeiras e distribuição de guloseimas. O passaporte permite duas horas de acesso às atrações do parque, com exceção das máquinas de prêmios, e contempla a entrada de até dois adultos acompanhantes. A atividade oferece às famílias uma opção de diversão temática na manhã de sábado.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Game Station, piso L3 do Salvador Shopping, Caminho das Árvores

Horário: Das 10h às 12h

Ingressos: R$ 90 por criança

Vendas: Plataforma oficial do Game Station

Shopping Center Lapa realiza caça aos doces para crianças

O Shopping Center Lapa promove a “Caça aos Doces do Lapa”, atividade gratuita que convida crianças a percorrer lojas participantes em busca de guloseimas. A programação inclui personagens, brincadeiras e acompanhamento de animadores, com organização em duas turmas para facilitar a participação das famílias. O percurso começa no Espaço Lapa Kids e integra as atividades especiais preparadas pelo centro de compras para o Halloween.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Shopping Center Lapa, saída do Espaço Lapa Kids, piso L3

Horário: Turmas às 14h e 15h15; check-in a partir das 13h30

Ingressos: Gratuitos, mediante retirada pelo canal divulgado pelo shopping

Shopping Paralela reúne Tio Paulinho e personagens no Halloween

tio paulinho Tio Paulinho comanda brincadeiras e caça aos doces na programação gratuita de Halloween do Shopping Paralela. - Foto: Divulgação

O Shopping Paralela realiza “Doces ou Travessuras”, programação infantil que inclui caça aos doces, pintura facial e brincadeiras. As atividades contam com o Bonde dos Miranhas e uma missão comandada por Tio Paulinho e personagens, reunindo atrações voltadas ao público infantil. O evento ocupa o piso L2 do shopping e oferece uma alternativa gratuita para famílias que desejam participar das comemorações de Halloween.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Shopping Paralela, piso L2, em frente à Santa Lolla

Horário: A partir das 15h

Ingressos: Gratuitos

Aventura Assombrada reúne brincadeiras de Halloween no Parque Santiago

A Arena EsportivaBet Parque Santiago recebe a “Aventura Assombrada”, evento infantil que integra as comemorações de Halloween em Salvador. Com programação das 17h às 21h, a atividade é voltada às crianças e às famílias, com venda de ingressos individuais para participantes a partir de 3 anos. A bilheteria informa que cada acompanhante poderá participar gratuitamente e que crianças menores de 3 anos não precisam adquirir ingresso.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Arena EsportivaBet Parque Santiago, Salvador

Horário: Das 17h às 21h

Ingressos: R$ 50, mais R$ 5 de taxa, no lote anunciado

Vendas: Ticketmaker

Classificação: Livre

FESTAS DE HALLOWEEN

HallowGreen reúne rock e discotecagem no Rio Vermelho

HallowGreen reúne Máquinas na Pista, Doctor Soul e DJ Ian Vitor em festa de Halloween na The Green House, no Rio Vermelho. - Foto: Divulgação

A quarta edição do HallowGreen reúne Máquinas na Pista, Doctor Soul e DJ Ian Vitor na The Green House, no Rio Vermelho. A festa combina apresentações ao vivo, discotecagem e referências à temática do Dia das Bruxas, reunindo público ligado ao rock e à cena musical alternativa. O evento acontece em um dos espaços dedicados à música ao vivo no bairro.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: The Green House, Rua Conselheiro Pedro Luiz, 369, Rio Vermelho

Horário: 20h

Ingressos: De R$ 80 a R$ 90, conforme lote anunciado

Vendas: Partik

Miss Macabra leva performances drag à Barroquinha

O concurso Miss Macabra retorna à programação de Halloween com apresentações drag inspiradas no universo do terror. Criado por Desirée Beck em 2017, o projeto valoriza a construção de personagens, os figurinos e a performance de palco, reunindo artistas que exploram diferentes estéticas do imaginário monstruoso. Com apresentação de Arthemis e Tyna Vermont, a edição inclui números artísticos e uma disputa que transforma o palco em espaço de experimentação visual e cênica.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Café-Teatro Nilda Spencer, Ocupação Côro Comeu, Barroquinha

Horário: 20h

Ingressos: Sympla, conforme disponibilidade

Halloween Red River mistura rock, soul e blues

A Banda Terráquea apresenta “Halloween Red River”, no Teatro SESI Rio Vermelho. Com guitarras, percussão, improvisação e elementos cênicos, o espetáculo reúne composições autorais e releituras que percorrem soul, blues, rock e ritmos afro-baianos. A programação também tem caráter solidário, com possibilidade de contribuições voluntárias destinadas à Creche Béu Machado e à Associação Rádio Terra, aproximando música e participação comunitária.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Teatro SESI Rio Vermelho

Horário: 20h

Ingressos: Entrada franca, com contribuição voluntária

Halloween do Beco das Artes combina rock, reggae e fantasia

Halloween do Beco reúne rock, reggae e concurso de fantasias em festa temática no Beco das Artes, em Stella Maris. - Foto: Divulgação

O Beco das Artes, em Stella Maris, promove uma noite de Halloween com Niti Seletor, Anderson Monteiro e banda, participação de Luan Pacheco e apresentação de Dr. Goes. O repertório percorre rock, reggae e referências do cinema de terror, em uma festa que combina música ao vivo e personagens temáticos. Segundo a organização, o uso de fantasia é obrigatório para participar da programação.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Beco das Artes, Rua Capitão Melo, 663, Stella Maris

Horário: Das 21h às 2h30

Ingressos: Sympla, conforme lote

Halloween em Neverland homenageia Michael Jackson

A Casa da Felicidade recebe “Halloween em Neverland – Part I”, festa inspirada no universo musical e visual de Michael Jackson. Produzido por Mael Jr. Produções, o evento utiliza referências à carreira do cantor e à estética do Halloween para reunir música, fantasias e uma programação que atravessa a madrugada. A proposta aproxima o repertório de um dos maiores nomes do pop mundial da tradição das festas temáticas do Dia das Bruxas.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Casa da Felicidade, Rua da Paciência, Rio Vermelho

Horário: Das 22h às 4h

Ingressos: Sympla, conforme lote

Halloween da Ginga reúne Álvaro Réu, Baile da Braba e Cibbade

A Ginga Casa Brasileira recebe uma festa de Halloween com Álvaro Réu, Baile da Braba e Cibbade. A programação combina house, funk e outras referências das pistas de dança, em uma noite temática que convida o público a comparecer fantasiado. O evento integra o circuito de festas do Rio Vermelho e oferece uma alternativa para quem procura música e discotecagem na noite de sábado.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Ginga Casa Brasileira, Largo de Santana, Rio Vermelho

Horário: 22h

Ingressos: R$ 20, mais taxa

Vendas: Ingra Tickets

Realezaween ocupa o Horto Lounge na noite de Halloween

O Horto Lounge recebe a Realezaween, festa temática com programação noturna que atravessa o sábado e segue até a madrugada de domingo. O evento integra as comemorações de Halloween da capital baiana e tem venda de ingressos pela Ticketmaker, com acesso destinado ao público adulto. A relação de DJs e atrações não foi detalhada na página de venda consultada.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Horto Lounge, Horto Florestal

Horário: Das 21h às 3h

Ingressos: Ticketmaker, conforme lote

Classificação: 18 anos

Mega Bailão de Halloween terá duas pistas na Amsterdam

A Amsterdam realiza o Mega Bailão de Halloween, no Rio Vermelho, com duas pistas simultâneas e programação dedicada à música e às fantasias. A festa anuncia DJs, decoração temática e seis horas de open bar, reunindo diferentes ambientes musicais em uma noite que se estende até a madrugada de domingo. O encontro integra o circuito de eventos temáticos da região.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Amsterdam, Rua João Gomes, 249, Rio Vermelho

Horário: 22h

Ingressos: Ingresse, conforme setor e lote

Halloween Blessed leva música eletrônica à SAN

A boate SAN recebe o Halloween Blessed, festa dedicada à música eletrônica que integra a programação noturna do Rio Vermelho. O evento tem início às 22h e reúne o público em uma edição temática de Dia das Bruxas, com venda de ingressos pela Ingresse. A relação completa de DJs e os valores atualizados não estavam detalhados no cadastro consultado.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: SAN, Rio Vermelho

Horário: 22h

Ingressos: Ingresse, conforme disponibilidade

Tequiloween leva Halloween com funk e hits dos anos 2000 ao Rio Vermelho

Tequiloween reúne funk e sucessos dos anos 2000 em festa temática de Halloween no Rio Vermelho. - Foto: Divulgação

O clima de Halloween toma conta do Cien Fuegos Mexicano, no Rio Vermelho, neste sábado, 31, a partir das 21h, com a Tequiloween. Idealizada por Giulia Brugni e Bernardo Garcia após pedidos de seguidoras por uma festa temática em Salvador, a edição combina a atmosfera de um restaurante mexicano com uma pista de dança embalada por funk, sucessos dos anos 2000 e músicas que marcaram época. A proposta é reunir o público em uma noite de fantasias, nostalgia e diversão. Para entrar no clima da festa, o uso de fantasia é obrigatório.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026 (sábado)

Local: Cien Fuegos Mexicano, Rua Alexandre de Gusmão, 60, Rio Vermelho

Horário: 21h

Ingressos: R$ 80

Vendas: Instagram @giuliabrugni_

Classificação: 18 anos

Dia das Bruxas ocupa o Alto do Andu

O Alto do Andu recebe uma festa de Halloween com oito horas de programação e diferentes modalidades de acesso. O evento disponibiliza ingressos para arena, camarote com quatro horas de open bar e backstage, cada setor com condições específicas de entrada. A festa integra as comemorações temáticas de sábado e segue até a manhã de domingo, reunindo música e ambientes voltados a diferentes experiências do público.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Alto do Andu, Salvador

Horário: Das 22h às 6h

Ingressos: Ticketmaker, conforme lote e setor

Valores anunciados: Arena a partir de R$ 80; camarote a R$ 190; backstage a R$ 260, mais taxas

Classificação: Arena e backstage, 16 anos; camarote open bar, 18 anos

Halloween do Japa reúne DJs no Rio Vermelho

O Point do Japa Bar promove sua festa de Halloween com apresentações de Gilvan, DJ Laan, Karlinhos, Amanda Bueno, Frede Beck e Johnny DJ. A programação combina música, fantasias e uma noite dedicada ao público que acompanha a cena de bares e festas do Rio Vermelho. O encontro começa às 21h e segue até a madrugada de domingo, com ingressos vendidos antecipadamente.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Point do Japa Bar, Rua da Paciência, 116, Rio Vermelho

Horário: Das 21h às 4h

Ingressos: R$ 15, mais taxa, no primeiro lote

Vendas: Ingra Tickets

MÚSICA E FESTAS

“Ai de Mim que Sou Romântica” reúne Ober e Paulilo

Ober e Paulilo comandam a festa “Ai de Mim que Sou Romântica”, na Marujada, no Santo Antônio Além do Carmo. - Foto: Divulgação

A Marujada, no Santo Antônio Além do Carmo, recebe mais uma edição da festa “Ai de Mim que Sou Romântica”, desta vez com Ober e Paulilo. O encontro ocupa um espaço cultural conhecido por sua programação musical e reúne o público para uma noite que atravessa a madrugada. A edição começa às 20h e segue até as 3h de domingo, com venda antecipada de ingressos e bilheteria no local.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: A Marujada, Rua dos Marchantes, 81, Santo Antônio Além do Carmo

Horário: Das 20h às 3h

Ingressos: R$ 25 ou R$ 30, mais taxa, na Sympla; R$ 35 no local

Vendas: Sympla e bilheteria

Classificação: 18 anos

Manifesto celebra sete anos com festa no Solar Boa Vista

A festa Manifesto comemora sete anos com a edição “Da Magia à Sedução”, no Cine Teatro Solar Boa Vista. A programação de Halloween reúne os DJs Rajj, Kimehra, Johnny Bigu e Ignácio Live, além de performances de Shankar e Roman The Kunty, com Leonizou como mestre de cerimônias. O encontro celebra a trajetória do projeto na cena de festas alternativas de Salvador, combinando música eletrônica, performances e referências visuais do universo das bruxas.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro

Local: Cine Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas

Horário: Das 23h às 6h

Ingressos: A partir de R$ 60, conforme lote

Vendas: Shotgun

DOMINGO, 1º DE NOVEMBRO

ESPORTE E MÚSICA

Corrida do Bahêa reúne esporte, pôr do sol e shows de Tomate e Tony Salles

A 5ª Corrida do Bahêa reúne esporte, paixão tricolor e shows de Tomate e Tony Salles na orla de Salvador. - Foto: Divulgação Agência NP

A 5ª Corrida do Bahêa, edição Sunset, movimenta a orla da Boca do Rio com percursos de 5 km e 10 km e apresentações musicais após as provas. Com concentração no Centro de Convenções Salvador, o evento reúne corredores, torcedores e amantes do esporte em uma celebração da paixão pelo Esporte Clube Bahia. A largada dos 10 km acontece às 16h40, seguida pelos atletas com deficiência das duas distâncias, às 16h55, e pelos participantes dos 5 km, às 17h. Realizada pelo Esporte Clube Bahia – Associação e pela Oquei Entretenimento, com coordenação técnica da MP3 Live Marketing, a corrida chega à quinta edição com mais de 30 mil participantes acumulados nas quatro anteriores e expectativa de reunir 12 mil pessoas em 2026. Depois das provas, Tomate e Tony Salles comandam a programação musical.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Centro de Convenções Salvador, orla da Boca do Rio

Concentração: 16h

Largadas: 10 km, às 16h40; atletas PCD, às 16h55; 5 km, às 17h

Percursos: 5 km e 10 km

Shows: Tomate e Tony Salles, após as provas

Inscrições: Ticketmaker

Informações: @corridadobahea

MÚSICA E CULTURA POPULAR

Silva celebra 15 anos de carreira no Teatro Castro Alves

Silva celebra 15 anos de carreira com o espetáculo “Silva Canta / Canta Silva”, no Teatro Castro Alves. - Foto: Divulgação

O cantor, compositor e multi-instrumentista Silva apresenta “Silva Canta / Canta Silva”, espetáculo que celebra seus 15 anos de carreira. Na Sala Principal do Teatro Castro Alves, o artista revisita canções autorais de diferentes fases de sua discografia, passando por trabalhos como “Claridão”, “Vista Pro Mar”, “Júpiter”, “Brasileiro”, “Cinco”, “Encantado” e “Rolidei”, lançado em 2026. No palco, Silva alterna violão, piano, sintetizador e violino, acompanhado por Gabriel Ruy, Hugo Maciel e Rômulo Quinelato, em uma apresentação que valoriza os arranjos e a interpretação de suas composições.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Horário: 19h

Ingressos: De R$ 180 a R$ 240 (inteira) e de R$ 90 a R$ 120 (meia), conforme setor

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA

Classificação: Livre

Sandra de Sá e Sofia Pitta fazem shows gratuitos no Pelourinho

Sofia Pitta e Sandra Sá são atrações do Festival Pelourinho Cultural. - Foto: Divulgação

O Festival Pelourinho Cultural recebe Sandra de Sá e Sofia Pitta em uma noite dedicada a diferentes gerações da música brasileira. Referência da MPB, do soul e do funk brasileiro, Sandra de Sá apresenta um repertório associado a sucessos como “Olhos Coloridos”, “Retratos e Canções” e “Bye Bye Tristeza”. A abertura será de Sofia Pitta, cantora e compositora baiana que lançou em setembro o álbum “Pureza Selvagem”, trabalho que combina elementos da MPB com pagodão, samba, arrocha e reggae. A programação gratuita ocupa o Largo Quincas Berro d’Água e integra as atividades culturais do Centro Histórico.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho

Horário: Sofia Pitta, às 19h; Sandra de Sá, às 21h

Ingressos: Gratuitos, com acesso sujeito à capacidade do espaço

Olodum, Didá e Anderson do Samba celebram o samba-reggae

Olodum, Didá e Anderson do Samba celebram o samba-reggae Olodum, Didá e Anderson do Samba celebram a história e a força do samba-reggae em programação gratuita no Pelourinho. - Foto: Divulgação

