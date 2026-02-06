Menu
ECONOMIA
BOLADA

Aposta baiana fatura R$ 620 mil na Lotofácil

Os números sorteados foram 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23 e 24

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/02/2026 - 13:55 h

Imagem ilustrativa da imagem Aposta baiana fatura R$ 620 mil na Lotofácil
-

Uma aposta da Bahia faturou o prêmio de R$ 620.329,13 do concurso 3606 da Lotofácil, noite de quinta-feira, 5, após acertar os 15 números do sorteio.

O jogo foi feito na Lotérica Seabra, no município de Seabra, na região da Chamada Diamantina. Na ocasião, o ganhador realizou uma aposta simples com 16 números, sem teimosinha e com cota única, garantindo o prêmio integral.

Os números sorteados foram 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23 e 24.

Ganhadores ao redor do Brasil

No entanto, a aposta baiana não foi a única vencedora. No total, sete jogos acertaram os 15 números em todo o país.

Veja locais:

  • Seabra (Bahia);
  • Dores do Indaiá (Minas Gerais);
  • Frutal (Minas Gerais);
  • Apucarana (Paraná);
  • Blumenau (Santa Catarina);
  • Porto Feliz (São Paulo);
  • São José do Rio Preto (São Paulo).

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta-feira, 6, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

apostas Bahia Ganhador lotofácil Prêmios sorteio

