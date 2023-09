Agências do INSS e bancos não abrem no 7 de setembro

Agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e dos bancos de todo o país não abrirão no feriado de 7 de setembro, devido ao feriado nacional do Dia da Independência.

Bancos

Apesar do atendimento presencial ser suspenso na quinta, as contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento em 07 de setembro poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, sexta-feira, 8.

“Os canais digitais dos bancos, como internet e mobile banking, são uma alternativa para a realização de transferências e pagamento de contas. Atualmente, 7 em cada 10 operações bancárias são feitas pelos meios digitais, reflexo da comodidade, rapidez e segurança proporcionada por estes canais”, informa Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Na sexta-feira, as agências abrem normalmente para atendimento ao público. No sábado, 9, e no domingo, 10, às áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas.

INSS

O atendimento humano da Central Telefônica 135 também não funcionará no feriado. É possível navegar pelos serviços automatizados, nas opções do menu inicial na Unidade de Resposta Audível (URA).

Os atendimentos também podem ser feitos pelo ‘Meu INSS’, com mais de 100 serviços do instituto a distância e a qualquer hora, tanto pelo aplicativo, quanto pelo site meu.inss.gov.br. É possível requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial, além de tirar dúvidas sobre serviços e benefícios através da assistente virtual.