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ECONOMIA

IR 2026: saiba quando e como acessar 3º lote da restituição

No dia 31 de julho, a Receita Federal pagará o benefício para milhares de contribuintes contemplados

Carla Melo
Por
Terceiro lote da restituição será paga no final de julho
Terceiro lote da restituição será paga no final de julho - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O próximo lote da restituição do Imposto de Renda 2026 já tem data para acontecer. No dia 31 de julho, a Receita Federal pagará o benefício para milhares de contribuintes contemplados nesta fase.

Serão contemplados de forma prioritária os seguintes públicos:

  • Pessoas 60 anos ou mais
  • Pessoas com deficiência ou doença grave
  • Pessoas cuja principal fonte de renda é o magistério
  • Pessoas que enviaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber a restituição via Pix com chave CPF.

Os demais contribuintes receberão os valores de acordo com a ordem de entrega da declaração e o processamento realizado pela Receita Federal.

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Como consultar restituição

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Como receber pagamento

Se o contribuinte estiver entre os contemplados nesta etapa, o valor será creditado diretamente na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração.

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O saque pode ser realizado em qualquer Banco24Horas. Para realizar a operação, basta inserir o cartão da instituição financeira em que o valor foi creditado, selecionar a opção "Saque" e digitar a senha.

Clientes de instituições que oferecem saque por QR Code também podem utilizar essa funcionalidade em diversos terminais da rede.

Confira o calendário da restituição:

  • 1º lote: 29 de maio de 2026
  • 2º lote: 30 de junho de 2026
  • 3º lote: 31 de julho de 2026
  • 4º lote: 28 de agosto de 2026
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Tags

economia IR pagamento

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