O Pelourinho recebe “Um Tributo ao Samba-Reggae”, projeto gratuito que reúne música, memória e projeções visuais em homenagem a um dos ritmos fundamentais da identidade cultural baiana. A programação destaca Anderson do Samba, filho de Mestre Neguinho do Samba, a Banda Didá, criada a partir de um projeto de valorização de mulheres percussionistas, e a Banda Olodum, cuja trajetória projetou o samba-reggae internacionalmente. O encontro começa com uma oficina de percussão no sábado e ganha sequência no domingo, com cortejo e apresentações musicais acompanhadas de projeção mapeada na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro e 1º de novembro

Local: Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, Beco do Porvir, 4, Pelourinho

Sábado: Oficina de percussão, das 15h às 17h

Domingo: Cortejo às 14h; abertura dos portões às 14h30; Anderson do Samba às 15h; Didá às 16h; Olodum às 18h

Ingressos: Gratuitos, mediante retirada pelo Sympla

Classificação: Livre

Ilê Aiyê comemora 52 anos e apresenta tema do Carnaval 2027

Ilê Aiyê celebra 52 anos de história com festa no Pelourinho e apresentação do tema do bloco para o Carnaval 2027. - Foto: André Frutuoso

O Ilê Aiyê celebra 52 anos de história com uma festa no Largo da Tieta, no Pelourinho. Primeiro bloco afro do Brasil, fundado no Curuzu, o grupo construiu uma trajetória associada à valorização da identidade negra, ao combate ao racismo e à preservação das expressões culturais afro-brasileiras. A programação reúne a Band’Aiyê e atrações convidadas, além do lançamento do tema que orientará a participação do bloco no Carnaval de 2027. A comemoração inclui ainda a Feir’Aiyê – Edição Império das Nana Benz, dedicada ao empreendedorismo de mulheres negras, com acesso gratuito à feira.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Largo da Tieta, Pelourinho

Horário: Abertura dos portões às 18h30; programação musical a partir das 19h

Ingressos: Primeiro lote anunciado por R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia)

Vendas: Meu Bilhete

Feir’Aiyê: Acesso gratuito

Tarcísio do Acordeon e Iguinho e Lulinha comandam o Pé na Areia

O Pé na Areia Mali reúne Tarcísio do Acordeon e a dupla Iguinho e Lulinha em uma programação dedicada ao forró e ao piseiro. O evento acontece na Arena Mali, no Caminho das Árvores, e reúne artistas que conquistaram espaço no cenário nordestino e nacional com repertórios voltados à música popular contemporânea. A festa começa no fim da tarde e integra as opções musicais do domingo que antecede o feriado de Finados.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Arena Mali, Caminho das Árvores

Horário: A partir das 16h

Ingressos: Ticketmaker, conforme lote

Vanessa Borges abre temporada de ensaios “Esperando o Verão”

Vanessa Borges dá início à temporada de ensaios “Esperando o Verão” com samba e convidados especiais no Jubiabar, no Rio Vermelho. - Foto: Divulgação

A cantora Vanessa Borges inicia a temporada “Esperando o Verão” com uma apresentação especial no Jubiabar, no Rio Vermelho. A programação começa com happy hour, seguido por uma roda de samba de abertura e pelo show da artista, que recebe convidados. O encontro marca o início de uma série de apresentações voltadas à temporada de verão em Salvador, reunindo repertório musical, participações especiais e a atmosfera das rodas de samba que movimentam a cidade.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Jubiabar, Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79, Rio Vermelho

Horário: A partir das 15h; samba de abertura às 17h; Vanessa Borges às 20h

Ingressos: R$ 25

Vendas: Sympla

Summer EletroBeats revive sucessos das pistas dos anos 1990 e 2000

A Summer EletroBeats retorna a Salvador com uma noite dedicada aos sucessos da música eletrônica que marcaram as décadas de 1990 e 2000. No Horto Lounge, a programação reúne Frede Beck, Morgana, LoveSick e Duo Wave, com repertório que passa por eurodance, house, pop e outros estilos associados às pistas de dança do período. A festa propõe uma viagem musical por canções que marcaram gerações, reunindo diferentes referências da cultura das discotecas.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Horto Lounge, Rua Waldemar Falcão, 1916, Horto Florestal

