BOLADA
Aposta baiana fatura R$ 620 mil na Lotofácil
Os números sorteados foram 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23 e 24
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Uma aposta da Bahia faturou o prêmio de R$ 620.329,13 do concurso 3606 da Lotofácil, noite de quinta-feira, 5, após acertar os 15 números do sorteio.
O jogo foi feito na Lotérica Seabra, no município de Seabra, na região da Chamada Diamantina. Na ocasião, o ganhador realizou uma aposta simples com 16 números, sem teimosinha e com cota única, garantindo o prêmio integral.
Os números sorteados foram 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23 e 24.
Leia Também:
Ganhadores ao redor do Brasil
No entanto, a aposta baiana não foi a única vencedora. No total, sete jogos acertaram os 15 números em todo o país.
Veja locais:
- Seabra (Bahia);
- Dores do Indaiá (Minas Gerais);
- Frutal (Minas Gerais);
- Apucarana (Paraná);
- Blumenau (Santa Catarina);
- Porto Feliz (São Paulo);
- São José do Rio Preto (São Paulo).
O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta-feira, 6, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes