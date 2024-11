32,5% dos brasileiros se prepararam com antecedência para Black Friday

Vendas estão previstas para crescer ainda mais - Foto: AFP

Uma recente pesquisa da Wake, em parceria com o Opinion Box, revela que 32,5% dos brasileiros começaram a monitorar os preços desde o final de julho, muito antes das promoções da Black Friday. Durante evento da Google, especialistas preveem que as vendas deste ano devem superar os números do ano passado.

No primeiro semestre de 2024, as buscas por compras online aumentaram 13%, com 62% dos consumidores já prontos para aproveitar as ofertas. O levantamento mostra que dois em cada três usuários têm planos de participar das promoções.

"A média de pedidos dos clientes para o Dia dos Pais cresceu 55% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso demonstra que a Black Friday continua a ser um motor essencial para as vendas em novembro. Durante todo o mês, especialmente na semana da Black Friday, notamos um aumento expressivo no volume de pedidos e itens movimentados", comenta Joelma Vieira, Head de Produtos da Senior Sistemas.

Para atender à demanda, as empresas estão intensificando seus investimentos em tecnologia. Um estudo recente apontou que 47% dos empresários elevaram os gastos em marketing, logística e tecnologia.

Para 2024, a demanda por soluções tecnológicas deve crescer cerca de 4%, com ênfase em softwares de logística e gestão de inventário. A Senior Sistemas, que oferece soluções para analisa operações em tempo real, monitora 40% das vendas online no Brasil e atende grandes varejistas como Magalu e Centauro.

Vale mencionar que a entrega rápida continua sendo uma preocupaçãol, já que muitos consumidores esperam que os prazos sejam cumpridos. Em 2023, atrasos na entrega foram a principal reclamação, representando quase 17% das queixas registradas.