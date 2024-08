AliExpress e Shopee vão antecipar cobrança da "taxa das blusinhas"

Imposto de 20% vai ser adicionado ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - Foto: Reprodução | Freepik

As duas empresas asiáticas e-commerces, Aliexpress e Shopee, que têm atuação no Brasil, informaram que vão antecipar a a cobrança da chamada “taxa das blusinhas” para o próximo sábado, 27. A taxa corresponde a 20% de Imposto de Importação sobre compras internacionais até US$ 50.

De acordo com o Ministério da Fazenda, o início da cobrança estava previsto para o dia 1º de agosto. A AliExpress justifica que o prazo é necessário para ajuste das declarações de importação, enquanto a Shopee afirma que os pedidos feitos no dia 27 terão a Declaração de Importação de Remessas emitida a partir de 1º de agosto.

O imposto de 20% vai ser adicionado ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), já cobrado pelos estados de 17%, que entrou em vigor em agosto do ano passado. A Shein afirmou que vai seguir a data estabelecida pelo Ministério da Fazenda para a nova taxa de produtos importados.