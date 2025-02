Apenas 18 municípios concentram quase metade da população da Bahia

Dados mais recentes apontam que a população estimada da Bahia somava 14,8 milhões de habitantes, em 2024 - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) apresenta à sociedade o Info Bahia 2025, um compêndio anual de dados socioeconômicos do estado, em formato de infográficos. Os dados mais recentes apontam que a população estimada da Bahia somava 14,8 milhões de habitantes, em 2024. Em torno de 42% dessa população se concentrava em 18 municípios do estado, apesar da vasta extensão territorial do estado de 564,7 mil km².

Em 2023, a população da Bahia era constituída majoritariamente por mulheres (92,3 homens para cada 100 mulheres), em idade adulta (41,0% tem entre 30 e 59 anos, independente do sexo) e negros (pardos são 57,4% e pretos 22,5% da população total).

Em termos de geração de riqueza, o PIB da Bahia em 2022 (ano mais recente consolidado) foi de R$ 402,6 bilhões (7ª economia do Brasil e 1ª do Nordeste), o que equivalia a 4,0% do PIB nacional e 29,0% do PIB da Região Nordeste. Toda essa riqueza gerada estava dividida em diferentes participações entre os três grandes setores econômicos: Agropecuária (11,3% do PIB total), Indústria (26,0%) e Comércio e Serviços (62,7%).

Entre as atividades em destaque, por grandes setores, estão: produção de grãos no oeste baiano (Soja – 5,1% da produção nacional; Algodão – 19,4% da produção nacional; Milho – 2,3% da produção nacional); a indústria de transformação no entorno da Região Metropolitana de Salvador (Produtos químicos – 7,6% da produção nacional; Produtos petroquímicos – 3,9% da produção nacional); e comércio – pulverizado entre os municípios do estado.

A Bahia é o 9º estado em valor exportado. Em 2024, foram 22,4 bilhões de dólares exportados. Isso equivalia a 3,4% das exportações nacionais e 47,2% das exportações da Região Nordeste. Os principais segmentos exportados pela Bahia são: Soja – US$ 3,0 bilhões; Petróleo e derivados – US$ 2,2bilhões; Papel e celulose – US$ 1,5 bilhão. E entre os principais destinos estão: China (28,6% em valor exportado); Singapura (9,2%) e; Estados Unidos (7,5%).

O Info Bahia é um compêndio de dados socioeconômicos do estado feito desde 2018 com a finalidade de apresentar um panorama de fácil visualização para o público, com as informações mais atuais disponíveis. As principais fontes de dados são as bases do IBGE, como o Censo Demográfico de 2022 e a PNAD-C, e a base de PIB Municipal e Estadual, que é uma parceria entre a SEI e o IBGE. Os dados e as informações são apresentados em quatro dimensões: Demografia; Economia; Comércio Exterior e; Mercado de Trabalho.