Horário: 21h

Ingressos: Meaple

Roda de Samba de Mulheres de Itapuã ocupa o Abaeté

A Lagoa do Abaeté recebe mais uma edição da Roda de Samba de Mulheres de Itapuã, iniciativa que valoriza a participação feminina no samba e ocupa um espaço associado à história e às tradições culturais do bairro. O encontro gratuito acontece no Quiosque Mirante, reunindo música, convivência e referências da cultura popular em um dos cenários mais conhecidos de Salvador.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Quiosque Mirante, Lagoa do Abaeté, Itapuã

Horário: 14h

Ingressos: Gratuitos

Samba Melodia da Gente anima o Santo Antônio Além do Carmo

A Casa do Espanto recebe o grupo Melodia da Gente para uma apresentação dedicada ao samba. A programação integra a agenda de música gratuita do Santo Antônio Além do Carmo, oferecendo ao público uma tarde de domingo com canções do gênero e a atmosfera das rodas que movimentam o bairro. O encontro acontece em um espaço que mantém programação frequente de artistas e grupos ligados à música popular.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Casa do Espanto, Rua Direita do Santo Antônio, 530

Horário: 17h

Gratuito

LITERATURA E PERFORMANCE

Jordan Pivete Musa encerra o Festival Ọrọ̀ Dúdú

O Festival Literomusical Ọrọ̀ Dúdú – Palavra-Preta encerra sua programação com “Pivete Musa”, criação de Jordan Pivete Musa inspirada em seu livro homônimo. A apresentação utiliza literatura, música e performance para explorar experiências negras e temas como identidade, memória, ancestralidade e resistência. O encerramento conclui quatro dias de atividades do festival, que também reuniu vivências formativas dedicadas à escrita criativa, à performance poética e às relações entre poesia e infância.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Espaço Cultural da Barroquinha

Horário: 19h

Ingressos: Gratuitos, mediante retirada antecipada pelo Sympla

TEATRO E DANÇA

“Instinto” investiga liderança e obediência no FIAC Bahia

O Coletivo Gompa, de Porto Alegre, apresenta “Instinto”, espetáculo inspirado em “Brand”, de Henrik Ibsen. Com direção de Camila Bauer, a montagem mistura teatro, dança, música e artes visuais para investigar comportamentos coletivos, relações de poder e os mecanismos que levam indivíduos a seguir determinadas lideranças. O trabalho utiliza máscaras, movimentos coreográficos e recursos visuais para explorar as relações entre razão, instinto e comportamento humano.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Teatro Martim Gonçalves

Horário: 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Vendas: Sympla

Classificação: 16 anos

Acessibilidade: Libras

INFANTIL

“Tempo Rei” convida crianças a viajar pelas memórias da família

Espetáculo infantojuvenil “Tempo Rei” reúne música, fantasia e memórias afetivas em uma viagem pelos laços familiares no Teatro Módulo. - Foto: Divulgação / Musse

O espetáculo infantojuvenil “Tempo Rei” retorna ao Teatro Módulo com uma história sobre memória, afeto e passagem do tempo. Com texto e direção de Ruan Passos, a peça acompanha uma jovem que embarca em uma viagem por diferentes momentos da vida, redescobrindo vínculos familiares e a importância das experiências compartilhadas. A montagem combina música ao vivo e projeções visuais, propondo uma reflexão sobre relações entre gerações e a construção das memórias afetivas.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Teatro Módulo, Pituba

Horário: 11h

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Informações: @temporeiteatro

“Fala, Ìbejì” leva ancestralidade e teatro de rua ao Campo Grande

“Fala, Ìbejì” celebra a ancestralidade e a cultura afro-brasileira em espetáculo gratuito de teatro de rua no Campo Grande. - Foto: Isabela Bugmann/Divulgação

O Cooxia Coletivo Teatral apresenta gratuitamente “Fala, Ìbejì”, espetáculo inspirado em narrativas da tradição iorubá. A montagem reúne música, brincadeiras e participação da plateia em uma história que envolve os orixás gêmeos e uma celebração ameaçada pela chegada da Morte. Com linguagem acessível a diferentes idades, a apresentação utiliza o teatro de rua para aproximar o público de referências da cultura afro-brasileira e valorizar a tradição oral.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Largo do Campo Grande

