Após Brasil, EUA planejam tarifas de até 12,5% contra dezenas de países

Siga o A TARDE no Google

Após taxar produtos brasileiros em 25%, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), está se preparando para aplicar as tarifas para outros países. A informação é do jornal Financial Times, nesta terça-feira, 21.

Segundo o jornal, as novas tarifas devem ficar no mesmo patamar dos atuais 10%, mas de acordo com o FT, o governo norte-americano trabalha com outras investigações que lhes darão autoridade legal para elevar as alíquotas.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Novas alíquotas

As tarifas que podem ser anunciadas nesta semana devem variar entre 10% e 12,5% para 60 países, com base em investigações sobre práticas de trabalho forçado. O Brasil está entre os países que podem ser enquadrados na alíquota de 12,5%.

Essa segunda investigação inclui União Europeia, China, Singapura, Suíça, Noruega, Indonésia, Malásia, Camboja, Tailândia, Coreia do Sul, Vietnã, Taiwan, Bangladesh, México, Japão e Índia.

Segundo o Financial Times, autoridades de alto escalão têm aconselhado Trump a preservar a estabilidade nas relações com os parceiros comerciais e a respeitar os acordos firmados por Washington de reduzir tarifas em 2025.

O jornal avalia ainda que a guerra comercial lançada por Trump coincide com a escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã, que pressiona os mercados de energia e aumenta o risco de um conflito regional.

Enquanto a ampliação do tarifaço é planejada, os Estados Unidos anunciaram na segunda-feira, 20, a implantação de tarifas de 50% contra o Canadá, ameaçando reacender uma disputa comercial com um dos aliados mais próximos e principais parceiros econômicos dos EUA.

Tarifaço dos EUA

Na última quarta-feira, 15, o presidente Trump confirmou a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, que deve entrar em vigor amanhã, 22.

O tarifaço foi aplicado após o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), órgão do governo americano responsável por negociações de comércio exterior, encerrar uma investigação contra o Brasil, e acusar o país de favorecimento através do Pix em detrimento de outros meios de pagamento, especialmente aqueles operados por empresas norte-americanas do setor financeiro.

Estão na lista de produtos tarifados: