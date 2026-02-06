Aposta baiana fatura R$ 620 mil na Lotofácil

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma aposta da Bahia faturou o prêmio de R$ 620.329,13 do concurso 3606 da Lotofácil, noite de quinta-feira, 5, após acertar os 15 números do sorteio.

O jogo foi feito na Lotérica Seabra, no município de Seabra, na região da Chamada Diamantina. Na ocasião, o ganhador realizou uma aposta simples com 16 números, sem teimosinha e com cota única, garantindo o prêmio integral.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os números sorteados foram 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23 e 24.

Ganhadores ao redor do Brasil

No entanto, a aposta baiana não foi a única vencedora. No total, sete jogos acertaram os 15 números em todo o país.

Veja locais:

Seabra (Bahia);

Dores do Indaiá (Minas Gerais);

Frutal (Minas Gerais);

Apucarana (Paraná);

Blumenau (Santa Catarina);

Porto Feliz (São Paulo);

São José do Rio Preto (São Paulo).

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta-feira, 6, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.