Horário: 17h

Ingressos: Gratuitos

Classificação: Livre

Acessibilidade: Libras

HALLOWEEN E FESTAS

Halloween SSA promove festa à fantasia no Pelourinho

A festa “Halloween SSA – Noite dos Sacrilégios” chega à quarta edição com uma nova identidade e uma programação que reúne DJs, concurso de fantasias e atividades temáticas. Realizado pela Hollow Produções, o evento terá discotecagem de Hage e Venuzin, open bar, drinks temáticos, mesa de doces e petiscos, convidados do universo cosplay e sorteio de tatuagem. A festa ocupa o Pátio da Ordem Terceira, no Centro Histórico, e atravessa a madrugada do feriado de Finados.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Pátio da Ordem Terceira, Rua da Ordem Terceira, 2, Centro Histórico

Horário: Das 20h às 2h

Ingressos: Sympla, conforme disponibilidade

Beijo do Vampiro terá open bar na Amsterdam

A Amsterdam recebe a festa “Beijo do Vampiro”, que combina música, fantasias e programação temática na véspera do feriado. O evento anuncia concurso de fantasias, maquiagem e seis horas de open bar, em uma noite voltada ao público adulto. A festa integra o circuito de Halloween do Rio Vermelho e oferece uma programação que começa às 22h e segue pela madrugada.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro

Local: Amsterdam, Rua João Gomes, 249, Rio Vermelho

Horário: 22h

Ingressos: Ingresse

Classificação: 18 anos

SEGUNDA-FEIRA, 2

HUMOR

Yuri Marçal apresenta “Macumbeiro” no feriado de Finados

Yuri Marçal aborda experiências pessoais, religiosidade e preconceito com humor no espetáculo “Macumbeiro”, no Teatro Jorge Amado. - Foto: Divulgação

O humorista Yuri Marçal leva seu quinto espetáculo solo, “Macumbeiro”, ao Teatro Jorge Amado. Filho de mãe de santo, o comediante utiliza experiências pessoais e familiares ligadas às religiões de matriz africana para construir histórias sobre infância, espiritualidade e situações vividas em diferentes ambientes religiosos. Entre lembranças, observações do cotidiano e crítica social, o show aborda estereótipos e diferentes percepções sobre a Umbanda e o Candomblé, transformando experiências pessoais em matéria para o humor.

SERVIÇO

Data: 2 de novembro

Local: Teatro Jorge Amado, Avenida Manoel Dias da Silva, 2177, Pituba

Horário: 20h

Ingressos: Sympla, conforme disponibilidade

MÚSICA

Encontro de Sambistas reúne músicos no Rio Vermelho

O projeto Encontro de Sambistas ocupa o Só Shape, no Rio Vermelho, com uma roda dedicada ao samba tradicional. O grupo reúne Victor Portela, Paulo Sérgio, Sereno Ramos, Thomas Nascimento, Bruno Torres, Vitor Portela e Yuri Gringo, além de convidados, em apresentações que valorizam clássicos do gênero. Nascido de encontros espontâneos entre músicos, o projeto se transformou em uma programação regular da casa, reunindo diferentes gerações de amantes do samba.

SERVIÇO

Data: 2 de novembro

Local: Só Shape, Rua João Gomes, 25, Rio Vermelho

Horário: Das 21h às 4h

Ingressos: Gratuitos

EM CARTAZ

EXPOSIÇÕES

“Atlântico Sertão” reúne mais de 80 artistas no Museu de Arte da Bahia

“Atlântico Sertão” reúne mais de 80 artistas no Museu de Arte da Bahia. - Foto: Maiara Cerqueira _ Estúdio Valente

O Museu de Arte da Bahia recebe “Atlântico Sertão”, exposição realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) que reúne trabalhos de mais de 80 artistas brasileiros, com predominância de nomes do Norte e do Nordeste. Com curadoria de Marcelo Campos e uma equipe de curadores convidados, a mostra apresenta pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações que abordam memória, território, identidade e resistência, estabelecendo relações entre diferentes experiências artísticas e as questões sociais e culturais que atravessam a formação do Brasil.

SERVIÇO

Data: De 30 de outubro a 1º de novembro, no período da agenda

Local: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória

Horário: Das 10h às 18h, com último acesso às 17h30

Ingressos: Gratuitos

Classificação: Livre

“3 Obás de Xangô” conecta arte, religiosidade e memória

“3 Obás de Xangô” celebra o legado de Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi. - Foto: Ricardo Prado

A exposição “3 Obás de Xangô” segue em cartaz na CAIXA Cultural Salvador, unidade Pelourinho. Inspirada no documentário homônimo de Sérgio Machado, a mostra parte das trajetórias de Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi, artistas que receberam o título de Obás de Xangô no Ilê Axé Opô Afonjá. Com curadoria de Tiago Sant'Ana, Mariana Vaz, Solange Bernabó e Gildeci Leite, o percurso reúne obras, documentos e registros que evidenciam as relações entre arte, religiosidade, cultura afro-brasileira e identidade baiana, destacando também a atuação de lideranças femininas negras.

SERVIÇO

Data: Até 6 de dezembro de 2026

Local: CAIXA Cultural Salvador, Rua do Saldanha, 14, Pelourinho

Horário: De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h

Ingressos: Gratuitos

“MAR.ÌYAS” apresenta olhares sobre mulheres e ancestralidade

O Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra, recebe “MAR.ÌYAS – Mulheres, Memórias e Multiplicidades”, exposição coletiva organizada pelo Clube Galeria Barro Vermelho. A mostra reúne obras em pintura, fotografia, cerâmica, bordado e outras linguagens, propondo reflexões sobre experiências do feminino, memória familiar, trabalho, autonomia, afeto e transmissão de saberes entre gerações. Participam artistas como Bel Borba, Bruno Pamponet, Chico Mazzoni, Clarissa Mustafá, Lilian Morais, Ricardo Sena e Tati Sampaio.

SERVIÇO

Data: De 30 de outubro a 2 de novembro, no período da agenda

Local: Sala 02 Multiuso do Museu Náutico da Bahia, Farol da Barra

Horário: Das 9h às 18h, com último acesso às 17h30

Ingressos: Visitação gratuita da exposição

Sandro Aiyê apresenta esculturas em “Padê Onã”

“Padê Onã” reúne esculturas de Sandro Aiyê no Muncab. - Foto: Daniel Cerqueira/ Divulgação

O artista Sandro Aiyê ocupa o Jardim das Esculturas do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) com “Padê Onã – Encontrar Caminhos”. Inspirada em Exu como princípio de movimento, comunicação e mediação, a mostra utiliza esculturas produzidas com madeira de demolição para estabelecer diálogos entre memória, ancestralidade e transformação. As obras propõem reflexões sobre caminhos, encontros e a presença de referências religiosas e culturais afro-brasileiras nas artes visuais contemporâneas.

SERVIÇO

Data: De 30 de outubro a 1º de novembro, no período da agenda

Local: Muncab, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico

Horário: Das 10h às 17h, com entrada até as 16h30

Ingressos: Gratuidade anunciada aos domingos; valores dos demais dias não confirmados

ARTE E TECNOLOGIA

Liquidificador de Mídias ocupa o MAC Bahia com programação gratuita

A sétima edição do Liquidificador de Mídias, realizada pelo Coato Coletivo, ocupa o Museu de Arte Contemporânea da Bahia com a proposta “Há presença?”. A programação reúne exposição, performances, oficinas, poesia e debates sobre relações entre arte, tecnologia, corpos e experiências contemporâneas. Na sexta-feira, o artista Vírus Carinhoso apresenta “Oráculo Adinkra”, às 10h30, seguido por uma conversa sobre vigilância digital, às 15h. No sábado, a agenda inclui oficina de música eletrônica e arte sonora, além de uma intervenção do Slam Dê Ideia com microfone aberto.

SERVIÇO

Data: 30 e 31 de outubro

Local: MAC Bahia, Rua da Graça, 284, Graça

Horário: Sexta, às 10h30 e 15h; sábado, oficina a partir das 10h30 e Slam Dê Ideia às 15h30

Ingressos: Gratuitos

Inscrições: Oficina com vagas limitadas, pelo canal do Coato Coletivo

Informações: @coatocoletivo