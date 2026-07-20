IR 2026: saiba quando e como acessar 3º lote da restituição

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O próximo lote da restituição do Imposto de Renda 2026 já tem data para acontecer. No dia 31 de julho, a Receita Federal pagará o benefício para milhares de contribuintes contemplados nesta fase.

Serão contemplados de forma prioritária os seguintes públicos:

Pessoas 60 anos ou mais

Pessoas com deficiência ou doença grave

Pessoas cuja principal fonte de renda é o magistério

Pessoas que enviaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber a restituição via Pix com chave CPF.

Os demais contribuintes receberão os valores de acordo com a ordem de entrega da declaração e o processamento realizado pela Receita Federal.

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Como consultar restituição

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Como receber pagamento

Se o contribuinte estiver entre os contemplados nesta etapa, o valor será creditado diretamente na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração.

O saque pode ser realizado em qualquer Banco24Horas. Para realizar a operação, basta inserir o cartão da instituição financeira em que o valor foi creditado, selecionar a opção "Saque" e digitar a senha.

Clientes de instituições que oferecem saque por QR Code também podem utilizar essa funcionalidade em diversos terminais da rede.

Confira o calendário da restituição: